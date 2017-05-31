​Тюменская область привлекает IT-бизнес однопроцентным налогом

Правительство Тюменской области внесло в региональный парламент законопроект,предусматривающий ставку УСН (упрощенной системы налогообложения) в размере одного процента для зарегистрированных в регионе IT-компаний. Для компаний, использующих общую систему налогообложения, будет введена пониженная ставка налога на прибыль в размере 14 процентов (в части, уплачиваемой в региональный бюджет).

Помимо этого, правительство региона намерено субсидировать IT-предприятиям покупку серверов и суперкомпьютеров, а также продвигать их для постановки в реестр аккредитованных IT-организаций Минкомсвязи, что позволяет получать налоговые льготы при начислении и выплате заработной платы. Также в регионе собираются возвращать крупным корпоративным клиентам тюменских разработчиков до пяти процентов стоимости продукции, а собственникам помещений для IT-компаний предложить льготную ставку по налогу на имущество.

Принимаемые меры призваны создать новый для региона кластер бизнеса информационных технологий. «Весь цикл развития IT-экономики в регионе мы разбили на несколько задач. Во-первых, это доступные и недорогие офисы. Затем – профессиональные кадры, комплексная налоговая и финансовая поддержка, понятным образом структурированный и доступный государственный и корпоративный заказ на IT-разработки, а также продвижение и поддержка сбыта IT- продукции. Поэтапно отвечая на эти вопросы, мы хотим сформировать в нашем регионе новую активно растущую отрасль экономики», - отмечает губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Активность власти в этом вопросе уже дает плоды. На прошлой неделе глава региона подписал соглашения о намерениях с тремя крупными федеральными представителями IT-индустрии: группой компаний InfoWatch, «ЭкзоАтлет» и «АСБК центр разработки». Подписи под документами со стороны компаний поставили президент InfoWatch Наталья Касперская, гендиректор «ЭкзоАтлета» Михаил Крундышев и учредитель «АСБК» Александр Лор. Соглашения предполагают реализацию совместных инвестпроектов, создание экспортоориентированных инновационных производств.

Компания InfoWatch занимается разработкой решений для защиты бизнеса от внутренних угроз информационной безопасности, имеет 20 подразделений в России, а также в Германии, Белоруссии и Малайзии. «Мы приведем в область наши технологии и знания. У нас есть обучающий центр, деятельность которого мы рассчитываем расширить и на Тюмень», - заявила Наталья Касперская.

Более того, InfoWatch планирует перевести в Тюмень ряд своих разработок. «Почему нет, если в регионе создаются хорошие условия для ведения бизнеса», - отмечает президент компании. По ее словам, региона делает логичный шаг, вкладывая накопленный первоначальный капитал в высокотехнологичную отрасль. Этот шаг, по мнению Касперской, может превратить регион в российский аналог Силиконовой долины.

Михаил Крундышев, глава компания «ЭкзоАтлет», занимающейся разработкой экзоскелетов и протезов для инвалидов, рассчитывает, что Тюменская область станет одним из первых регионов, где люди с ограниченными возможностями смогут получать помощь такого уровня. Наконец, Александр Лор, представляющий «АСБК» (интегратор информационных систем и платформ для государственного сектора) заявил о скором открытии в Тюмени представительства. Руководитель отметил грамотную налоговую политику, уровень местных специалистов и низкие ставки по аренде.

Впрочем, в правительстве подчеркивают, что заинтересованы не только в привлечении на тюменскую землю сторонних IT-инвесторов, но и в выращивании собственных. Так, на 2017 гол намечен запуск системы выдачи займов для инновационных стартап-проектов на сумму до 3 млн рублей под три процента годовых сроком на три года.