​Без огласки? // ИНФОГРАФИКА

СМИ законодательно хотят запретить писать о попытках самоубийств и об уже удавшихся суицидах: такие идеи время от времени возникают как среди депутатов Госдумы, так и чиновников на региональном и федеральном уровне.

Естественно, мы обратились к основному потребителю этой информации — то есть читателям с вопросом: а действительно, насколько вообще нужны такие сообщения? Половина уверена, что тема не должна табуироваться. Более трети говорят о бесполезности. 15 процентов со своим отношением к проблеме не определились.