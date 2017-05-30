​#Сургутсвоихнебросает

Дорогие друзья! Наша первоочередная миссия закончена! Несмотря на то, что впереди Ивана ждёт ещё долгое восстановление после травмы, смело можно сказать, что с основной задачей мы с Вами справились. С помощью неравнодушных людей удалось решить её максимально быстро. Встретилось много подводных камней, было принято много решений, десять дней пролетели как один. И сейчас наш друг, земляк, брат и коллега находится рядом.

Мы выражаем огромную благодарность Всем, кто не прошёл мимо несчастья! Отдельное спасибо тем, кто приложил к этому не только сердце и душу, но и руку!

Абсолютно незнакомые люди писали письма, занимались переводами медицинских документов, совершали звонки, предлагали варианты решений, опираясь на собственный опыт, удалось даже получить ответ от администрации президента.

Из Госслужб отозвались: Министерство здравоохранения, ГУ МЧС России, Сан. авиация, консульство в Анталии, представители которого держали ситуацию на контроле с самого начала. Благодарим за отзывчивость, информационную поддержку и содействие Главу и сотрудников Администрации нашего города, профсоюзные организации, СМИ, экстренные службы города, района и ХМАО, а также градообразующее предприятия.

Огромное спасибо сотрудникам сургутского аэропорта и таможенной службы за сотрудничество и беспрепятственный проезд спецавтомобиля «Медицины катастроф», а также оперативную транспортировку Ивана с территории аэропорта в клинику. Специалистами аэропорта было составлено повторное обращение к авиаперевозчику, благодаря которому Ивану было предоставлено максимально комфортное место на борту.

В заключение хотелось бы сказать, что без помощи обыкновенных людей, которые не прошли мимо, а откликнулись на нашу беду и просьбу о помощи, наши усилия были бы тщетны. На счёт, созданный для сбора средств, поступило 665 430,26 рублей. С их помощью удалось погасить счёт, выставленный частной клиникой турецкого государства, перелёт сопровождающего, и его пребывание рядом с больным, трансфер под наблюдением доктора до вылета из аэропорта. Итоговый счет за услуги клиники составил 12 000 долларов. Все расходы подкреплены Финансово-отчетными документами, и выписками банковских операций.

Фото: vk.com/club147158248

Наш коллектив и родственники еще раз выражают слова благодарности Всем, кто оказался рядом с нашей непростой ситуацией, и спасибо всей нашей команде и руководителям за грамотную координацию наших решений и действий! На данный момент Иван находится в Сургутской клинической травматологической больнице под наблюдением врачей профессионалов, его жизни ничего не угрожает. Он продолжает лечение.