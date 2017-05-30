​ОПЕК выбрала золотую середину // АУДИО, ТЕКСТ

Умы инвесторов по всему миру продолжает занимать тема стабилизации рынка нефти. Чего удалось достичь крупнейшим нефтедобывающим странам на саммите 25 мая, почему летом рубль начнет слабеть и как инвестору определить компанию с самыми щедрыми дивидендами?



Об этом и пойдёт речь в нашем выпуске.

Российский рынок по-прежнему остается в депрессивном состоянии. Прошлую неделю индекс ММВБ вновь завершал в минусе. Активных покупок не наблюдается. Падение продолжается уже четыре недели подряд.Ключевая задача индекса ММВБ на ближайшие два месяца – это удержаться от снижения под зону поддержки 1870-1900 по мере постепенного выхода дивидендов.

Безусловно, главной темой минувшей недели стала встреча стран ОПЕК+.Итог переговоров оказался достаточно простым, ожидаемым, но в то же время подходящим всем производителям нефти. Соглашение о сокращении добычи было продлено на 9 месяцев, до апреля 2018 года.

Апокалиптический сценарий не произошел, но и поводов для бурного оптимизма нет. Стоит отдать должное ОПЕК+, они нашли оптимальное решение для себя. Сейчас для ОПЕК не нужен бурный рост цен – это будет способствовать добыче в США, не нужно и резкого падения, нужна стабильность, нужно сбалансировать рынок, это ОПЕК+ и сделали. Они нашли золотую середину, когда нефть будет держаться на удобных для стран договора уровнях.

Пока цена Brent находится выше $50, у нас будет относительно стабильная картина. В сложившихся условиях сценарий «боковика» в широком диапазоне $50-56 – это базовый и наиболее вероятный расклад. Ближайшие недели котировки Brent, скорее всего, проведут внутри этого коридора.

Это значит, что принципиально для рубля ничего не меняется. Правда, с учетом тенденций по снижению ставок в России и одновременно их роста в США можно предположить, что привлекательность рублевых облигаций для иностранцев будет снижаться, соответственно спекулятивный капитал начнет выбирать другие валюты, в результате в июне-июле мы будем видеть давление на нашу валюту и как результат – откат вплоть до значений 59-60 рублей за доллар.

Тем, кто в этих условиях хочет заработать на дивидендах, стоит помнить, что акция – это не облигация. Дивидендные платежи не гарантированы, а ценная бумага не имеет срока погашения. Соответственно, высокий дивиденд в одном году не гарантирует высоких выплат в последующих годах. Ищите стабильные компании с хорошей маржинальностью бизнеса или быстро растущие компании с положительным денежным потоком.

Читайте аналитику брокерских компаний и инвестиционных банков, следите за мнением наиболее авторитетных экспертов, а также ситуацией на рынке, на котором работает выбранная вами компания.

Что касается конкретных текущих рекомендаций, то аналитики БКС прогнозируют высокую дивидендную доходность (8-9% годовых) по акциям Аэрофлота, Алроса, МТС и Норильского Никеля. Что общего у этих компаний? Низкий уровень долга, высокая маржинальность бизнеса, существенная доля рынка, мажоритарный акционер, заинтересованный в высоких выплатах, дивидендная политика, направленная на высокую отдачу акционерам.