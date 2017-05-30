​Время добрых дел

Поступившее от общественной организации «Дай лапу» предложение поучаствовать в проекте «Я — волонтер» приняла, не колеблясь. За деятельностью этих ребят наблюдаю давно и восхищаюсь выстроенной системой оказания безвозмездной помощи животным, в которой задействованы тысячи человек. Одни дежурят на «горячей линии», другие ведут группы в социальных сетях, перевозят/подвозят животных до/от ветеринарной клиники, занимаются сбором пожертвований, берут кошек и собак домой на передержку, пока они проходят курс лечения или пока для них не нашли хозяев, кормят и выгуливают четверолапых... Такой вот многооперационный процесс.

Услышав свое задание, сначала долго смеялась, но чем ближе становился день «икс», тем менее смешным оно представлялось. Мне поручили в выходной день проглистогонить более десяти собак, которые находятся под опекой общественной организации. Это значит, что собак надо уговорить (попросить/заставить, как хотите) проглотить определенное количество таблеток. А ты при этом кошатник. Но твой девиз: невыполнимых задач не бывает.

Ноябрь, мороз, десяток очаровательных собак, радующихся твоему визиту так, что уши закладывает, и ты — дилетант, с упаковкой таблеток в руках, желающий помочь им стать здоровее.

«Привет, собачка, на тебе таблеточку» — не работает. И уж тем более не надо в этот момент опускаться на колено, стараясь быть с собакой на одном уровне. Айболитом в их глазах от этого не станете. Пять минут — и, вместо того чтобы закидывать в пасть собаки глистогонный препарат, будете пытаться достать оттуда свою шапку. Ведь вы додумались надеть шапку с бубоном... Вы смеетесь до слез из-за нелепости своего положения (в прямом и переносном смысле), остальные хвостатые, наблюдая за происходящим со стороны, кажется, делают то же самое — лаять начали громче, хвостами вилять чаще. Вот и познакомились. Теперь вы не такой робкий волонтер, которым пришли десять минут назад, — аккуратно, но смело открываете собаке пасть и закидываете нужное количество таблеток, не позволяя выплюнуть. Обнимаетесь, гладитесь, чешитесь, если нужно — облизываетесь, но находите подход к каждому своему подопечному. А когда найдете — почувствуете, что приросли друзьями. Ведь с этими такими не похожими друг на друга четверолапыми вы так много пережили вместе за эти полтора часа: и смех, и слезы, и любовь.

Без прикрас: это был самый яркий день прошедшего ноября.

Напоследок. Не знаете, чем себя занять в выходной/ближайший месяц/год/годы? Все приелось и все наскучило: «жизнь — тлен» и тому подобное? Попробуйте пополнить ряды волонтеров. Настоящих. Которые реально помогают, не рассчитывая получить что-то взамен. Вы посмотрите другими глазами не только на окружающих (не все потеряно: отзывчивых и неравнодушных людей в нашем городе, оказывается, немало), но и на самого себя — с каждым новым добрым делом повышая уровень своей человечности.

Волонтерство — зарядка для души.