​В тюменской глубинке строят завод по производству дефицитной индейки

На 70 процентов завершены строительно-монтажные работы на заводе по производству и переработке мяса индейки в селе Юргинское (около 120 км от Тюмени). Уже в июне производитель обещает поставить первую продукцию на полки магазинов.

Проект комплекса «Абсолют-Агро» реализует ГК «Абсолют» (Тюмень) совместно с омской ГК «Руском». Инвестиции в будущее производство превысили 2 млрд рублей. Инвестор использует собственные и заемные средства. 70 процентов субсидий из бюджета региона выделяют по факту поставки оборудования и 30 процентов — по факту монтажа. Уже просубсидировано более 100 млн рублей.

Кроме того, для реализации инвестиционного проекта администрация Юргинского района без торгов предоставила предоставила земельный участок общей площадью 294 га. В целях сокращения логистических затрат в селе Юргинское компании разместили свой растворобетонный узел и приобрели складские помещения. «Все это, - отмечает директор «Абсолют-Агро» Виталий Эрлих, - позволило создать проект в рекордно короткие сроки».

Действительно, компания «Абсолют-Агро» была была создана в начале 2016 года, а уже в июле были завершены проектные работы и инвестор смог приступить к строительству объекта. На территорию уже завезено маточное стадо, произведена первая посадка птицы. На этот год запланировано производство 4 тысяч тонн продукции. С выходом на полную мощность к концу года 2018-го компания будет производить 10 тысяч тонн индейки в год.

Помимо прочего, производство включает в себя инкубаторий на 1,5 млн. яиц в год, четыре фермы для откорма, состоящие из девяти корпусов на 280 тысяч голов единовременного содержания птицы, цех первичной переработки индейки и пометохранилище. Инвестор действует по принципу агрохолдинга: он имеет свои земельные угодья, где занимается производством кормовых культур, а также намерен перерабатывать индейку на своем мясокомбината «ПурагроУк» в Заводоуковске.

По словам главы администрации Юргинского района Виктора Васильева, «Абсолют-Агро» станет «градообразующим» предприятием для всего района с населением около 12 тыс. человек. Только за три месяца 2017 года бюджет Юргинского района получил от нового предприятия 1,3 млн рублей. Кроме того, здесь будет создано около 230 новых рабочих мест, большинство из которых займут местные жители.

Впрочем, «штучные» высококвалифицированные кадры придется завозить извне, в частности, из Омска. Для них инвестор при поддержке администрации муниципалитета уже построил на территории районного центра 12-квартирный дом. Рассматривается вопрос и о выделении земли под индивидуальное жилищное строительство.

Что касается сбыта будущей продукции, то Виталий Эрлих спокоен на этот счет. «Рынок совершенно не наполнен. Подобное предприятие в Омской области поставляет мясо индейки по всему СФО» - замечает он. Та же судьба ждет «Абсолют-Агро» только в масштабах УрФО, уверен руководитель. Продавать переработанную индейку планируется в фирменной рознице ГК «Абсолют», а также в федеральных сетях.

Отметим, что сегодня в Тюменской области на сопровождении находится около 490 инвестиционных проектов на сумму 1,6 трлн рублей.