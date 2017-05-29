​Своя колея

С интересом посмотрел видеоблог Сергея Глинских по поводу колейности сургутских дорог. Вернее, по поводу проекта, который призван избавить город от этой проблемы. Сразу скажу, что и форма, и содержание мне понравились: Сергей внятно объяснил, что к чему, активно используя жестикуляцию в стиле Алексея Навального.

По существу проблемы добавить нечего – колейность имеется, она опасна, надо что-то делать. И массированное вкладывание средств в ремонт дорог на три года вперед действительно лучше проводить, выяснив изначально причины возникновения колеи. Вопросы у меня появились к резюмирующей части, там, где Сергей рассказывает о трех этапах проекта по исправлению ситуации.

На первом этапе Сергей предлагает провести (и проводит) опрос экспертов и обычных сургутян, эксплуатирующих «кривые» дороги, дабы выяснить, что, по их мнению, является причиной возникновения колеи. Опрос, как мне представляется, в подобного рода общественных проектах носит, как правило, оценочный характер – чтобы его результаты можно было предъявить в качестве структурированного, хотя и не репрезентативного общественного же мнения. Другими словами, посыл организаторов должен быть подкреплен гласом народа для пущей легитимности и подвижек ответственных лиц к конкретным действиям.

В этом же случае что можно предъявить городским властям? Что, условно говоря, половина проголосовала за возросшую нагрузку на дороги, а вторая половина грешит на климат? Сбор подобной субъективной информации не имеет особого смысла при подставленной задаче – исправить ситуацию. Как правильно заметил сам Сергей, причина колейности может быть объективно выявлена лабораторным, научным способом. К этому, собственно, и ведет второй этап проекта – провести подобную лабораторную экспертизу, как я понимаю, за счет бюджета, и выяснить, наконец, на что конкретно надо тратить деньги: на замену «подушки», на качественно другой асфальт, на что-то еще.

Отсюда, как мне кажется, должно исходить и целеполагание опроса: показать властям необходимость проведения соответствующих замеров и испытаний, обосновать бюджетный расход. Дескать, смотрите, граждане видят смысл в объективном выявлении причин. А то, что у каждого водителя есть целый набор собственных объяснений происходящему, и без опроса понятно.

Третьим этапом, кстати, Сергей видит сравнение результатов лабораторных исследований и данных опроса с целью выяснения, кто более прав. Здравая в своей сути идея таким образом уводится в сторону какой-то лотереи: сделай ставку в опросе и узнай, угадал ли ты. Как это повлияет на мотивацию властей заняться проблемой?

Совершенно логичным выглядит другой посыл, который есть в тексте на странице, где размещен опрос, но который отсутствует в видеоблоге: сделать на основе результатов исследования выводы и сформулировать конкретные рекомендации по ремонту дорог. Я бы еще добавил: включить эти рекомендации в проектное задание, в условия конкурса по определению подрядчика.

Да-да, подрядчики и без того согласились работать в долг, осваивая нынешним летом объемы, средства на которые будут выделены в 2018-2019 годах. Но нам, и тут вновь абсолютно прав Сергей Глинских, что важнее: объемы ремонта или его качество?

Я бы, на месте Сергея, вместо того, чтобы привлекать депутатов городской думы к опросу, обратился к ним с соответствующим запросом – чувствуете разницу? И для пущей убедительности собрал бы подписи сургутян за исследование проблемы колейности. Заручился бы поддержкой СМИ, дабы дело не ушло в песок рассуждений. Депутаты внесли бы соответствующую поправку к бюджету (не думаю, что там речь идет о гигантской сумме) и озадачили бы администрацию выполнением. Такая схема мне кажется более прямой и рабочей: сургутяне через налоги оплачивают проведение работ, которые считают необходимыми, а депутаты, как их представители, помогают им в этом.

Впрочем, Сергей, как инициатор, волен сам избирать пути реализации собственных проектов. Я всего лишь набрался наглости озвучить свое видение. Опрос о возможных причинах колейности будет интересен хотя бы для СМИ. Лично я, например, считаю, что климат и шипованная резина тут ни при чем. Виноваты, скорее всего, возросшая нагрузка на дорожное полотно и, возможно, нарушение технологий строительства в части формирования дорожной «подушки» – зачастую ведь колея сочетается с ровным, не рваным асфальтом. Что с моим мнением можно сделать? Да ничего, разве что в комментариях поспорить.

И последнее – рекомендаций по изменению и/или соблюдению технологий ремонта будет недостаточно. Практика показывает, что нужен не просто контроль, а механизмы ответственности подрядчиков за качество работ – в том числе в части возникновения колейности. У нас любят приводить в пример качество дорог в той же Германии или Финляндии, так вот там подрядчик будет за свой счет восстанавливать полотно на протяжении довольно длительного гарантийного срока. Но это уже инициатива другого уровня…