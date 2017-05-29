​Своя колея

С интересом посмотрел видеоблог Сергея Глинских по поводу колейности сургутских дорог. Вернее, по поводу проекта, который призван избавить город от этой проблемы. Сразу скажу, что и форма, и содержание мне понравились: Сергей внятно объяснил, что к чему, активно используя жестикуляцию в стиле Алексея Навального.
По существу проблемы добавить нечего – колейность имеется, она опасна, надо что-то делать. И массированное вкладывание средств в ремонт дорог на три года вперед действительно лучше проводить, выяснив изначально причины возникновения колеи. Вопросы у меня появились к резюмирующей части, там, где Сергей рассказывает о трех этапах проекта по исправлению ситуации.
На первом этапе Сергей предлагает провести (и проводит) опрос экспертов и обычных сургутян, эксплуатирующих «кривые» дороги, дабы выяснить, что, по их мнению, является причиной возникновения колеи. Опрос, как мне представляется, в подобного рода общественных проектах носит, как правило, оценочный характер – чтобы его результаты можно было предъявить в качестве структурированного, хотя и не репрезентативного общественного же мнения. Другими словами, посыл организаторов должен быть подкреплен гласом народа для пущей легитимности и подвижек ответственных лиц к конкретным действиям.
В этом же случае что можно предъявить городским властям? Что, условно говоря, половина проголосовала за возросшую нагрузку на дороги, а вторая половина грешит на климат? Сбор подобной субъективной информации не имеет особого смысла при подставленной задаче – исправить ситуацию. Как правильно заметил сам Сергей, причина колейности может быть объективно выявлена лабораторным, научным способом. К этому, собственно, и ведет второй этап проекта – провести подобную лабораторную экспертизу, как я понимаю, за счет бюджета, и выяснить, наконец, на что конкретно надо тратить деньги: на замену «подушки», на качественно другой асфальт, на что-то еще.
Отсюда, как мне кажется, должно исходить и целеполагание опроса: показать властям необходимость проведения соответствующих замеров и испытаний, обосновать бюджетный расход. Дескать, смотрите, граждане видят смысл в объективном выявлении причин. А то, что у каждого водителя есть целый набор собственных объяснений происходящему, и без опроса понятно.
Третьим этапом, кстати, Сергей видит сравнение результатов лабораторных исследований и данных опроса с целью выяснения, кто более прав. Здравая в своей сути идея таким образом уводится в сторону какой-то лотереи: сделай ставку в опросе и узнай, угадал ли ты. Как это повлияет на мотивацию властей заняться проблемой?
Совершенно логичным выглядит другой посыл, который есть в тексте на странице, где размещен опрос, но который отсутствует в видеоблоге: сделать на основе результатов исследования выводы и сформулировать конкретные рекомендации по ремонту дорог. Я бы еще добавил: включить эти рекомендации в проектное задание, в условия конкурса по определению подрядчика.
Да-да, подрядчики и без того согласились работать в долг, осваивая нынешним летом объемы, средства на которые будут выделены в 2018-2019 годах. Но нам, и тут вновь абсолютно прав Сергей Глинских, что важнее: объемы ремонта или его качество?
Я бы, на месте Сергея, вместо того, чтобы привлекать депутатов городской думы к опросу, обратился к ним с соответствующим запросом – чувствуете разницу? И для пущей убедительности собрал бы подписи сургутян за исследование проблемы колейности. Заручился бы поддержкой СМИ, дабы дело не ушло в песок рассуждений. Депутаты внесли бы соответствующую поправку к бюджету (не думаю, что там речь идет о гигантской сумме) и озадачили бы администрацию выполнением. Такая схема мне кажется более прямой и рабочей: сургутяне через налоги оплачивают проведение работ, которые считают необходимыми, а депутаты, как их представители, помогают им в этом.
Впрочем, Сергей, как инициатор, волен сам избирать пути реализации собственных проектов. Я всего лишь набрался наглости озвучить свое видение. Опрос о возможных причинах колейности будет интересен хотя бы для СМИ. Лично я, например, считаю, что климат и шипованная резина тут ни при чем. Виноваты, скорее всего, возросшая нагрузка на дорожное полотно и, возможно, нарушение технологий строительства в части формирования дорожной «подушки» – зачастую ведь колея сочетается с ровным, не рваным асфальтом. Что с моим мнением можно сделать? Да ничего, разве что в комментариях поспорить.
И последнее – рекомендаций по изменению и/или соблюдению технологий ремонта будет недостаточно. Практика показывает, что нужен не просто контроль, а механизмы ответственности подрядчиков за качество работ – в том числе в части возникновения колейности. У нас любят приводить в пример качество дорог в той же Германии или Финляндии, так вот там подрядчик будет за свой счет восстанавливать полотно на протяжении довольно длительного гарантийного срока. Но это уже инициатива другого уровня…
Тут не кричать надо, а поступать грамотно, взыскивать денежки и с тех и с других. Все эти красивые речи, ни к чему не приводят, только лишний фоновый шум создают и лавры "главного борцуна" падают на голову. Все делается просто до безобразия. Заставить прокуратуру выступить в защиту неопределенного круга лиц с иском к администрации на безобразную сумму или обязать отремонтировать все дороги, попутно в рамках рассмотрения дела установить судом "качество" дорог и материалов используемых и завести уголовные дела с посадками ..