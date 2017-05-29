​Не нагороди

В Сургуте стали перекрашивать знаменитые поросячьи заборчики в зеленый цвет. Горожане восприняли новость по-разному: кто-то говорит, что новый цвет — это хорошо, так как старый уже приелся, вторые видят в этом рациональное зерно — на зеленом хуже видны грязь и сколы краски, а кто-то считает, что «поросячий» цвет — своеобразная фишка Сургута. Но есть и те, кто вообще против заборчиков, они считают, что их нужно заменить зелеными насаждениями, как и предложил глава города Вадим Шувалов.

Хочется поделиться своей точкой зрения. Я считаю, что заборчики надо видоизменить, перекрасить, но оставить в некоторых случаях. Например, в местах, где есть осложненный выезд с прилегающей территории.Я как водитель зачастую сталкиваюсь с ситуацией, когда, выезжая из двора, из-за зеленых насаждений вдоль проезжей части я попросту не вижу автомобили, двигающиеся по дороге. А это определенный риск: выедешь вслепую — останешься без бампера, будешь стоять и ждать — тебя «заклюют» водители сзади. Были бы там заборчики — другое дело: видно поток авто, не надо пытаться «проскочить наобум». За примером далеко ходить не надо: такой выезд есть рядом со зданием СИА-ПРЕСС — с дороги, ведущей от КВД, на проспект Ленина.

Эти же зеленые насаждения в некоторых частях города также ставят под угрозу пешеходов, когда из-за кустов у дороги не видно, выходит человек на переход или нет. Да, сейчас многие скажут, что нужно притормозить, вне зависимости от наличия на зебре человека, но многие ли автовладельцы так поступают? Вот, например, кольцо возле «Ярославны». Когда едешь с Набережного на Республики, проезжаешь кольцо и тут — бац, и пешеход, который выскочил из-за кустов. Да и при повороте на Майскую аналогичная ситуация.

Зеленые насаждения, я считаю, можно высадить на разделителях потоков, как раз вместо заборчиков. Вдоль некоторых тротуаров, таких, как участок от здания ТПП и до окончания стоянки у ГИБДД (я уже писала про этот отрезок в блоге).

Цвет заборчиков для меня как коренной сургутянки не особо важен, но нежно-поросячий мне все-таки уже приелся. Когда я однажды проехала по Нефтеюганску, мне сразу бросились в глаза их фиолетовые заборчики, да и нынешний темно-зеленый мне нравится намного больше, чем розовый.

Лучше было бы, конечно, просто по уму переложить тротуары (хотя бы где это возможно), чтобы не нужно было спасать пешеходов от брызг из-под колес машин, но это, естественно, долгий и затратный путь. Я надеюсь, что наши чиновники не просто ухватятся за одобренные горожанами зеленые насаждения как панацею от проблемы, а подойдут к их высадке, просчитав все нюансы и учтя последствия.