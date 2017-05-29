​Диктатура вкуса

Отчего-то мне кажется, что рождение «Русского художественного союза» (РХС) окажется пшиком и вскоре помнить о нем будут лишь несколько его «родителей», однако пару-тройку слов об этой публике все же надо сказать. Напомню, что 18 мая примерно 40 деятелей культуры и медиа вступили в организацию с таким названием, и среди них Эдуард Бояков, Захар Прилепин и Александр Скляр.

«Союз» уже опубликовал видеоманифест, где манифестировался упор на православие, имперскость и традицию. В качестве образцов традиции нам преподнесли Васнецова, Рериха и сталинскую тяжеловесность ВДНХ. И вот уже пиар-патриотический канал «Царьград» заявляет, что «Русский Художественный Союз» — не больше не меньше будущее нашей культуры.

Правда, после появления в интернете видео-манифеста РХС разразился скандал. Композитор Владимир Мартынов, чьи божественной красоты «Блаженства» (The Beatitudes) в исполнении «Кронос-квартета» звучали за кадром манифеста, с треском вышел из «Союза», адресовав Боякову открытое письмо, в котором заявил, что подобный манифест для него неприемлем, так как «является демагогией» и «попыткой с негодными средствами». В тот же час тот пропал с YouTube. Замечу, что когда я смотрел сей манифест с его архаичной патетикой и с претензиями на господствующее положение в русской культуре, музыка Мартынова, космополитичная по фактуре, сильно контрастировала с этими декларациями. Поглядим, какую музыку подложат под следующий выход манифеста… «Время, вперед!» Свиридова? Песню Скляра с припевом «Мывозьмем Манхэттен,а потом— Берлин»?

Кажется, кроме Скляра вошла в РХС и его коллега по рок-н-роллу Юлия Чичерина, которая тоже сегодня, как говорит мой приятель, «кормит дракона войны — действиями, образами, словами». И, казалось бы, рок-музыканты должны быть первыми в ряду пацифистов, но тут вышла обратная история.

И художник Рерих в обрамлении православно-традиционалистского «Союза» выглядит странно, — потому что был масоном и оккультистом.

Позиция «родителей» РХС озвучена не раз и не два. Если коротко, то их враг — широко понимаемый либерализм, в том числе свобода в культурной области. Эрхаэсников раздражает «бесконечный либеральный карнавал в высоких сферах российского искусства», бесит, что либеральное меньшинство приватизировало понятие «интеллигенция». Но в том-то и дело, что сегодня интеллигент — это тот, кто обладает сопротивляемостью к пропаганде, повальному оболваниванию, кто не поддерживает систему государственных запретов и цензуру, кто задает вопросы своей совести, тот, кому стыдно, когда страна от его имени делает преступные шаги. Стыд, совесть и сопротивление — ключевые слова, если мы хотим понять, кто составляет интеллигенцию сегодня. А интеллигент-сталинист — это, извините, оксюморон. Интеллигент, прославляющий войну, — тем более.

Важным участником РХС является сторонник ультраправых националистических политических идей художник Алексей Беляев-Гинтовт. Друг и соратник философа-евразийца Дугина Беляев-Гинтовт занимается тоталитарным неокадемизмом (или имперским авангардом), поражающим сходством с агитпропом нацистской эстетики: милитаризм, маскулинность, монументальность. За его образами угадываются фигуры из фильмов Лени Рифеншталь.

Погуглите серию его плакатов «Мы будем лечить вас йадом», «Все сжечь», «Мы все вернем назад». К примеру, на последнем из них красавица в оренбургском платке прижимает к плечу автомат Калашникова. Помню еще один китчевый плакат Гинтовта, где девушка держала топор, к которому был приделан оптический прицел.

Если такие люди сегодня подняты на щит русского искусства, то понимаешь, что функция РХС — репрессивная и больше никакая. Эти люди ура-патриотичнее и агрессивнее, чем сегодняшняя кремлевская власть, и они пришли сражаться и давить.

Наверное, тут самое место вспомнить песню Захара Прилепина «Пора валить тех, кто говорит «пора валить».

Разумеется, РХС на некоторое время стал центром споров в соцсетях. Главный вопрос: кто его крышует, Сурков или Мединский? Но то, что эрхаэсники будут травить оппонентов за государственные средства, — с этим не спорит никто.Когда в обществе происходит идеологический сдвиг, увы, эстетической ауре приходится его окутывать, подобное «крепостное» искусство государству совершенно необходимо. На примере последних фильмов о войне происходит легитимация военных действий через искусство. И видимо, через тот же РХС будут спускаться заказы для художников-баталистов.

Мы видим, что сейчас идеологический контроль и контроль по части патриотизма (а патриотизм понимается здесь как антизападное движение) распространяются на всю область культурного производства. И это уже настоящая диктатура вкуса.