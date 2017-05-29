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​Диктатура вкуса

Что собой представляет «Русский художественный союз»?

Отчего-то мне кажется, что рождение «Русского художественного союза» (РХС) окажется пшиком и вскоре помнить о нем будут лишь несколько его «родителей», однако пару-тройку слов об этой публике все же надо сказать. Напомню, что 18 мая примерно 40 деятелей культуры и медиа вступили в организацию с таким названием, и среди них Эдуард Бояков, Захар Прилепин и Александр Скляр.

«Союз» уже опубликовал видеоманифест, где манифестировался упор на православие, имперскость и традицию. В качестве образцов традиции нам преподнесли Васнецова, Рериха и сталинскую тяжеловесность ВДНХ. И вот уже пиар-патриотический канал «Царьград» заявляет, что «Русский Художественный Союз» — не больше не меньше будущее нашей культуры.

Правда, после появления в интернете видео-манифеста РХС разразился скандал. Композитор Владимир Мартынов, чьи божественной красоты «Блаженства» (The Beatitudes) в исполнении «Кронос-квартета» звучали за кадром манифеста, с треском вышел из «Союза», адресовав Боякову открытое письмо, в котором заявил, что подобный манифест для него неприемлем, так как «является демагогией» и «попыткой с негодными средствами». В тот же час тот пропал с YouTube. Замечу, что когда я смотрел сей манифест с его архаичной патетикой и с претензиями на господствующее положение в русской культуре, музыка Мартынова, космополитичная по фактуре, сильно контрастировала с этими декларациями. Поглядим, какую музыку подложат под следующий выход манифеста… «Время, вперед!» Свиридова? Песню Скляра с припевом «Мывозьмем Манхэттен,а потом— Берлин»?

Кажется, кроме Скляра вошла в РХС и его коллега по рок-н-роллу Юлия Чичерина, которая тоже сегодня, как говорит мой приятель, «кормит дракона войны — действиями, образами, словами». И, казалось бы, рок-музыканты должны быть первыми в ряду пацифистов, но тут вышла обратная история.

И художник Рерих в обрамлении православно-традиционалистского «Союза» выглядит странно, — потому что был масоном и оккультистом.

Позиция «родителей» РХС озвучена не раз и не два. Если коротко, то их враг — широко понимаемый либерализм, в том числе свобода в культурной области. Эрхаэсников раздражает «бесконечный либеральный карнавал в высоких сферах российского искусства», бесит, что либеральное меньшинство приватизировало понятие «интеллигенция». Но в том-то и дело, что сегодня интеллигент — это тот, кто обладает сопротивляемостью к пропаганде, повальному оболваниванию, кто не поддерживает систему государственных запретов и цензуру, кто задает вопросы своей совести, тот, кому стыдно, когда страна от его имени делает преступные шаги. Стыд, совесть и сопротивление — ключевые слова, если мы хотим понять, кто составляет интеллигенцию сегодня. А интеллигент-сталинист — это, извините, оксюморон. Интеллигент, прославляющий войну, — тем более.

Важным участником РХС является сторонник ультраправых националистических политических идей художник Алексей Беляев-Гинтовт. Друг и соратник философа-евразийца Дугина Беляев-Гинтовт занимается тоталитарным неокадемизмом (или имперским авангардом), поражающим сходством с агитпропом нацистской эстетики: милитаризм, маскулинность, монументальность. За его образами угадываются фигуры из фильмов Лени Рифеншталь.

Погуглите серию его плакатов «Мы будем лечить вас йадом», «Все сжечь», «Мы все вернем назад». К примеру, на последнем из них красавица в оренбургском платке прижимает к плечу автомат Калашникова. Помню еще один китчевый плакат Гинтовта, где девушка держала топор, к которому был приделан оптический прицел.

Если такие люди сегодня подняты на щит русского искусства, то понимаешь, что функция РХС — репрессивная и больше никакая. Эти люди ура-патриотичнее и агрессивнее, чем сегодняшняя кремлевская власть, и они пришли сражаться и давить.

Наверное, тут самое место вспомнить песню Захара Прилепина «Пора валить тех, кто говорит «пора валить».

Разумеется, РХС на некоторое время стал центром споров в соцсетях. Главный вопрос: кто его крышует, Сурков или Мединский? Но то, что эрхаэсники будут травить оппонентов за государственные средства, — с этим не спорит никто.Когда в обществе происходит идеологический сдвиг, увы, эстетической ауре приходится его окутывать, подобное «крепостное» искусство государству совершенно необходимо. На примере последних фильмов о войне происходит легитимация военных действий через искусство. И видимо, через тот же РХС будут спускаться заказы для художников-баталистов.

Мы видим, что сейчас идеологический контроль и контроль по части патриотизма (а патриотизм понимается здесь как антизападное движение) распространяются на всю область культурного производства. И это уже настоящая диктатура вкуса.


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Сегодня в 09:53, просмотров: 430, комментариев: 9


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Комментарии:
444
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Сегодня в 10:31
Патриотизм "здесь" понимается, как отказ от основ российского конституционного строя. От гарантированных Конституцией равных прав и свобод граждан, светского государства, где нет и не может быть государственной религии, свободы вероисповедания, свободы СМИ, запрета цензуры и государственной идеологии.
444
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Сегодня в 10:48
Скажу больше. Эти великорусские национал-социалистические подлецы присвоили "Бессмертный полк". Так ведь и написали в своем отозванном-неотозванном манифесте: "Сегодня как никогда общество готово принять Традицию. Впервые за много лет консервативность проявляется не только в крестных ходах или очередях на поклон православным святыням. Сегодня к ним прибавились тысячи желающих попасть на выставки русской классической живописи, а также многомиллионная акция "Бессмертный полк"."
Всем скопом, все миллионы причислили к прикрывающихся Православным Христианством мракобесам и ничем уже не прикрывающимся национал-социалистам. И плевать, что в Уставе Бессмертного полка черным по белому написано: "Встать в ряды Полка может каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Бессмертный полк объединяет людей. Все, что служит иному, для нас неприемлемо. Одна страна - один Полк." Все, кто 9 Мая выходят с фотографией своих предков, погибших в той кровавой войне, автоматически причисляются к сторонникам национал-социализма, щедро разливаемого г-ном Прилепиным, который с оружием в руках отправился воевать в ЛДНР, по его же словам, чтобы захватить всю Украину. Как говорится, делайте выводы...
Альберт Леонов
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Сегодня в 11:58
шанс есть у тебя, 12 июня выходи со всеми против коррупции, вроде как в сургуте тоже решили сделать, только сперва скинуться надо грошами.
покажи "силушку" народную..
глядишь и подтянуться "художники - акционисты" из местного кпрф , весело будет.
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 12:46
На акцию Навального против коррупции в правительстве Путина призываете выйти?! Вот это слова не мальчика, носящегося со своим мертвым палачом Сталиным и вечно правым "амператором" Путиным, поставившим Россию на четвереньки, но мужа. Отвечу вам в вашем стиле. Выходи, Альберт, 12 мая против коррупции в путинском правительстве! В поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России! За создание в стране атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любом ее проявлении!!!
Альберт Леонов
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Сегодня в 12:58
веришь, нет - даже денег перевести собираюсь на данное мероприятие
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 13:03
Не знаю уж, почему вы решили на ты, но на ФБК не забудьте тоже настроить ежемесячные взносы. Хоть 500, хоть 300 рублей. Больше-то никого просто не слышно.
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:13
перечислил 500 целковых. пусть выйдут - выскажут свое мнение.
Швондер
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Сегодня в 13:31
Альбертушко не гони)))) Там кратно 1000. Совсем заврался
Альберт Леонов
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Сегодня в 14:49
Не веришь, не надо. Чего то, кому - то, доказывать?!
если так интересно, спроси у Барышникова, был ли платеж на 500 целковых

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