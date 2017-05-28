16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,7560   EUR  63,6689  

​«Выражаем свой протест против беспредела ПАО «Газпром», связанной со сносом дачных строений…»

Владельцы дачных участков составили резолюцию по итогам митинга 26 мая

Фото Алексея Андронова
Фото Алексея Андронова

Мы, участники митинга, жители г. Сургута, выражаем свой протест против беспредела ПАО «Газпром», связанной со сносом дачных строений сургутян, бездействия властей принявших позицию наблюдателей за схваткой дачников и газового монстра, действиями судебной системы попирающей нормы Конституции РФ и действующего законодательства.

На территории города находятся комплекс ГРС и магистральные газопроводы — отводы высокого давления, которые представляют угрозу жизни и здоровью жителям города Сургута. Вместо того, что бы привести газопроводы в соответствие с нормами СНиП и законом о промышленной безопасности, где указано, что не допустима прокладка магистральных трубопроводов по территориям населенных пунктов, ПАО «Газпром» в лице ООО «Газпром трансгаз Сургут» подает иски об обязании владельцев земельных участков снести за собственный счет все строения попавшие в зону минимальных расстояний (не охранную зону!). Для многих сургутян, в том числе и многодетных семей это единственное жилье.

Законопослушные граждане, владельцы порядка 600 земельных участков кадастровые паспорта на которые не содержат никаких сведений о нахождении земельных участков в зонах с особым режимом, где ограничено землепользование и запрещено строительство, оказались заложниками попустительства городских чиновников закрывавших глаза на то, какие магистральные трубопроводы проложены в черте города с одной стороны, и с другой стороны «Газпрома» нарушившего все возможные строительные нормы при строительстве газопроводов и правил по охране магистральных трубопроводов.

Мотивируя свои действия заботой о безопасности граждан, ПАО «Газпром» в лице ООО «Газпром трансгаз Сургут» не требует лишать их права собственности на землю, прекрасно понимая, что люди не смогут её использовать по назначению, а налоги будут платить наравне со всеми. Или будут по-прежнему присутствовать на участках, игнорируя решения судов, будучи не в состоянии найти альтернативу. Но тогда о какой безопасности идёт речь?

Угроза жизни и здоровью для всех горожан была, есть и будет пока не будут приняты конструктивные решения по выносу и реконструкции существующего комплекса ГРС и магистральных газопроводов.

Мы жители города Сургута, в соответствии со Статьей 3 Конституции РФ, которая гласит: «Единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления» требуем от:

1. Президента РФ Путина В.В:

-как гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина, взять под контроль сложившуюся ситуацию.

- разъясните Народу на основании чего государство, разрешив в 90-е годы приватизировать данные участки на общих основаниях со всеми вытекающими правами собственников, само же вдруг наделило их эксклюзивным бесправием. Фактически конфискуют нажитое имущество. Принцип равенства не работает? А принцип справедливости и соразмерности наказания? Где независимость ветвей власти?

2. Губернатору ХМАО — Югры:

- обязать ПАО «Газпром» при реализации инвестиционных проектов регионального значения на территории города Сургута выполнить мероприятия по понижению давления в магистральных газопроводах –отводах, которые позволят сократить зоны минимальных расстояний.

- ходатайствовать перед ПАО «Газпром» в лице ООО «Газпром трансгаз Сургут» о принятии моратория на снос дачных строений до выполнения мероприятий по понижению давления;

- дать поручение окружной и городской власти определить процедуру компенсации понесенных убытков за снесенные строения в рамках государственных программ;

3. Главе города Сургута:

- повторно обратиться в прокуратуру города выступить в защиту неопределенного круга лиц и побуждения ПАО «Газпром» в соблюдении норм промышленной безопасности и норм СНиП.

- предоставить информацию получены ли разрешения, на проводимые в настоящее время ООО «Газпром трансгаз Сургут», работы на магистральных газопроводах. Какие виды работ производят. Соответствуют ли они нормам СНиП.

- привлечь контролирующие органы, осуществить контроль за данными видами работ.

В случае невыполнения наших требований, мы оставляем за собой право инициировать проведение общероссийского референдума по вопросу принятия закона об ответственности и наказании власти, и приступить к сбору подписей под объявлением вотума недоверия правительству, целенаправленно и последовательно принимающему меры, ведущие исключительно к ухудшению положения граждан РФ.

Присутствовали 100 человек.

Проголосовали «ЗА» — 100 человек, «ПРОТИВ» — нет.

Резолюция направлена:
президенту Российской Федерации Путину В.В.;
губернатору Ханты-Мансийского автономного округа-ЮгрыКомаровой Н.В.;
главе администрации г.Сургута Шувалову В.Н.

Читайте все сообщения по теме противостояния дачников и газовиков здесь.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:34, просмотров: 464, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
444
не нравится
Сегодня в 13:47
Бедные-бедные люди... Обращаться к Путину, который первым делом отменил референдумы, с угрозой провести референдум. Товарищи! Это в оккупированном российской армией Крыму можно "референдум" за неделю не глядя проводить, хотя в самой России это позорище в принципе исключается, т.к. по путинскому закону референдум "не может назначаться и проводиться в условиях военного или чрезвычайного положения", и "на референдум не могут выноситься вопросы об изменении статуса субъекта (субъектов) Российской Федерации". На территории же России при Владимире Путине никакой референдум в принципе невозможен. Не только потому что формулировка вопроса может не удовлетворить власть, а на этот случай закорючек в законе понаставлено предостаточно, но и потому что, дабы зарегистрировать инициативу по проведению всероссийского референдума, надо за свой собственный счет провести всероссийский референдум за его проведение, где набрать в поддержку миллионы и миллионы голосов во всех субъектах Российской Федерации. Повторяю, за свой счет.
А вотум недоверия правительству Владимира Путина я бы поддержал. Только, боюсь, что товарищи дачники имеют в виду вовсе не путинское правительство.
P.S. Это к вопросу о сносе "самостроя" в Москве, когда назначенный Путиным мэр Собянин цинично, но честно назвал официально выданные российским государством свидетельства о регистрации собственности пустыми бумажками. В Сургуте почему-то многие думали, что этот произвол и беззаконие только москвичей касается...
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 19:09
Неплохо бы юриста послушать по этому вопросу, будет ли считаться запись в кадастровом паспорте приоритетной, относительно норм СНиП и прочей безопасности. И еще лингвисту поработать над пунктационными ошибками, а то ведь, не ровен час, начальству дадут почитать, будет неудобно.
Угрозы же референдумом, и в самом деле, выглядят трагикомично. Российское государство народом уже давно не напугать, все контрмеры отработанны и даже узаконены.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Выражаем свой протест против беспредела ПАО «Газпром», связанной со сносом дачных строений…»

​«Выражаем свой протест против беспредела ПАО «Газпром», связанной со сносом дачных строений…»
Владельцы дачных участков составили резолюцию по итогам митинга 26 мая
Татьяна Ушакова, Антон Дикманников, Павел Заикин, инициативная группа митинга Сегодня в 11:34
463 2
​Сургутская неделя. Сургут – столица перфоманса

​Сургутская неделя. Сургут – столица перфоманса
От «Табу» до дог-йоги и коровы в магазине
Олег Владимиров 27 мая в 11:05
653 1
В Тюменской области реализуется 490 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 1,6 трлн рублей...

В Тюменской области реализуется 490 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 1,6 трлн рублей...
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев на форуме «Инвестиции в инновации» обратился с посланием к предпринимателям
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев 26 мая в 15:14
408 0
​Черная метка? Чем закончится для замглавы Сургута Александра Пелевина история с отменой льгот

​Черная метка? Чем закончится для замглавы Сургута Александра Пелевина история с отменой льгот
Редакция СИА-ПРЕСС 26 мая в 13:09
1674 6
​ТюмГУ учит тюменских имамов противостоять экстремизму

​ТюмГУ учит тюменских имамов противостоять экстремизму
Курсы прослушали священнослужители из всех населенных пунктов области
Никита Шаганенко 25 мая в 18:14
490 1
​Архитектура не мила // ИНФОГРАФИКА

​Архитектура не мила // ИНФОГРАФИКА
Сургутяне невысоко оценивают работу чиновников ДАиГ
Андрей Луговой 24 мая в 10:13
870 7
​Комфортная городская среда? Для кого как…

​Комфортная городская среда? Для кого как…
Очередная парковка на месте зеленой зоны появится в Сургуте
Дмитрий Кузин, председатель ТОС «Союз» 25 мая в 10:41
941 21
​Храм vs. Торговый центр: кто кого? // ИНФОГРАФИКА

​Храм vs. Торговый центр: кто кого? // ИНФОГРАФИКА
Пользователи siapress.ru с этим вопросом определились
Андрей Луговой 25 мая в 10:27
640 4
Лилия Сулейманова

Пешком не пойду
Ответ на блог Рината Айсина: почему я не пересяду на общественный транспорт
Лилия Сулейманова 24 мая в 15:19
1375 30
​Азбучные истины

​Азбучные истины
Сегодня день святых славянских первоучителей, солунских братьев Кирилла и Мефодия
Атанас Атанасов 24 мая в 11:17
444 1
​Биография – врагу не пожелаешь

​Биография – врагу не пожелаешь
Что делать, когда и семьи, и дома вдруг больше нет...
Александр Оверчук, помощник главы Сургута 24 мая в 11:11
834 9
Вадим Шувалов: «Для инвестиций открыты все направления» // ВИДЕО

Вадим Шувалов: «Для инвестиций открыты все направления» // ВИДЕО
В приоритете на 2017 год — строительство в Сургуте автовокзала и реконструкция жд-вокзала
Ева Рудион 24 мая в 10:54
599 2
​Сургутянин, откажешься ли ты от авто?

​Сургутянин, откажешься ли ты от авто?
В город приходят крупнейшие сервисы такси, планируются платные парковки, увеличивается стоимость содержания машины…
Ринат Айсин, депутат Думы ХМАО-Югры 24 мая в 10:17
2354 58
​Будущий молочный гигант Тюменской области дал первую продукцию

​Будущий молочный гигант Тюменской области дал первую продукцию
Никита Шаганенко 23 мая в 17:42
1097 1
​Дачи или газопровод?!

​Дачи или газопровод?!
Даже если ответчик сровняет свой дом с землей, угроза безопасности останется все равно. На этой земле (она ведь остается в собственности) ответчик будет сажать овощи, ягоды, деревья. Угроза жизни и здоровью для всех горожан так же не зависит от сноса дачных строений.
Татьяна Ушакова, Антон Дикманников, Павел Заикин, инициативная группа митинга 19 мая в 10:41
1299 3
На днях рубль может «сходить» к апрельским минимумам // АУДИО, ТЕКСТ

На днях рубль может «сходить» к апрельским минимумам // АУДИО, ТЕКСТ
Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 23 мая в 14:57
548 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика