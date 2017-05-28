Мы, участники митинга, жители г. Сургута, выражаем свой протест против беспредела ПАО «Газпром», связанной со сносом дачных строений сургутян, бездействия властей принявших позицию наблюдателей за схваткой дачников и газового монстра, действиями судебной системы попирающей нормы Конституции РФ и действующего законодательства.

На территории города находятся комплекс ГРС и магистральные газопроводы — отводы высокого давления, которые представляют угрозу жизни и здоровью жителям города Сургута. Вместо того, что бы привести газопроводы в соответствие с нормами СНиП и законом о промышленной безопасности, где указано, что не допустима прокладка магистральных трубопроводов по территориям населенных пунктов, ПАО «Газпром» в лице ООО «Газпром трансгаз Сургут» подает иски об обязании владельцев земельных участков снести за собственный счет все строения попавшие в зону минимальных расстояний (не охранную зону!). Для многих сургутян, в том числе и многодетных семей это единственное жилье.

Законопослушные граждане, владельцы порядка 600 земельных участков кадастровые паспорта на которые не содержат никаких сведений о нахождении земельных участков в зонах с особым режимом, где ограничено землепользование и запрещено строительство, оказались заложниками попустительства городских чиновников закрывавших глаза на то, какие магистральные трубопроводы проложены в черте города с одной стороны, и с другой стороны «Газпрома» нарушившего все возможные строительные нормы при строительстве газопроводов и правил по охране магистральных трубопроводов.

Мотивируя свои действия заботой о безопасности граждан, ПАО «Газпром» в лице ООО «Газпром трансгаз Сургут» не требует лишать их права собственности на землю, прекрасно понимая, что люди не смогут её использовать по назначению, а налоги будут платить наравне со всеми. Или будут по-прежнему присутствовать на участках, игнорируя решения судов, будучи не в состоянии найти альтернативу. Но тогда о какой безопасности идёт речь?

Угроза жизни и здоровью для всех горожан была, есть и будет пока не будут приняты конструктивные решения по выносу и реконструкции существующего комплекса ГРС и магистральных газопроводов.

Мы жители города Сургута, в соответствии со Статьей 3 Конституции РФ, которая гласит: «Единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления» требуем от:

1. Президента РФ Путина В.В:

-как гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина, взять под контроль сложившуюся ситуацию.

- разъясните Народу на основании чего государство, разрешив в 90-е годы приватизировать данные участки на общих основаниях со всеми вытекающими правами собственников, само же вдруг наделило их эксклюзивным бесправием. Фактически конфискуют нажитое имущество. Принцип равенства не работает? А принцип справедливости и соразмерности наказания? Где независимость ветвей власти?

2. Губернатору ХМАО — Югры:

- обязать ПАО «Газпром» при реализации инвестиционных проектов регионального значения на территории города Сургута выполнить мероприятия по понижению давления в магистральных газопроводах –отводах, которые позволят сократить зоны минимальных расстояний.

- ходатайствовать перед ПАО «Газпром» в лице ООО «Газпром трансгаз Сургут» о принятии моратория на снос дачных строений до выполнения мероприятий по понижению давления;

- дать поручение окружной и городской власти определить процедуру компенсации понесенных убытков за снесенные строения в рамках государственных программ;

3. Главе города Сургута:

- повторно обратиться в прокуратуру города выступить в защиту неопределенного круга лиц и побуждения ПАО «Газпром» в соблюдении норм промышленной безопасности и норм СНиП.

- предоставить информацию получены ли разрешения, на проводимые в настоящее время ООО «Газпром трансгаз Сургут», работы на магистральных газопроводах. Какие виды работ производят. Соответствуют ли они нормам СНиП.

- привлечь контролирующие органы, осуществить контроль за данными видами работ.

В случае невыполнения наших требований, мы оставляем за собой право инициировать проведение общероссийского референдума по вопросу принятия закона об ответственности и наказании власти, и приступить к сбору подписей под объявлением вотума недоверия правительству, целенаправленно и последовательно принимающему меры, ведущие исключительно к ухудшению положения граждан РФ.

Присутствовали 100 человек.

Проголосовали «ЗА» — 100 человек, «ПРОТИВ» — нет.

Резолюция направлена:

президенту Российской Федерации Путину В.В.;

губернатору Ханты-Мансийского автономного округа-ЮгрыКомаровой Н.В.;

главе администрации г.Сургута Шувалову В.Н.

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