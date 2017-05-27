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​Дебилы все

Как бы я ответил Навальному

История с вилками «Роснефти» не была бы столь запоминающейся, если бы нефтяная компания вдруг не отменила скандальные закупки, а ее пресс-секретарь Михаил Леонтьев не бросился бы в контратаку со своим нелепым комментарием.

Я даже не про неприлично дорогие ложечки и щипчики с пледом, тут, как говорится, комментарии излишни. Я о форме реакции официального представителя крупнейшей государственной компании. Ответ Леонтьева из пяти абзацев содержит слово «дебил» шесть раз, плюс разные «больной», «ненормальный»… Если честно, мне вообще непонятно, чего Леонтьев так разорался из-за каких-то пяти миллионов рублей.

Еще раз: государственная ложечка, которая стоит дороже нищенской учительской зарплаты в нищающей стране, это скотство, тут и говорить нечего. Но, с другой стороны, что такое пять миллионов для бюджета Роснефти?! Я думаю, у Сечина такие деньги даже за карманные расходы не считаются. Ясно, что и он, и его компания, и его формальные руководители на государственном уровне не бедствуют, это общеизвестно, и расследований Навального не нужно. Наверное (даже), эти ложечки не сделают погоды ни для Сечина, «живущего в самолете», ни для бюджета государства.

Но вопрос к г-ну Леонтьеву: получая от Роснефти (то бишь от государства) миллионную зарплату, обзывать оппонента (или обидчика – как угодно) дебилом – это предел квалификации вице-президента по пиару? Все, что требовалось ответить Навальному, это сказать: «Да, ложки дорогие – для кого-то; но этими ложками, на которые потрачено всего пять миллионов рублей, мы кормим арабских шейхов и европейских воротил, в результате чего наша Родина получает миллиардные - в долларах! – контракты за поставку нефти. Миллиарды, которыми Родина платит зарплаты учителям и миллионам остальных граждан!»

Просто и со вкусом. Зачем обзываться дебилом сразу? Такое ощущение, что г-н вице-президент Роснефти сам не представляет себе, как класть пищу в рот такими дорогими приборами, вот и чисто по-дебильному набрасывается на разоблачителя.

Впрочем, так ему кажется проще. Дебил – и всем всё понятно. Зачем объяснять про миллионы, миллиарды? Обсценная лексика хороша тем, что позволяет быстро выразить мысль, не прибегая к сложностям литературного языка. Помню, однажды сидим мы с женой и ребенком в кофейне, а за соседним столиком три мужика оживленно разговаривают. Ну, разговаривают – сильно сказано: их речь на 90 процентов состояла из отборного мата. Мы попросили перейти на нормальный язык, мол, ребенок рядом. Мужики оказались интеллигентными, материться перестали. И… вовсе затихли: без мата разговор не шел. Мысль не выходила.

А вспомнить Виктора нашего Степаныча, Черномырдина! Он вообще не умел разговаривать на литературном русском, у него же абра-кадабра почему всегда такая была? Потому что не умел грубые слова заменить нормальными.

А министра иностранных дел Сергей Лавров, пишущий стихи? «Дебилы, бл…» - это во время официальной пресс-конференции. Коротко и ясно.

Вот и Владимир Владимирович на днях о следователях, устроивших обыски у режиссера Серебренникова, сказал: дураки. Всем всё понятно. Зачем что-то объяснять и доказывать? Тем более если особых мыслей-то и нет?

Возможно, это знаменует новый этап взаимоотношений государства и его жителей. Дураки, дебилы, собаки, мрази. Враги народа. Всем всё понятно. Без всякой мысли.


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Сегодня в 19:38, просмотров: 83, комментариев: 0


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