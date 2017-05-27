​Сургутская неделя. Сургут – столица перфоманса

Начнем прямо с главного – выставка «Табу» поимела в Сургуте грандиозный успех! Если кто не понял, то весь этот холивар вокруг, возмущение общественности, реакция властей – все это неотъемлемая составная часть перфоманса или как он там правильно называется. Вся ситуация, спровоцированная показом пары невинных шалостей, и есть «Табу», одно такое большое «Табу», нависшее над нами. Ай-ай-ай и МКДЦ, сплошная оскобленная невинность в зоне повышенной моральной ответственности. Я бы даже умилился первозданной дремучести, сиречь чистоте нравов, если бы взамен эти же лица не совали нам Сталина в качестве образца целомудрия. В общем, «Порт», жги еще, пока в тебе не пришвартовался какой-нибудь сухогруз.

Сургут вообще столица перфоманса. Коровы, например, на днях продемонстрировали своей респект шоппингу в «Сити-молле». Чуть шуганувшись раздвижных дверей, все же прошлепали в торговую зону с подземного паркинга, породив волну народного соцсетевого юмора, от «телки за шмотками» до рекламы фастфуда а-ля натюрель. Соль же в другом: так встретились старый, архаичный Сургут, выгуливающий коров на придорожных лужайках (молоко потом, наверное, можно в бензобак заливать) и Сургут новый, устремленный в евроремонт и крупноформатный ретейл. А еще говорят, что у нас медведи по улицам ходят. Коров в магазине не хотите?

Или вот депутаты. Директор хлебозавода Сергей Пустозеров объяснил, что с 1 января его предприятие попало в жесткие рамки нового федерального закона, который серьезно усложняет жизнь в плане оперативности и управляемости закупок. Нынче муниципальным учреждениям надо составлять план закупок на год вперед, проходить кучу согласований и т.д. Как итог в перспективе маячит падение качества хлеба и сбои в его производстве. Выход – приватизация завода с сохранением контрольного пакета в руках городских властей. 44-й закон прямо вынуждает к подобным мерам!

Но хлеб для депутатов – это святое, какая уж тут приватизация, от которой заведомо плохо пахнет. А ну как злобные упыри понабегут и порастаскивают родное? В общем, уперся депутат и не отдает ни пяди. Будем есть плохой хлебушек, зато свой, муниципальный. Ура. О чем свидетельствует данный перфоманс? О превосходстве формы над содержанием.

А вот форма и содержание собак находятся с недавних пор в относительной гармонии – в Сургуте открылся Центр общества собаководов и кинологов. Открылся – и ладно, но глаз чуткого наблюдателя зацепился за набор предлагаемых услуг: тут тебе и зоогостиница, и дог-фитнесс (!), и дог-йога (!!), и посттравматическая реабилитация с бассейном. А также грумминг, что бы это ни означало. А название каково – «Империя верности!». Разве это – про собак?! У нас люди как-то живут без йоги и грумминга, верно? Ну вот. Поэтому нечего, возмущаются граждане, то «Табу» у них, то фитнес для животных. Вконец нюх потеряли. Ату, так сказать. Перфоманс? Еще какой.

Еще один перфоманс – на этот раз без дураков – был вызван драматическими событиями в Турции, где при невыясненных обстоятельствах тяжелую травму получил сотрудник Сургутского спасательного центра Иван Цивка. Страховая компания не признала случившееся страховым случаем, что само по себе удивления почему-то не вызывает, а вот как отреагировали друзья и знакомые Ивана – это по-настоящему удивительно! Они вцепились в соцсети и создали, натурально, флэшмоб – помоги Ивану справится с бедой. В результате подключились очень многие, вплоть до мэра Сургута, собрано триста тысяч денег на лечение, к Ивану отправился друг и дядя. А самое главное – пострадавший вышел из комы! На этой оптимистической ноте предлагаю раскланяться. Пусть в вашей жизни будут только позитивные штуки.