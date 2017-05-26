В Тюменской области реализуется 490 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 1,6 трлн рублей...

Уважаемые предприниматели!

Приветствую вас на Форуме, приуроченном к вашему профессиональному празднику - Дню предпринимателя. Я искренне рад поздравить с этим знаменательным днем не только виновников торжества, но и всех, кто стал активным участником недели инноваций, которая впервые прошла в Тюменской области!

В этом году ко Дню предпринимателя мы организовали целый комплекс мероприятий, в участие в которых вовлечены тысячи людей.

Неделя инвестиций, проведенная совместно с Опорой России, и Неделя инноваций, которую мы проводим с активом Деловой России, состоят из площадок обучающего, организационного и коммуникационного характера. Также состоялось роуд-шоу – инвесторам показали площадки для создания и развития бизнеса в наших муниципалитетах. Такие мероприятия - это отличная возможность познакомиться с проектами и инициативами в сфере инвестиционной и инновационной политики. Символично, что и название нашего форума включает два важнейших слова инвестиции и инновации.

Накануне праздника, кроме поздравлений, принято подводить итоги. Кратко напомню основные параметры развития региона. За десять лет по основным экономическим показателям наблюдается стабильный рост. Валовый региональный продукт вырос более чем в два раза. Промышленное производство за этот же период увеличилось в три раза. До 2016 года индекс промышленного производства в области рос ежегодными темпами в «коридоре» 110-120 процентов ежегодно.

И даже в крайне сложном 2016 году индекс промпроизводства составил почти 105 процентов, он остается на этой планке и сейчас. Этот рост обеспечен, в основном, за счет создания новых и модернизации действующих обрабатывающих производств.

Количество субъектов предпринимательской деятельности за истекший год выросло на 6,7 процента. На такую же величину увеличился оборот продукции (услуг), производимых малыми, в том числе микро-предприятиями, и индивидуальными предпринимателями.

За 2016 год среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия) составила 123301 человек или 105,4 процента к 2015 году.

Один из важнейших факторов, который определяет направление и темпы развития Тюменской области, - инвестиции. По итогам прошлого года объем инвестиций вырос на 14,5 процента и составил 261,5 млрд. рублей.

За десять лет в регионе введено в эксплуатацию 35 новых промышленных производств, девять из которых открыли иностранные компании. В этом году мы планируем завершить еще 21 проект по созданию новых промышленных производств и глубокой модернизации действующих.

В 2017 году готовимся начать реализацию 17 новых индустриальных проектов.

Кратко остановлюсь на вопросах поддержки предпринимательства в Тюменской области.

Несколько лет назад мы поддержали инициативу Деловой России о введении в регионе моратория на рост налогов для малого бизнеса и оставили упрощенную систему налогообложения на уровне в пять процентов до 2020 года. А для большинства предпринимателей, начинающих бизнес в производственной сфере, ввели полное освобождение от налогов на первые два года.

Каждый инвестиционный проект в регионе получает комплексную поддержку.

Она состоит из ряда налоговых льгот. Мы автоматически обнуляем налог на имущество для любого инвестора, вложившего более 300 миллионов рублей в обрабатывающие секторы. Мы снижаем для таких проектов налог на прибыль в части региональной составляющей.

Мы полностью возвращаем предприятиям (включая малый и средний бизнес) первый взнос по договорам лизинга нового оборудования. При этом сам первый взнос может составлять до половины стоимости этого оборудования без учета НДС.

Только по этой форме поддержки за семь лет более тысячи трехсот предприятий получили субсидию и приобрели более пяти тысяч позиций нового оборудования. В результате создано почти 10000 новых рабочих мест.

Для создания новых предприятий мы выдаем инвестиционные займы под ставку семь процентов годовых на 5 лет с лимитом до 50 миллионов рублей под один проект, пропуская их через региональный институт развития – Инвестиционное агентство.

В 2017 году мы продолжим кредитовать сельскохозяйственные предприятия под три процента годовых под реализацию небольших фермерских проектов.

Земельные участки для реализации инвестиционных проектов в муниципалитетах области предприниматели получают по упрощенной и ускоренной процедуре без торгов.

Правительство, Инвестагентство и Агентство инфраструктурного развития сопровождает все крупные, средние и малые проекты в части быстрого и комфортного для инвестора разрешения вопросов по предоставлению и оформлению земли, получению технических условий, разрешений на строительство, актов ввода в эксплуатацию.

Для удобства такого сопровождения все действия сторон регламентированы, а для каждого муниципалитета составлен план развития территории, включающий в себя 5-7 ключевых проектов, способных улучшить их экономику в ближайшей перспективе.

Сейчас на сопровождении находится 490 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 1,6 трлн. рублей.

В части государственной поддержки хочу особо подчеркнуть, что все существующие меры поддержки мы сохраняем и в 2017 году.

Дальнейшее индустриальное развитие области мы в значительной степени связываем с созданием индустриальных парков и экономических зон. В 2016 году их открыто три – в Тюмени (индустриально-логистический парк ДСК-500), и индустриальные парки в поселках Боровский и Богандинский Тюменского района. Резидентам таких площадок земельный участок предоставляется в аренду по цене от ста до трехсот рублей в месяц за гектар. Все сети и дороги подводятся бесплатно, а региональные налоговые льготы предоставляются автоматически в рамках отдельно принятого закона. Плюс подключаются инструменты финансовой поддержки.

Эти условия уже привлекли на площадки индустриальных парков девять компаний-резидентов, три из них уже ведут строительные работы. Еще шесть начнут строительство новых заводов в ближайшее время. В процессе подачи заявок еще 12 компаний.

Сейчас мы приступили к созданию агроиндустриального парка в городе Ишим, который будет формироваться и работать по таким же принципам комплексности льгот и преференций, что и действующие индустриальные парки.

Но мы видим свою задачу не просто в сохранении существующих темпов роста экономики и реализации инвестиционных проектов. На первый план выходят вопросы наращивания сбыта производимой продукции, а также повышения производительности труда и конкурентоспособности региональной экономики в целом.

Не стоит забывать и о качественной составляющей экономического роста. В этой связи необходимо сосредоточить внимание на развитии инновационных и высокотехнологичных производств.

И мы отчетливо осознаем, что комплексный подход должен действовать и в поддержке инноваций.

Мы объединили технопарк, бизнес-инкубатор и индустриальные парки, находящиеся ранее в различных учреждениях и организациях, в Агентство инфраструктурного развития Тюменской области. Оно дает всю указанную поддержку по принципу «одного окна», попутно экономит немалые средства на содержании персонала и объектов недвижимости и обеспечивает полный цикл сопровождения проектов от идеи до серийного производства и выхода на международные рынки.

В этом году правительство Тюменской области разработало комплексную программу развития инноваций. Озвучу пять основных направлений этой программы:

Первое - создание трехуровневой системы финансовой поддержки. К дополнительно действующей программе развития инноваций с бюджетными грантами и субсидиями, мы запускаем новую систему инновационных займов до 3 млн. рублей под три процента годовых на три года для поддержки стартапов. Создан Клуб бизнес-ангелов Тюменского технопарка, в который вошли пятьдесят влиятельных бизнесменов, готовых собственными деньгами поддерживать разработки инноваторов. Сформирован фонд венчурного капитала.

В будущем мы хотим получить в технопарке эффективно действующий инновационный хаб, в который заходят инновационные идеи, а выходят профинансированные проекты. С этой целью мы приглашаем к тесному сотрудничеству венчурные фонды, инвестиционно-венчурные банки и компании, специализирующиеся на приобретении и раскрутке стартапов. Мы готовы предоставить вам рабочие места в нашем технопарке, обеспечить поток идей и разработок не только из Тюменской области, но и из других регионов.

Давайте сотрудничать.

Второе направление, это упрощение доступа к знаниям, современным инновационным идеям, образовательным технологиям и носителям мирового опыта. В рамках проекта «Школа инновационного мышления» - студентам, молодым ученым и предпринимателям доступны не только классические лекции Стэнфордского, Бакинского университета, Московской школы управления Сколково, но и выступления практиков, известных инноваторов. Такой формат дает регулярный доступ нашим молодым людям к лучшим источникам знаний и их носителям, не выезжая из Тюмени. Практически еженедельно в этом зале идет такое общение либо вживую, либо через огромный экран в режиме онлайн с возможностью задавать вопросы и получать ответы от ведущих российских и международных экспертов.

Третье. Это формирование точек притяжения активной интеллектуальной молодежи и создание коммуникационных пространств, содействие появлению новых проектов, чтобы с помощью наставников выращивать эти проекты от идеи до реализации. В этом здании уже в следующем месяце заработает бесплатная Школа программирования. Ежегодно в этой школе мы планируем обучать несколько сотен программистов. Еще одной точкой притяжения станет нетворкинг-кафе – летняя резиденция Школы инновационного мышления, на площадке которой будет проходить апробация и защита проектов молодых инноваторов.

Четвертая задача - содействие международной интеграции и технологическому развитию региона. Школа бесплатного делового английского, первыми выпускниками которой стали резиденты бизнес-инкубатора, начала свою работу при Тюменском технопарке, где проходит обучение основам внешнеэкономической деятельности. В планах давать твердый деловой английский 120-150 тюменским предпринимателям и инноваторам ежегодно.

Сейчас мы прорабатываем формат центра трансферта технологий, функционирование которого также обеспечит тюменский технопарк. Именно по такому принципу мы запустили масштабный проект производства лизина в Ишиме. Создали опытное производство сукралозы в Тюмени. Проектируем производство бетулина в Тюменском районе. Двигаемся по пути реализации проектов по производству фруктозы, лактозы, ксантана. В планах коммерциализация добычи и переработки йода. Команда департамента инвестиционной политики и технопарка выступают «точкой сборки», где встречается инвестор и научно-техническая команда, обеспечивающая создание либо трансфер технологии. Это направление мы считаем чрезвычайно важным.

Пятое - создание комплексной системы благоприятствования для развития IT-сферы в Тюменской области.

Большинство развитых экономик мира растут за счет активного внедрения и использования IT-технологий.

Сегодня в Тюменской области действуют 17 центров молодежного инновационного творчества, лабораторий по робототехнике и программированию. Создается детский технопарк «Кванториум» (инициатива реализуется совместно с Агентством стратегических инициатив). Открыты новые центры молодежного инновационного творчества в Ишиме и Тобольске. Более 300 дипломированных специалистов ежегодно выпускают два наших университета.

В целях комплексной поддержки IT-отрасли мы разработали законопроект «О государственной поддержке и развитии отрасли информационных технологий в Тюменской области». Уже поступил в областную Думу и закон, предусматривающий ставку УСН (упрощенной системы налогообложения) в размере одного процента. Для компаний, использующих общую систему налогообложения, будет введена и пониженная ставка налога на прибыль (в части, уплачиваемой в областной бюджет) — в размере 14 процентов.

Правительством будет субсидироваться приобретение дорогостоящего серверного оборудования и суперкомпьютеров. Также мы собираемся продвигать тюменские IT-предприятия в части постановки в реестр Минкомсвязи, что позволяет получать налоговые льготы при начислении и выплате заработной платы. Крупным корпоративным заказчикам наших разработок мы готовы возвращать до пяти процентов их стоимости, стимулируя таким образом сбыт.

Собственникам новых офисных центров в Тюмени мы готовы предложить льготную ставку по налогу на имущество с тем, чтобы они в свою очередь (за счет сэкономленных ресурсов) вводили кратно сниженную арендную ставку для IT- компаний. А ряд объектов недвижимости, находящихся в собственности государства и государственных организаций, мы будем передавать и уже передаем в льготное пользование таким компаниям.

Сейчас мы ведем работу по созданию нашем регионе дата-центра и банка вакансий, включающий в себя информацию о программистах, готовых работать в Тюменской области. Банк будет открыт для пользования приходящим в регион IT компаниям и, как я говорил выше, дополнительно к университетскому образованию, вводим ускоренную подготовку программистов на площадке технопарка.

Для себя весь цикл развития IT экономики в регионе мы разбили на несколько задач.

1. Доступные и недорогие офисы.

2. Доступные и понятные кадры.

3. Комплексная налоговая и финансовая поддержка.

4. Понятным образом структурированный и доступный государственный и корпоративный заказ на IT-разработки.

5. Продвижение и поддержка сбыта IT- продукции.

Поэтапно отвечая на эти вопросы, мы хотим сформировать в нашем регионе новую активно растущую отрасль экономики

Сегодня в Тюмень приехали эксперты международного и федерального уровня, завтра здесь же мы собираем лучших и наиболее активных инноваторов страны. Надеюсь, что Неделя инноваций в Тюменской области станет традиционной.

От вас нам нужны только ваши компетенции, готовность делать свое дело в нашем регионе и новые рабочие места.

Уважаемые предприниматели! Поздравляю вас всех с наступающим праздником!

В преддверие праздника не принято говорить о проблемах. Хотя, разумеется, они у нас есть. Но тем и отличается Тюменская область, что зная о проблемах, мы не делим их на наши и не наши, а готовы их решать вместе с вами. Потому тем, кто еще думает о создании в регионе новых предприятий, не думайте - открывайтесь. Мы поможем в любом вашем начинании и вряд ли вы найдете более понятные и четкие стимулы, отлаженную и клиентоориентированную работу команды.

Мы создаем это для вас своей постоянной работой не только в качестве подарка к Дню предпринимателя.

Потому что именно вы, предприниматели - одна из важнейших движущих сил развития нашей экономики. На налоги, которые вы платите, ремонтируют дороги, строят новые школы, открывают детские сады. Наши жители получают работу, а регион - новые субъекты экономической деятельности и новые точки экономического роста. Люди, у которых хватает сил на этот монотонный повседневный труд, требующий большого количества сил и внутренней энергии, вызывают у меня огромное уважение.

От всей души желаю предпринимателям побольше оптимизма, надежды на успех и веры в себя. Спасибо вам!