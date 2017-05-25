​ТюмГУ учит тюменских имамов противостоять экстремизму

С 2015 года на базе Тюменского госуниверситета реализуется проект по повышению квалификации имамов региона. На данный момент курсы прослушали священнослужители из всех населенных пунктов Тюменской области.

Как рассказал ректор вуза, депутат Тюменской областной думы Валерий Фальков, специалисты ТюмГУ помогают духовным мусульманским лидерам разбираться в сложных правовых, психологических, исторических и иных аспектах их деятельности. Причем на площадку университета приглашаются ведущие специалистов в области ислама и из других регионов России, и из-за рубежа.

Глава университета отмечает, что эта работа является частью миссии вуза. «Университеты мира изначально создавались для того, чтобы обучать и просвещать, формировать у молодого поколения правильную картину мира, что особенно актуально в современных непростых условиях», - подчеркнул он. Кстати, опыт Тюменского госуниверситета уже заинтересовал вузы в других субъектах РФ.

Проект реализуется в ТюмГУ по поручению губернатора Тюмеснкой области Владимира Якушева, и при содействии Духовного управления мусульман региона. Как заметил председатель управления Зиннат Садыков, в рамках курсов специалисты выступают не только перед священнослужителями, но и перед студентами и преподавателями ТюмГУ и других вузов города. «Это способствует искоренению чувства ненависти и неприятия устоев других людей, помогает сохранить толерантные отношения в студенческой среде, формирует правильное понимание сур Корана», - заявил он.

Работа дает плоды. Так, на протяжении многих лет в Тюменской области не было каких-либо межнациональных, внутриконфессиональных, межконфессиональных конфликтов, социально-экономических потрясений, которые могли бы стать негативным фоном и фактором социально-политических и общечеловеческих отношений. Об этом заявил губернатор Владимир Якушев на семинаре-совещании, посвященном практике органов исполнительной власти субъектов Уральского федерального округа в сфере реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года. Совещание проходит в эти дни в Кургане.

«Несмотря на непростые условия мы ни на копейку не снизили финансирование одной из основных региональных программ «Реализация государственной национальной политики», – подчеркнул Владимир Якушев. – Любые угрозы общественной и национальной безопасности своевременно фиксируются и отрабатываются в тесном взаимодействии с федеральными органами государственной власти. Мы понимаем важность скоординированной, созидательной работы всех уровней государственной власти. Поэтому особое внимание уделили повышению уровня взаимодействия с органами местного самоуправления».

Губернатор добавил, что для этого в регионе доработаны все 26 муниципальных целевых программ в сфере реализации государственной национальной политики. Они актуализированы и приведены в соответствие с федеральными документами стратегического планирования. Особое внимание уделено вопросам социально-культурной адаптации мигрантов и их интеграции в местное сообщество. Все программные мероприятия муниципальных целевых программ исполняются в полном объеме в соответствии с утвержденными планами-графиками в условиях адекватного финансирования.