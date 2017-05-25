​Запасайтесь тапками

Начну с того, что хотелось бы жить в прекрасной стране, где уровень достатка граждан таков, что о льготах и говорить не приходится. Где доходы жителей растут так же часто, как об этом официально заявляется. Но жить в России тоже, в общем-то, нормально. Кое-что, конечно, раздражает... Например, растущее количество клуба избранных «Вы мне должны!» и их активность. У клуба много, так сказать, филиалов. Но на нынешней повестке дня вполне конкретный: «Вы мне должны, я многодетная мать!»

Хочу оговорится, я знаю семьи (конкретно — две), где выросли четверо детей, родители их растили-растили, воспитывали-воспитывали, вкладывали в них любовь и деньги вкладывали и выросли у них прекрасные дети. И они теперь уж точно перед смертью обеспечены аж четырьмя стаканами воды. Знаю хорошие семьи, где вырастили двух хороших детей. Или вообще (ужас!) — одного, но вполне достойного. Знаю многодетную семью, где было четверо детей и почти все они умерли, не дожив до 30 лет. Кто от наркотиков, кто в пьяном угаре. Знаю семью, где одного баловали и добаловали до зависимости от героина и тюремного срока.

Это я к тому, что семьи бывают хорошими и плохими вне зависимости от количества детей, богатыми и бедными — тоже не по этой причине. Очень часто бывает такое, что в семье с трудом тянут еле-еле двух детей, но им не положены те льготы, которые дает третий ребенок. Хотя принципиальной разницы в расходах все-таки нет.

Зато третий ребенок дает право вступления в число избранных — многодетных. Обычно решение родить третьего (четвертого, пятого...) приходит не для решения глобальных задач. Сложно представить женщину, которая подходит к супругу со словами: «Дорогой, я оправилась после последних родов, пора идти за следующим. Как не хочешь? Наша страна рискует провалиться в демографическую яму! Мы не можем этого допустить!» Чаще всего в нормальных семьях детей рожают просто потому, что хочется. Или (не часто, наверное) потому, что случайно так получилось (а аборт — грех). Говорят, что некоторые рожают специально, чтобы льготы получать.

В общем, это дело каждого — сколько детей ты хочешь родить, воспитать, дать образование и помогать на пенсии. И очень хорошо, что в России в последнее время оказывается серьезная поддержка многодетным семьям. Югра, мне кажется, в этом плане — вообще идеальный регион.

Но, как в любом хорошем деле, без перегибов не обходится. Недавняя инициатива, например, ввести налог на малодетность... Вам не кажется, что он уже существует? Налоги платят все — и бездетные, и малодетные, и многодетные, но только к последним они возвращаются льготами, причем, со всех уровней — федерального, регионального, муниципального. И попробуй их тронь! Начнется...

Начнется то, что началось в Сургуте после того, как отменили освобождение от оплаты детсада многодетным семьям. Причем решение принято на вполне законных основаниях. И основных льгот эти семьи не лишились. Городские власти даже рассказали, куда потратят высвободившееся средства. Говорили о создании безопасной среды в пяти детсадах, где реализуются адаптивные образовательные программы. Но волна возмущения выгнала лишенных блага на улицы (удивительно для не склонного к митингам города), их обращение было услышано главной региона. И вот — стало известно об отмене принятого решения, да еще и о дисциплинарном взыскании в адрес вице-мэра города. Прекрасно.

Но у меня вопрос — а почему? Почему отменено решение, которое принято на законных основаниях и не лишает семьи льгот? Что им мешает пользоваться льготой, по которой можно получать компенсацию за оплату детсада? Почему их дети могут получать эту услугу бесплатно? Почему не спросили у других налогоплательщиков, что важнее: оплачивать из их налогов бесплатные походы в детсад участникам элитарного клуба «Вы мне должны» или создать безопасную среду в пяти учреждениях для всех воспитанников?

Я никоим образом ни отношусь к чайлдфри. Но и люди, которые рожают, руководствуясь принципом: «Дал бог зайку, даст и лужайку», — тоже уважения у меня не вызывают. Особенно те, кто, заимев стаю заек, требует обеспечить их и лужайкой, и травкой, причем немедленно. А если в бюджете нет средств, то организуйте сбор в соцсетях, и вещи чтобы не поношенные... Если оплата за детсад пробивает такую серьезную брешь в семейном бюджете, то, может, стоило вовремя остановиться? Или так о многодетных говорить нельзя?

Мне говорят: вообще-то стыдно, в Сургуте — городе на нефти — должны и многодетным быть дополнительные льготы, и денег на безопасную среду хватать. Серьезно? А бюджет Сургута сейчас как-то сильно отличается от бюджета среднестатистического российского города? Не из Сургута ли недавно ушло одно из крупных предприятий? И не градообразующее предприятие Сургута ли в прошлом году понесло убытки? Сургутские зарплаты уже давно не слишком отличаются от зарплат, например, в Воронеже (не эти среднестатистические показатели, а реальные зарплаты, которые людям платят). Но, несмотря на все сложности, город и округ продолжает притягивать к себе разнообразными льготами людей из регионов, которые себе такого позволить не могут, но, между тем, хорошеют от года к году.

«С 2015 года вступил в силу закон, который внес изменения во многие постановления и он определяет, что все меры дополнительной поддержки должны предоставляться с учетом принципа адресности и критерия нуждаемости. Поэтому мы поэтапно движемся по пути приведения имеющихся у нас льготных условий к принципу учета критерия нуждаемости», — объясняла решение об отмене освобождения от родительской оплаты и.о. директора департамента образования Анна Томазова.

Принцип адресности и критерий нуждаемости, по-моему, вполне справедливы. Хоть и звучат хуже, чем «Вам бесплатно: у вас вон сколько деток!»