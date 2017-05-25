​Покажите ваши зубки

№1.

«Здравствуйте, меня зовут Виктор Александрович, я пенсионер, мне 74 года. Всегда бесплатно лечил зубы в наших клиниках, когда они по старости стали выпадать, мне установили протезы. Не так давно стали крошиться моляры, на которых эти протезы держались. Но когда я обратился с этой бедой в городскую стоматологию, мне отказались ставить новые протезы бесплатно. Сказали, что эта процедура отныне предоставляется за деньги».

Открываем территориальную программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Югре 2017-2019 года. Читаем: «Из средств бюджета автономного округа оплачивается… хм-хм-хм… так, вот: Протезирование зубов льготных категорий граждан, за исключением зубных протезов, изготовленных из драгоценных металлов и дорогостоящих материалов…»

Кто относится к льготным категориям граждан? Пенсионеры по старости в том числе.

С какой стати пенсионеру 1942 года рождения отказывают в бесплатном протезировании в сургутской городской клинике — большой вопрос.

№2.

«Моя дочь последние полгода носила брекет-систему, установленную платно в детской поликлинике на Пушкина. За то, чтобы снять ее, мы заплатили больше 30 тысяч рублей, это не считая той же суммы за установку и ежемесячные платежи. Нам поставили ретейнеры (ортодонтическая конструкция, похожая на проволоку, которую пожизненно устанавливают на обратную сторону зубов после снятия брекетов, — прим. авт.). Спустя четыре недели один ретейнер откололся. Я позвонила в стоматологию, однако там мне сказали вести дочь в частную клинику и менять ретейнер платно, несмотря на то, что у нас есть гарантия».

Смотрим в Закон «О защите право потребителя», статью 29. Там черным по белому: потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы вправе потребовать: а) безвозмездного устранения недостатков, б) уменьшения цены, в) безвозмездного изготовления другой вещи из того же материала, г) возмещения понесенных расходов по устранению недостатков своими силами.

Однако как поступает городская клиника? Говорит: идите к частникам, пусть они все исправляют (к слову, переустановка ретейнера стоит в среднем девять тысяч рублей).

То есть, во-первых, гарантийный талон, выданный пациенту, на деле оказывается пустышкой, по которой ничего нельзя добиться. Во-вторых, государственное учреждение не удосуживается провести экспертизу работы собственного сотрудника и исправить то, что изначально было сделано некорректно.

Почему я так уверенно говорю о некорректности? Потому что сама являюсь носителем ретейнеров вот уже семь лет, за которые они ни разу даже не напомнили о своем существовании. Так что сорванный ретейнер = плохо установленный ретейнер.

Итак, что мы имеем? Невыполнение обязательств стоматологическими клиниками при бесплатном лечение зубов и (что за диво) при платном тоже. Все ли в порядке с системой здравоохранения города Сургута?