​Табу бу-бу…

Табу́ — строгий запрет на совершение какого-либо действия, основанный на вере в то, что подобное действие является либо священным, либо несущим проклятие для обывателей, под угрозой сверхъестественного наказания. (Википедия)

Несколько дней назад на муниципальное учреждение «Порт» обрушилась долгожданная и заслуженная слава. Концептуальная выставка под незатейливым названием «Табу» по-настоящему всколыхнула передовую общественность, заставила горожан дискутировать на темы, доселе неслыханные — а именно о нравственности, эстетике и (пишу с придыханием, слегка закатив глаза), духовности. Скандалы, которые раньше могли себе позволить только культурные столицы, наконец-то пришли и к нам. И это, безусловно, свидетельствует о взрывообразном росте культурного уровня Сургута.

Склоки подобного рода происходят тогда, когда лучшие представители народа, движимые исключительно прекрасным нравственным порывом, не могут оставаться в стороне от тех безобразий (на их взгляд), которые творят представители творческой интеллигенции. И не то чтобы эти достойнейшие во всех отношениях дамы и господа являлись экспертами в области искусства — они с большим удовольствием простоят несколько дней в очереди, чтобы расцеловать кусочек старой ткани или фрагменты расчлененного трупа, чем будут ходить на выставки и спектакли, ими же критикуемые. Но кто как не они защитят Русь-Матушку от, на их взгляд, скверны, рождающейся в головах творческих людей?!

Почему же я так радуюсь этой возне и считаю, что она показатель культурного роста нашего города? Дело в том, что конфликт — это всегда столкновение как минимум двух сторон. Так складывается, что в городах провинциальных много простых, хороших и патриотично настроенных людей, готовых встать на защиту чувств верующих и действующей власти, которую они отождествляют с Родиной, а вот людей творческих маловато. Люди творческие по ряду причин засели в городах покрупней и делают там то, что считают нужным, будоража тем самым неугомонных поборников нравственности. И то, что в нашем северном провинциальном городишке случился скандал, отвечающий всем вышеперечисленным требованиям, показывает, что у нас выросли и воспитались по-настоящему креативные творческие личности, способные создавать захватывающий творческий продукт.

А вообще конфликт — это хорошо. Только в форме конфликта, трудностей преодоления происходит рост чего бы то ни было, в том числе и развитие общества. Поэтому я хотел бы от всей души поблагодарить все стороны, участвующие в этой захватывающей истории.

В первую очередь организаторов и участников выставки «Табу». Считаю, что мне очень повезло, что я на ней побывал. Так точно, с тонкой иронией и с безупречным художественным вкусом раскрыть эту тему по силам только по-настоящему одаренным людям.

Во-вторых, ребят из РОО «Русский дух», которые как никто много сделали для раскрутки и популяризации выставки, разместив на своей странице фото картин, которые увидели тысячи людей. В том числе очень понравившуюся мне картину с мужчиной в длинной одежде с крестом на груди, который подглядывает под юбку девушке, а также этого наглого выскочку Навального.

В-третьих, властям. Они молодцы! Так точно почувствовать, что от них требуется, чтобы из обычной выставки превратить это в настоящий перформанс городского масштаба! А это можно было сделать, только запретив выставку. И они это сделали, добавив последний символический пазл в этот скандал, войдя в историю сургутской культуры как чиновники, запрещающие запрет или, вернее, табуирующие табу.

Как здорово, что они не пошли по пути здравого смысла, попытавшись рассуждать следующим образом: «Так-так, эти молодые художники совсем отбились от рук, вытворяя такое. Но они как молодые художники, видимо, выражают то, что интересует их поколение, причем молодых и, видимо, думающих людей. Так-так, а может быть, мы отстали от жизни и в их интернетах сидят люди, которые формируют мировоззрение молодежи, принципиально отличное от людей, сидящих в телевизорах и формирующих мировоззрение более взрослых людей?! Черт, а тут еще указание сверху — найти общий язык с молодежью, не пускать их на митинги, особенно перед выборами. Так-так, а может, мы не будем пороть горячку и попробуем взаимодействовать с этими молодыми художниками, которые не только выражают мировоззрение значительной части молодежи, но и являются их лидерами общественного мнения?..»

Ну и конечно, огромное спасибо жителям, принявшим участие в обсуждении на этот раз не бытовых вопросов, вопросов комфорта или благоустройства, а вопросов, относящихся к теме нравственности, искусства и свободы самовыражения.

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