​Комфортная городская среда? Для кого как…

В то время как в Сургуте ударными темпами реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», 800 квадратных метров зоны озеленения возле дома №3 по ул. Университетской, напротив здания Газпрома будет заасфальтировано под гостевую автостоянку для клиентов магазина «Скандинавия». Администрация города в течение многих лет так и не удосужилась высадить на этом участке хоть какие-то жалкие кустики, а вот теперь и вовсе эта зеленая зона уничтожается. И это при том, что буквально в 100 метрах от этого места, через улицу Университетская имеется огромная открытая стоянка, на которой могли бы свободно разместиться все клиенты магазина «Скандинавия» за всю историю его существования.

Этот участок является продолжением зеленой зоны вдоль пр. Ленина и находится в границах «красной линии». Землеотвод сделан официально. Хочется знать, почему администрацией города для магазина «Скандинавия» делаются такие подарки в ущерб остальным жителям микрорайона? Уже в который раз возникает вопрос, почему подобные решения принимаются в угоду частным интересам без учета общественного мнения? Ведь есть ТОСы, есть даже недавно образованная общественная комиссия по реализации упомянутого проекта, в которую входит автор данной публикации.

Для чего все эти бутафорские «общественные институты» создаются, если принимаются волюнтаристские решения, а общественность просто ставится перед фактом?

Надеюсь, в ближайшее время здесь появится публичный комментарий представителя администрации по данному факту.