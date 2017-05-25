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​Комфортная городская среда? Для кого как…

Очередная парковка на месте зеленой зоны появится в Сургуте

В то время как в Сургуте ударными темпами реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», 800 квадратных метров зоны озеленения возле дома №3 по ул. Университетской, напротив здания Газпрома будет заасфальтировано под гостевую автостоянку для клиентов магазина «Скандинавия». Администрация города в течение многих лет так и не удосужилась высадить на этом участке хоть какие-то жалкие кустики, а вот теперь и вовсе эта зеленая зона уничтожается. И это при том, что буквально в 100 метрах от этого места, через улицу Университетская имеется огромная открытая стоянка, на которой могли бы свободно разместиться все клиенты магазина «Скандинавия» за всю историю его существования.

Этот участок является продолжением зеленой зоны вдоль пр. Ленина и находится в границах «красной линии». Землеотвод сделан официально. Хочется знать, почему администрацией города для магазина «Скандинавия» делаются такие подарки в ущерб остальным жителям микрорайона? Уже в который раз возникает вопрос, почему подобные решения принимаются в угоду частным интересам без учета общественного мнения? Ведь есть ТОСы, есть даже недавно образованная общественная комиссия по реализации упомянутого проекта, в которую входит автор данной публикации.

Для чего все эти бутафорские «общественные институты» создаются, если принимаются волюнтаристские решения, а общественность просто ставится перед фактом?

Надеюсь, в ближайшее время здесь появится публичный комментарий представителя администрации по данному факту.


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Сегодня в 10:41, просмотров: 400, комментариев: 13


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 11:07
СИА-Пресс - давайте официальный запрос Шувалову по этому поводу
Мудрец
не нравится
Сегодня в 11:13
Зачем Скандинавии стоянка?! Это довольно малопосещаемый магазин.
Моби
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Сегодня в 11:15
Надеюсь автор не против, но я перепостил в фейсбук Шувалову - https://www.facebook.com/profile.php?id=100013117534115
Моби
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Сегодня в 11:45
И это при том, что буквально в 100 метрах от этого места, через улицу Университетская имеется огромная открытая стоянка, на которой могли бы свободно разместиться все клиенты магазина «Скандинавия» за всю историю его существования.- лучшая фраза в посте
Марина Пудовкина
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Сегодня в 12:02
А почему вот остальные жители микрорайона как-то сами не организовались не посадили несчастных три кустика? Общественное мнение очень красноречиво показало, что ему всё равно, зелёная зона там будет с кустиками-цветочками или парковка.
Моби Марина Пудовкина
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Сегодня в 12:17
Вообще-то администрация города ОФИЦИАЛЬНО слила этот участок, потому наличие деревьев там не спасло бы
Марина Пудовкина
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Сегодня в 12:30
Мы же с Вами хотим, чтобы так были кустики? Так вот если бы года два назад Вы бы взяли кустик, я бы взяла кустик, ещё кто-то, кто с нами солидарен, взял бы кустик, посадили бы эти кустики, они бы разрослись бы, может никто ничего бы и не слил и 16.05.2017 не образовались бы изменения в ГКН? Этот несчастный газон постоянно забит машинами. И никого это не беспокоило. Так что по сути ничего не изменится, просто облагородится место стоянки автомобилей.
Моби Марина Пудовкина
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Сегодня в 12:40
ЧУшь, этот газон не забит машинами никогда - вёдра ставят иногда дальше на пешеходной дрожке
Марина Пудовкина
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Сегодня в 12:49
Да, согласна, до газона ещё дорожка, значит я плохо помню этот газон в летний период. Зимой дорожка не очищена и всё в машинах. Не обратила внимания на дорожку на фотографии. Но это не меняет факта бездействия людей, живущих рядом и хотящих благоустроенной зелёной зоны.
Дмитрий Кузин
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Сегодня в 13:08
Неправда, Марина. На этом газоне никогда машины не ставили
Дмитрий Кузин
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Сегодня в 13:19
Сегодня направил по данному факту официальные письма в адрес Главы города и депутата по 14 округу Слепова М.Н.
Швондер
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Сегодня в 13:38
Че бомбит то у всех? Культурно можно машину поставить. А то собачники все засрали уже и грязь одна от этих недогазонов
Флудер
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Сегодня в 13:49
Вероятнее, что это жильцы Университетской, 3, решили парковку сделать себе. Дом большой, двор маленький, подземный паркинг всех не вмещает.

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