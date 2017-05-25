​Храм vs. Торговый центр: кто кого? // ИНФОГРАФИКА

Предложение Русской Православной Церкви ограничить шопинг в выходные ради того, чтобы прихожане ходили не по торговым центрам, а в храмы, естественно, не нашло поддержки у аудитории siapress.ru: подавляющее большинство читателей, принявших участие в нашем опросе, заявило, что это плохая идея.

Результаты второго опроса связаны с первым: многие читатели нашего сайта действительно нерегулярно ходят в церковь — только пятая часть аудитории говорит, что посещает храм стабильно раз в неделю, а то и чаще.