Пешком не пойду

Недавно депутат окружной думы Ринат Айсин написал блог, в котором спросил, готовы ли сургутяне отказаться от личных автомобилей. Хочу рассказать, почему именно я не откажусь от машины до того времени, пока условия передвижения на ней станут совсем невыносимыми.

Рассмотрим мой маршрут от дома до работы. Я живу на Ивана Захарова, напротив старой «Ленты». Это относительно новая улица, окраина города. Добраться до работы на Бульвар Свободы, 1, можно несколькими автобусами/маршрутками. Первый: 96 маршрутка, по той же схеме и с той же остановки идет и 10 автобус. С другой остановки можно поехать на автобусе 5А. То есть всего три варианта, и те не самые лучшие.

Во-первых, сами остановки – на одной стоит знаменитая бесполезная конструкция «аллюр», на второй нет ничего. Помню, когда я была пешеходом, в морозы или дождь я постоянно вспоминала наших чиновников, называя их совсем нелицеприятными словами.

Во-вторых, время ожидания и условия перевозки. 96 маршрут ходит каждые 15 минут, 10-ка – раз в час (по моим наблюдениям). В маршрутку в часы-пик попасть нереально – из Кедрового, откуда идет транспорт, люди едут на работу/учебу. А если и втиснешься, то будешь ехать по 30 лет Победы, собирая все больше народу. Причем не раз эти марщрутки пролетали мимо, видимо, считая, что ради одного человека останавливаться нет смысла.

Обратно ехать еще веселее. Такая же куча людей, стоящих впритык друг к другу, но теперь сюда прибавляется пробка, которая тянется от Строителя и до самой «Ленты». В жару само оно. А учитывая, что 10-е автобусы и некоторые 96-е – это транспорт, которому давно пора на свалку, комфорт улучшается в разы.

Теперь о 5А. Все хорошо, в плане технического состояния транспорта, но идет этот автобус до Свободы в окружную: «Лента», «Москва», «Налоговая», «Дом пионеров», «СурГУ», «Дворец торжеств». И путь занимает 30-45 минут. Хорошо, что можно отследить этот автобус в приложении, но из-за долгого времени в пути он отпал у меня после первой же поездки.

Мне страшно вспомнить, как я добиралась домой с улицы Мира. Или с жд. Или с Белого Яра. Да вообще отовсюду, где не ходит 96. А когда нужно было ехать не в одно место, а в несколько, то прокладка пути становилась настоящим квестом.

Если ко всему вышеперечисленному добавить разбитые дороги, словами все «счастье» от поездки не передать.

Такси «Яндекс», которому так рад Айсин, пришло недавно. Да, наверное, я смогу доехать до дома за 100 рублей, и обратно так же. Но долго ли эти цены продержатся? Ведь обычное такси с меня берет 150 (со скидкой по карте). При этом путь по прямой по Университетской занимает семь-десять минут. Если учесть, что таксисты тоже не дураки, и берут в часы-пик маршруты, более удобные для них, то время ожидания растягивается до бесконечности. А теперь подсчет: 300 рублей (минимум) в день, 6000 рублей в месяц. А если считать поездки в гости, кино и т.д. то все 10 тысяч. Моя машина столько бензина не ест.

Идти пешком можно летом, в сухую погоду. Тротуары по улице 30 лет Победы есть, но малозащищены или вообще не защищены от брызг от автомобилей. Самый мой «любимый» участок – от здания ТПП и до окончания парковки у ГИБДД.

И так, я уверена, везде. Можно проложить любой другой маршрут и проблемы будут те же.

Что касается дороговизны содержания. Можно выбрать менее дорогое авто. Для меня лично главное, чтобы оно ехало, внутри было тепло (или прохладно летом), и не съедало много бензина. Тут уже каждый сам за себя решает, какую тачку иметь под боком.

Велосипед. Не для постоянного пользования, в силу особенности работы. Плюс этот вид передвижения зависит от погоды.

Проблема парковок мой дом не затронула: подземного паркинга нет, на земле места достаточно. К друзьям в муравейники после первого же раза езжу на такси. Магазины и иные места, которые посещаю – мне не сложно заплатить 100 рублей за стоянку, если она есть и мне не придется кружить в поисках парковочного места. В конце концов, могу пару сотен метров пройти пешком. В больнички стараюсь не ездить, потому как это кошмар, но, даже если приходится, всегда нахожу, где поставить машину.

В общем, я точно знаю, что не пересяду на общественный транспорт, пока условия передвижения на нем не станут комфортными. А на практике уже видно, что это, по-моему, неразрешимая задача для наших властей.