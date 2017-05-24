​Азбучные истины

И мы что-то дали миру.

И всем славянам – книги, чтоб читали…

Св. Паисий Хилендарский

Сегодня день святых славянских первоучителей, солунских братьев Кирилла и Мефодия. В этом году исполняется 1162 года со дня создания первой славянской азбуки – кириллицы (855 г.) и 1132 года со дня создания глаголицы (862 г.).

Кто такие Кирилл и Мефодий?

Родились создатели славянской письменности во втором по населению городе Византийской империи Солун (по-гречески Тесалоники) в семье византийского патриция, вице-губернатора области (по-гречески друнгария) Льва и его жены Марии. Мефодий (по рождению – Михаил, 810-885 гг.) был старшим, а Кирилл (по рождению Константин, 827-869 гг.) самым младшим из детей. Когда Константину исполнилось 14 лет, отец умер, но это не помешало семье дать ему прекрасное образование. Вероятно, тогда он написал первые свои литературные произведения – «Похвала св. Григорию Назианскому» и «Соломоновую молитву». Благодаря своему прирожденному таланту и огромным знаниям, молодой юноша был уже известен солунской общественности и попал в поле зрения второй по значению личности после императора – логотета Феоктиста. Его пригласили обучаться в Магнаурской школе, считавшейся самым авторитетным учебным заведением тех времён в Европе и на Ближнем Востоке. Там получали свое образование и воспитание дети василевса (так по-гречески назывался император), будущие императоры и патриарсы, наследники византийской знати и тронов, союзных Византии государств. Константин не только блестяще окончил школу, но и вскоре, по предложению бывшего своего учителя, ставшего в 858 году Константинопольским патриархом Фотием, возглавил самую важную в Магнауре кафедру философии, получив почетное право называться Константином Философом. Такое присвоение было редкостью, его получали единицы за целые столетия (Йоан Грамматик, Йоан Богослов, Лев Математик, Анастасий Библиотекарь).

Из большого числа сохранившихся исторических памятников и главным образом из «Краткого жития Святого Кирилла», написанного его учеником и сподвижником Клѝментом Òхридским ещё при жизни Мефодия, подавляющая часть историков считает их болгарами.

Во время дипломатической миссии к хазарам, каган спросил его: «Каков твой сан, чтобы знать, как расположить тебя в соответствии с ним?»

На что будущий первосвятитель ответил: «Дед мой был очень великим и славным, стоял рядом с царем. Но после того как добровольно отрекся от данного ему сана, его прогнали, он пришел на чужую землю, обеднел и там меня родили. Я усердно добиваюсь древнего сана своего деда, но все еще не успел его получить, потому, что я адамов внук».

Эта цитата требует некоторого пояснения. В то время, кроме болгарского владетеля, никто вне Византии не имел сана «царь» (по-гречески, «кесарь», «цезарь»). Сан «кесарь» болгарскому владетелю Тервелу в 705 году дал византийский император Юстиниан II Ринотмет (Носоотрезанный) – в знак благодарности за помощь, оказанную ему в возвращении на престол.

Фраза «Я адамов внук» – скорее всего, дань скромности, что-то типа «я простой грешный человек».

Гениальный во всём

Неизгладимое впечатление производят удивительные способности Константина.

В 17 лет (в 844 году) он получает свободный доступ в императорский двор и к самому императору.

В 20 лет (в 847 году) он уже профессор философии, заведующий кафедрой философии и, к тому же, становится хартофилаксом – ему доверена патриаршеская библиотека кафедрального собора «Св. София» Константинопольской патриаршии.

В 24 года (в 851 году) ему доверено быть оппонентом в диспуте с иконоборцем патриархом Йоаном VII Граматиком, называемым ещё Анисом – поручение, с котором он блестяще справляется: Анис в результате теряет сан патриарха и вынужден уйти в монастырь.

В 25 лет (в 852 году) высокое теологическое образование и знание арабского и еврейского языков делают его самым подходящим диплома-том для первой государственной миссии – к абасидскому халифу Аль Мутауакилу, с целью дискуссии о принципах Святой Троицы и для укрепления связей между халифатом и Империей, а также освобождения взятых в плен византийцев. После миссии к арабам, Философ удаляется в монастырь Полихрон (неподалеку от Константинополя), где его брат Мефодий уже служит игуменом. До этого Мефодий служит губернатором на близлежащего до Солуна славянского княжества.

27 лет (в 854 году) он, при помощи своего брата Мефодия, создает первую славянскую азбуку – кириллицу. В дальнейшем солунские братья вместе распространяют ее в районе реки Брегалница (т.н. Брегалнишская миссия) на территории Куберовской Болгарии, присоединенной при кане Персияне в 852 году к Аспаруховской (или Дунайской) Болгарии – видимо, не без согласования с болгарским царем Борисом.

Из нескольких письменных источников (Сулунская легенда, Моравская легенда, Чехская легенда) становится понятно, что примерно к 851-852 году происходит принятие християнства 45-тысячами куберовскими болгарами. Видимо в принятии християнства на славянском языке власти в Константинополе видят угрозу в своем доминировании над окружающими славянскими племенами и братья-дипломаты срочно отозваны в Константинополь.

В 33 года (в 860 году) Константин направлен с миссией к хазарам – чтобы предотвратить принятие Каганатом иудаизма.

В 35 лет (в 862 году) для своей Моравской миссии Константин создаёт вторую славянскую азбуку – глаголицу.

В 40 лет (в 867 году), по пути в Константинополь, куда они напра-вились, чтобы встретиться с императором Василием I и получить под-держку и указания от нового василевса, просветители снова столкнулись с защитниками трехязычной догмы, теперь уже в Венеции (бывшей в то время в составе Византии). Здесь Константин Философ одерживает со-крушительную победу в открытом диспуте с духовниками Фриульской марки (апологетамы догмы) и утверждает право славян иметь свой бого-служебный, а значит и государственный, язык и культуру. Известие об этой победе достистигает не только Костантинополя, но и Рима, сыграв исклю-чительно важную роль в дальнейшей защите славянской клаузы.

Житию своему положил он венец

В 867 году Кирилл и Мефодий совершают свою последнюю, самую ответственную и самую тяжелую миссию. Она длится 14 месяцев. Умело подобран повод – переписка с папой Николаем I о переносе в Рим от-крытых во время хазарской миссии Константином в Херсоне мощей св. Климента I Римского – второго римского папы после св. Петра. Константина, Мефодия и их учеников, несущих святые мощи, торжественно встречают в Риме, их благословляет недавно избранный папа Адриан II. В Риме Константин успел проявить высшую степень своего дипломатического и богословского искусства, и, наряду с выполнением других задач, поставленных перед ним императором, получил каноническое утверждение славянской азбуки и богослужения на староболгарском языке не только от восточных патриархов, но и от папы.

Здесь Константин, пользуясь поддержкой нового императора Василия I и, может быть, не без помощи своего старого знакомого по Магнаурской школе Анастасия Библиотекаря, ставшего советником папы Адриана II, увенчал дело всей своей жизни крупнейшим личным и важнейшим для общеславянской культуры успехом: на торжественном об-ряде в Большой базилике Санта Мария Маджоре, неподалеку от папского дворца, папа Адриан II признаёт равнопоставленным греческому и латынскому славяноболгарский язык, освящает литургические книги, написанные на новой азбуке – глаголице. В Риме отслужили литургии на славяноболгарском языке. В 868 году лично папа и самые высшие римские прелаты рукополагают в священники славян – учеников братьев, приехавших с ними в Рим. В 869 году, при славянском богослужении, единственный компромисс, которого папа добился, состоял в том, что чтение Евангелия и Апостола начиналось на латыни.

В Риме св. Константин Философ завершил свой последний труд «Написание для правой веры». Истощенный тяжелыми странствиями и противоборствами, он заболел. За пятьдесят дней до своей смерти он принял «великую монашескую схиму» с именем Кирилла и 14 февраля 869 года умер в Риме. По настоянию римского духовенства, похоронен в храме Сан Клемента, построенном для мощей Святого Климента Рим-ского, найденных и привезенных в Рим Философом, в гробнице, которую для себя приготовил папа Адриан II.

Мефодий продолжает дело своего брата. Истощенный долгой борьбой с враждебным немецким духовенством, унижениями и тюрьмой, где пробыл более трех лет, он умирает как архиепископ Великоморавии, в ее столице Велеград в 885 г., где и похоронен.

Кирилл и Мефодий канонизированы, и почитаются как святые и на Востоке, и на Западе, католической и православной церкви. В славянском православии их чтят как святых равноапостольных «учи́телей слове́нских»; принятая очерёдность – «Мефодий и Кирилл». В 1962 году Ватиканом они объявлены покровителями Европы.

Так что же создал Кирилл, глаголицу или кириллицу?

И если кириллицу для болгар Константин создавал на подобии греческого унциального письма, знакомого и привычного им, то глаголицу – специально для Моравской миссии. Буквы глаголицы представляли собой сочетание трех фигур – крест, треугольник и круг. Крест символизировал христианскую веру, бога. Треугольник – Святую Троицу: Отца, Сына и Святого Духа. Круг – символ мира, всеохватности веры. Все это должно было подчеркнуть ее божественное происхождение и не дать повода обвинить Кирилла и Мефодия в распространении на территории Ватиканского диоцеза влияния Вселенского Константинопольского патриарха.

После возвращение учеников Кирилла и Мефодия в Болгарию болгарский царь попытался наложить в Болгарию глаголицу, подчерки-вая независимость от Византии, но вскоре вынужден был отказаться в пользу кириллицы. Распространение кириллицы со времен Брегалнишской миссии ( 855 г.) до прихода Климента Охридского в тех же местах ( 886 г.) не прошло зря – кириллица пустила крепкие формы. Через пару столетий глаголица превратилась в мертвую, а на кириллице говорят и пишут миллионы людей на нашей планете.

«Солнце светит одинаково для всех... »

Создание староболгарской азбуки и письменности Кириллом и Мефодием дало хронологически четвертый литературный язык в Европе и первый новый язык в европейской духовной жизни. Решением Преславского народного собора от 893 года, Болгария первой в Европе законодательно осуществляет ренессансовое право народов писать и читать на своем разговорном языке.

Значение дела Константина и Мефодия состоит не только в том, что они создали славянскую азбуку (причем, дважды – для Брегалнишской миссии в 855 году и для Моравской – в 862-м), но и в том, что они совершили бесповоротный прорыв в средневековом мышлении Европы, до этого подвластной трехязычной догме, не допускающей иных культурных, религиозных и гражданских проявлений, кроме как на латыни, на греческом или еврейском языках.

В битве за право народов на независимое и самостоятельное культурное развитие, солунские братья возвысились как предвестники Европейского Ренесанса, наступившего через века. Напомню: перевод Евангелия на старофранцузский язык (в 1199 году – через 390 лет после смерти Кирилла) был публично сожжен по приказу папы Инокентия III во имя трехъязычной теории. Только в ХІV веке англичанин Уиклиф переведет на английский Библию, а в начале ХV века Ян Хус произнесет свою первую проповедь на разговорном чешском языке. И только век спустя после Хуса Мартин Лютер переведет на немецкий язык Библию. А Константин это сделал на славянском и узаконил в Константинополе и Риме еще в 868 году!

Анализ жизненного пути Кирилла и Мефодия, того, что было сделано после смерти Мефодия учениками первосвятителей (по возвращении в Болгарию), а также анализ всех перипетий, связанных с принятием христианства болгарским государством при Борисе, наводят на мысль, что все эти действия были согласованы между собой и являются частью одного гениального плана, разработанного и реализованного этими тремя гигантами мысли и действия – Константином, Мефодием и Борисом. Только в этом разрезе становится понятным, почему Борис передал в руки Климента Охридского огромнейшую власть на территории половины Болгарии. Власть, сравнимую только с царской. Только так становится понятным, как с 886 по 893 год Охридская школа подготовила более 3500 священников и учителей и обеспечила их всеми нужными книгами и атрибутами. По утверждению учёных, для этой цели под нож пошли свыше двадцати миллионов молодых овец – для обеспечения нужд по изготовлению пергамента. Была создана целая мощная индустрия обработки шкур. И это притом, что болгарская цивилизация была конной.

Создавая славянскую азбуку, Константин-Кирилл и его брат преследовали цели, которых приблизительно в то же самое время энергично стремился достичь также болгарский престол с помощью внутренних и внешнеполитических средств. А именно: духовной независимости Болгарии. Это было делом, которое произошло без видимых внешних поводов, и являлось с византийской точки зрения предательством в пользу Болгарии. Это было также косвенным подтверждением того, что первосвятители – болгарского происхождения, что они либо внуки болгарского кана Сабина, вынужденного в 766 году, в результате переворота, бежать с семьей в Византию, либо кого-то из его ближнего окружения.

Склоним перед подвигом вашим главы

Каждый год, 24 мая, с официальным визитом в Рим приезжает болгарская государственно-церковная делегация. Болгарские и ватикан-ские священослужители служат торжественную службу поочередно – по православному и католическому обрядам. В этом году болгарскую де-легацию возглавлял премьер Бойко Борисов.

Кстати, 24 мая 2002 года, в честь годовщины создания глаголицы, Болгарию посетил папа Йоан-Павел II. В кафедральном соборе Болгарской православной церкви «Св. Александр Невский» они поочередно отслужили службу – болгарский патриарх Максим и папа Йоан-Павел II. Перед отъездом из Болгарии, папа подарил православным в Италии храм в Риме, который отныне является православным храмом и относится к юрисдикции Болгарской православной церкви.