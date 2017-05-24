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​Биография – врагу не пожелаешь

Что делать, когда и семьи, и дома вдруг больше нет...

Сколько всего можно прочесть в глазах собаки, у которой когда-то был хозяин: недоверие, страх, усталость, равнодушие… Недоверия, пожалуй, больше… Да, так уж устроено Творцом, что у собаки должен быть хозяин, такой Хозяин, которому она будет предана всю свою песью жизнь. Которого и защищать надо, и оберегать, и о ком заботиться. Ведь все это и составляет смысл полноценной собачьей жизни. Такие навыки и рефлексы приобретались и нарабатывались веками, переходя от одного собачьего поколения к другому.

И вот хозяина не стало… Предательство? Да, как правило. Бросили пса на даче или просто забыли – пусть теперь живет, как хочет. Вернее, выживает. А навыки добычи пищи давно утрачены, да и откуда им взяться в условиях комфортной и сытой домашней жизни?

У пса колоссальный стресс. Знакомые собачники говорят, что когда питомец спит, будить его не стоит – серьезный удар по собачьей психике. Что уж говорить, когда у пса и семьи, и дома вдруг больше нет… Только улица. А в северных условиях, как правило, очень холодная… Задумываемся ли мы над такими «мелочами», когда сами порой живем в постоянном стрессе?

Лично мне до встречи с замечательными энтузиастами из общественного движения «Дай лапу» не приходилось помогать животным. Волонтерствовал, да, было дело, но то совсем другая история. Там были взрослые бомжи, причем, некоторые из них для себя другой жизни и не хотели. Это был их осознанный выбор. Конечно, трудно себе представить мотивацию людей, согласившихся бичевать добровольно. Ну, да Бог им судья. А какой выбор у бездомного пса? Найти себе теплый угол, хоть какой. Хорошо, если и хозяин новый будет. Без нашей с Вами помощи ему никак не выжить…

Все в нашей жизни не просто так. Побегав на прогулке с Грэем, – чудесным взрослым и мудрым псом, задумался я о том, что второго предательства пес может и не пережить. Уж слишком непростая у Грэя биография, в которой было всякое. Слишком много грусти и страха поселилось в его почти человечьих глазах. Да, если разобраться, у каждого бездомного пса биография – врагу не пожелаешь.

Все собаки, живущие во временном питомнике, куда регулярно приходят волонтеры из «Дай лапу», очень рады любому общению и контакту с людьми. Они, как дети, готовы играть, веселиться и гонять наперегонки друг с другом. Но когда время общения подходит к концу, питомцы безропотно возвращаются в свои вольеры. Они прекрасно чувствуют, что все это временно, привязываться к людям просто нельзя. В следующий раз к тебе в гости может прийти человек с другим голосом и запахом…

Довольные волонтеры едут по домам. Часто именно после таких прогулок, собаки обретают новых хозяев. И это здорово! Собственно, для этого и трудятся «дайлаповцы» вместе со своими добровольными помощниками. Когда очередной бездомный пес находит себе новую семью, для всех нас радостный день, почти что праздник! Вот только глаза Грэя не отпускают. Не переживут они еще одного предательства…


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Сегодня в 11:11, просмотров: 213, комментариев: 2


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Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 11:27
Умеем расписывать свои эмоции от общения с собаками, не добавить, ни убавить.
Только вот одно меня в этих "волонтеров" удивляет:
как красиво описывать страдания "собачек", как возмущаться над издевательствами на ними, деньги "попрошайничать" - они тут как тут.
Но когда надо высказать свою гражданскую позицию, свое мнение по поводу "искусства" они воды в рот набирают и молчат как рыбы.
Создается впечатление что они полностью поддерживают новые веяния в современном искусстве, молча поддерживают пропаганду жестокого обращения с животными, становясь в один ряд с теми кто наслаждается и оправдывает. Это же "два экспоната соединили", а не собачка в петле...
И сколько не говорили о пользе волонтерства , рассказывая нам об эмоциональном подъеме от общения с собаками, это все фальшь!
Последние события показали истинное лицо, защитников прав животных.
Рустем Алакаев Альберт Леонов
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Сегодня в 12:22
Им собачки дороже детей, но это другая история. Не высказались, потому что Пелевин их подкормил грантами. Миром правят деньги. А ты о собачках

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