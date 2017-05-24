Вадим Шувалов: «Для инвестиций открыты все направления» // ВИДЕО

Глава Сургута Вадим Шувалов выступил с инвестиционным посланием на 2017 год. Градоначальник отметил, что поставленные в прошлом году задачи, в целом, выполнены, а приоритетным направлением социально-экономического развития города остается повышение его инвестиционной привлекательности.

Уже составлен реестр земельных участков, где определены параметры и количество территорий под инвестиционные площадки. В нем, в частности, значатся 25 участков под индивидуальное жилищное строительство, десять участков под малоэтажное жилищное строительство, один участок под многоэтажный дом, а также два участка под комплексное освоение территории. Это участок в 51-м микрорайоне, где помимо многоэтажной жилой застройки и создания коммунальной и транспортной инфраструктур, планируется строительство школы на 600 мест и детсада на 210 мест. Еще один участок под комплексную застройку выделен в микрорайоне 30А. Здесь, помимо жилого комплекса, должны появится детсад на 300 мест и детский образовательный центр со станцией юннатов и зоосадом на 300 мест.

В планах администрации города на этот год внедрение шести лучших практик, актуализация сведений о создаваемых объектах местного и регионального значения, корректировка инвестиционного паспорта территорий города и создание инвестиционного портала для более открытого диалога с инвесторами.

«В этом году мы сократим на 53 дня срок получения разрешения на строительство, а также снизим количество необходимых для этого процедур. В рамках перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры нашего города, будет выполнена научно-исследовательская работа по внедрению программы их комплексного развития на период до 2030 года», - пообещал градоначальник.

Что касается проектов по развитию транспортной инфраструктуры города, здесь в приоритете остаются реализация частных инвестпроектов по строительству автовокзала и проект по реконструкции вокзального комплекса железнодорожной станции «Сургут».

«Для инвестиций открыты все направления: экономика, социальная сфера, жилищное строительство, коммунальная инфраструктура, транспортная сеть. Сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы сделать наш город лучше», - заключил Вадим Шувалов.