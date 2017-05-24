​Архитектура не мила // ИНФОГРАФИКА

В архитектурной сфере Сургуте произошли изменения: заместитель главы администрации Алексей Усов вернулся на позицию заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства (ДАиГ), а с поста руководителя департамента ушел Алексей Фокеев.

Это стало поводом для того, чтобы спросить у вас, как вы оцениваете работу этих чиновников. Оказалось, что сургутяне относятся к ней с изрядной долей скепсиса. Впрочем, позиция Усова, проработавшего в администрации больше своего непосредственного руководителя, несколько выгоднее: по крайней мере, самая большая часть аудитории siapress.ru призналась, что не может определиться с его оценкой.

Фокеев, будучи медийно более активным, запомнился горожанам больше, однако, увы, скорее со знаком минус: по крайней мере, почти половина опрошенных нами сургутян на сайте оценивает его деятельность на посту главного архитектора города отрицательно.

Преемнику Фокеева будет тяжело: он примет на руки хозяйство с огромным количеством проблем, затянутых и нереализованных решений. Кто это будет — пока неизвестно.