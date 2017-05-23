​Будущий молочный гигант Тюменской области дал первую продукцию

ООО «Тюменские молочные фермы» (предприятие входит в ГК «Дамате») поставило первую партию молока объемом 10 тонн на перерабатывающий завод Danone – молочный комбинат «Ялуторовский». До конца года будущая мегаферма, расположенная в Голышмановском районе Тюменской области, поставит переработчику 4,8 тысяч тонн сырья.

Отправка первой партии состоялась в рамках подписанного соглашения между «Дамате» и Danone о совместной реализации проекта по строительству молочно-товарного комплекса на 4600 голов КРС. При этом с учетом молодняка на территории предприятия будет находится одновременно около 10 тыс. голов скота, что сделает комплекс самым крупным из себе подобных в регионе.

По условиям соглашения, молоко, произведенное на комплексе, будет продаваться на перерабатывающие предприятия Danone. Благодаря сотрудничеству «Дамате» удалось привлечь в проект дополнительные средства транснациональной компании. Общая сумма инвестиций оценивается на уровне 5,5 млрд рублей.

Реализация проекта молочно-товарного комплекса на 4600 голов была начата в марте 2016 года, конечный ввод в эксплуатацию запланирован на июль 2017 года. После выхода на полную мощность предприятие планирует поставлять переработчикам около 45 тысяч тонн молока в год.

В конце 2016 года была введена в эксплуатацию первая очередь комплекса. На предприятие завезено более 3,3 тысячи голов скота голштино-фризской породы, поставки продолжаются в плановом режиме. 420 голов на комплексе отелились, каждый день их число увеличивается в среднем на 15 голов. На сегодняшний день среднесуточный надой на одну фуражную корову достигает 27 литров. После выхода на полную мощность специалисты компании планируют получать свыше 9 тонн молока от коровы в год.

Основными поставщиками поголовья для Тюменской области стали Нидерланды и Германия. Новое стадо состоит из телок 6–12 месяцев, а также нетелей со сроками стельности до шести месяцев. «Да, современное состояние отечественной генетики пока не позволяет нам обходиться без завоза высокопродуктивных животных из-за рубежа», – признался начальник управления по животноводству департамента АПК Тюменской области Рустем Бетляев, но тут же оговорился, что со временем регион планирует отойти от этой практики. Пока, чтобы помочь аграриям купить эффективных в хозяйстве животных, часть их стоимости субсидируется департаментом.

Проект мегафермы выведет сельхозпроизводство Голышмановского района на новый уровень. На конец 2016 года в муниципалитете производилось около 30 тыс. тонн молока в года. Выход на производственную мощность предприятия позволит более чем в два раза увеличить этот объем. Помимо прочего, ввод мегафермы в эксплуатацию даст району около 160 новых рабочих мест.

В департаменте АПК Тюменской области не исключают, что то не последний проект ГК «Дамате» в регионе. Переговоры с инвестором ведутся.