На днях рубль может «сходить» к апрельским минимумам // АУДИО, ТЕКСТ

На мировом рынке одной из самых обсуждаем тем продолжают оставаться цены на нефть и, в частности, судьба соглашения ОПЕК о сокращении добычи сырья. Как реагируют на удорожание нефти российские акции и рубль, какие сценарии возможны на конец месяца и в каких финансовых инструментах частные инвесторы находят адекватную альтернативу вкладам. Этому и будет посвящен наш выпуск.

Важным результатом минувшей недели и основным драйвером стал рост цен на нефть. За неделю стоимость барреля Brent прибавила больше 5,5% и вплотную подошла к отметке $54, которая в понедельник также была покорена.

Котировки «черного золота» растут главным образом в ожидании позитивных итогов саммита стран ОПЕК, а именно продления соглашения о сокращении добычи нефти. Напомню, что этот саммит состоится уже в ближайший четверг, 25 мая.

Еще одной важной поддержкой сырьевым и рисковым активам стало значительное снижение доллара США по отношению к основным мировым валютам. Индекс доллара потерял 2% только за минувшую неделю.

Индекс ММВБ увяз в районе 1950 пунктов, там располагается сильная зона поддержки. У рынка есть все шансы хотя бы немного, но все-таки отскочить от этих рубежей. Ближайшее промежуточное сопротивление по ММВБ расположено на 2020. Однако не всем отечественным компаниям на руку ценовой всплеск в нефти. Так, хуже рынка сейчас выглядят металлурги и другие экспортеры, которые остаются под давлением сильной национальной валюты.

Рубль более чутко реагирует на рост в нефти. В случае продолжения ралли в преддверии заседания ОПЕК рубль не сможет долго игнорировать укрепление нефти и может в ближайшие дни «сходить» к апрельским минимумам ниже 56.

Что будет с нефтью и рублем дальше, во многом зависит от того, к чему придут нефтяники. Отсутствие новых договоренностей может вызвать краткосрочное ценовое проседание с перспективой ухода к $40-43 по Brent и дальнейшему плавному возвращению к отметке $50. Если же соглашение будет пролонгировано, цены на нефть могут войти в зону $55-57.

Соответственно, рубль может как съехать ближе к отметке 60 за доллар, так и продолжить укрепление, правда, не существенное, поскольку продление действия соглашения на 9 месяцев – до марта 2018 года – наиболее вероятный сценарий. Это во многом уже заложено в котировки, поэтому инвесторам не стоит ждать какого-то ралли в случае позитивного исхода саммита ОПЕК.

Для инвесторов, которые хранят деньги в депозитах и только начинают интересоваться инвестиционными продуктами, фондовым рынком, — то есть для очень осторожной, консервативной аудитории, у которой только формируется доверие к инвестиционным инструментам, к фондовому рынку, мы регулярно организуем для жителей города и региона бесплатные конференции, деловые завтраки с участием ведущих российских экспертов, известных аналитиков. И должен сказать, свободные места на них – редкость. Мы видим спрос не на какие-то абстрактные «финансовые знания», а на конкретные решения в конкретной экономической ситуации. Многие с унынием наблюдают, как снижаются ставки по вкладам, многие устали ждать, когда же пойдет в рост недвижимость. И они приходят к нам, узнают про возможности тех же облигаций, ОФЗ, продуктов с полной защитой капитала, задают вопросы, просят на пальцах объяснить, как работает тот или иной продукт и так далее.

Как работать с инвесторами, которые еще не задумалась об финансовых инструментах? Помогать им инвестировать осознанно, не просто на доверии к опыту и профессионализму компании, а на понимании того, для чего, во что, с какими рисками они вкладывают свои сбережения, из чего формируется доходность.

С одной стороны, инвестиционные возможности населения сократились вместе с реальными доходами. Вместе с тем, очевидно, что многие, кто открывал вклады в 2014-2015-2016 годах, сейчас встают перед выбором, куда, скажем так, реинвестировать деньги. Обычные банки уже не могут предложить ни 12%, ни 10%, редкий обещает 8%, при этом те же консервативные государственные ОФЗ при сопоставимом риске принесут 8,5%.