​«Люди беспокоятся о диверсификации Югры, чтобы регион занимался не только нефтью и газом, — и мы реализуем это видение» // СТЕНОГРАММА

Н. Комарова: Добрый вечер, югорчане, добрый вечер, земляки.

М. Епихин (ведущий): Прямой эфир транслируется на портале admhmao, на портале «Открытый регион Югра», РИЦ «Югра», Ugra-News, на портале Ура.ру. В пятый раз в эфире телеканала «Югра» выходит губернаторская прямая линия. Вопросов всегда поступает очень много. Задать вопрос главе региона в прямом эфире в эти 2 часа можно, позвонив в студию по телефону 88001001400 или отправив вопрос в режиме онлайн на портал «Открытый регион Югра» или в официальных группах «Открытого региона» в соцсетях: ВКонтакте, Фэйсбук. Мы также совместно с центром «Открытый регион» предварительно собирали вопросы на электронные адреса, их поступило около 400. У нас будут также накануне записанные вопросы из муниципалитетов и прямые включения с территорий - на связи все 22 муниципалитета Югры. Мы также задействуем спутниковую связь с Нижневартовском. Весь этот поток информации будет стекаться в наш колл-центр, там работают специалисты, а координирует всю эту работу моя коллега Анна Свалова. Анна, добрый вечер, все ли у вас готово к запуску прямой линии?

А. Свалова (колл-центр): Здравствуйте, коллеги, добрый вечер, Наталья Владимировна, приветствую вас из студии колл-центра, где наши специалисты уже принимают звонки, и где рядом со мной сегодня работает руководитель центра «Открытый регион» Оксана Макеева. Как сказал Михаил, уже в пятый раз губернатор ответит на вопросы жителей Югры, однако, пожалуй, впервые прямая линия максимально доступна. Прямо сейчас идет трансляция на нескольких площадках. Что касается вопросов, поступивших от югорчан до прямого эфира, их уже перевалило за 450, представлен 51 населенный пункт. По числу обращений лидируют Сургут и Нижневартовск. В основном югорчан интересуют вопросы, касающиеся жилья и здравоохранения.

О Югре как спортивном и туристическом регионе России

М. Епихин: Мы будем регулярно включать колл-центр в наш эфир. Я также обращаю внимание, что в большой студии телекомпании «Югра» собрались представители многочисленных общественных организаций округа, журналисты. Мы рассчитываем на ваше активное участие в эфире.

Наталья Владимировна, завтра Вы улетаете в Краснодар для участия в Совете при Президенте России по развитию физкультуры и спорта, основным вопросом на котором будет создание спортивного резерва страны. Как известно, Югра - один из самых спортивных регионов России. Есть что-то из наработанного регионом, что можно предложить для внедрения на федеральном уровне? И что сами спортсмены, тренеры ждут от этого Совета?

Н. Комарова: Действительно, уже не просто улетаю, а уже работаем в Краснодаре. У Президента очень активная рабочая повестка, нужно успевать за ним. И нашему региону поручили участвовать в подготовке повестки заседания, а я являюсь сопредседателем рабочей группы, которая готовит это заседание – министр спорта и Югра от регионов. И в этой связи нам предстоит доложить министрам все, что было наработано в ходе подготовки к этой встрече, и Совет будет принимать решения относительно тех предложений, которые прозвучат в докладе министра и в моем докладе, объединяющем пожелания регионов Российской Федерации. Предвосхищать решения Совета при Президенте не буду, но замечу, что очень большой объем предложений из регионов, с которыми мы работали, касался оплаты труда тренеров, мы изучали имеющийся опыт в других регионах, и есть несколько практик, которые можно было бы взять за какой-то стандарт и включить эти стандарты в общие федеральные рекомендации, каким образом установить оплату труда тренеров. Это первая составляющая. И вторая – это квалификация тренеров, создание условий, чтобы люди, которые выбирают это очень важное и нужное дело, особенно если говорить о муниципальном, региональном уровнях, имели профессиональные знания и были мотивированы повышать уровень своей квалификации. Несколько предложений в этом отношении мы сформировали, но, безусловно, будет обсуждаться концепция развития спорта. И подходит время по внедрению второго поколения стандартов в области физической культуры. Есть предложения, как их нужно доработать и что дополнительно включить, чтобы стандарт реально отражал и потенциал спортсмена, и возможности его роста вплоть до включения в национальную сборную.

М. Епихин: На перспективу, но с опорой на существующую практику, в том числе Югры.

Н. Комарова: Безусловно. Все проработано с учетом накопившегося опыта.

М. Епихин: В продолжение темы здорового образа жизни у нас есть обращение председателя совета рабочей молодежи города Покачи Анастасии Арифуллиной.

А. Арифуллина: В городе Покачи есть уникальное Голубое озеро, которое очень любят дайверы. Несколько лет они приезжали сюда и устраивали фестивали. Можно было бы сделать это мероприятие более масштабным и сделать эту традицию окружной?

Н. Комарова: Вот если Анастасия возьмется за организацию такого мероприятия! У нас нет секции, которая объединяет увлекающихся этим техническим видом спорта, но есть увлекающиеся люди. И по сути в данном случае только лидер нужен. А в свою очередь правительство автономного округа, безусловно, поддержит такое здоровое молодежное движение, даже без всякого сомнения и я поддержу.

М. Епихин: Колл-центр мне сейчас сигнализирует, что у нас есть звонок. Здравствуйте, мы Вас слушаем.

Об агропромышленных и хозяйственных делах

- Добрый вечер, уважаемая Наталья Владимировна. Меня зовут Елена Ивановна, я живу в поселке Ларьяк Нижневартовского района, я – мама двоих детей. По Ларьяку сужу: у нас очень хорошо развивается агропромышленный комплекс, частные фермерские хозяйства. Приобретаем продукцию у них – овощи, мясо. И такой продукции местных производителей становится все больше. А следят ли за качеством этой продукции? Могу ли я со спокойной душой кормить этим детей?

Н. Комарова: Безусловно, уважаемая Елена Ивановна, любая продукция растениеводства или животноводства, прежде чем поступить на прилавки магазинов или рынков, проходит проверку. Кстати, есть различие, как обеспечивается доступ этих товаров в магазины или на рынок. Например, мясо. Оно имеет документ с фермы, но, поступив на рынок, еще раз проверяется ветеринарной службой. И окружная ветслужба, и федеральный Россельхознадзор сопровождают сертификацию продукции, прежде чем она попадет потребителю. Очень надеюсь, что здесь сбоев нет и можно полностью положиться на местную продукцию, тем более, что обмануть земляков, считаю, последнее дело. Так что работают все надзорные институты, вся продукция наших сельхозпроизводителей обязательно проверяется и имеет соответствующий документ, можно о нем всегда спросить.

М. Епихин: А мы продолжаем эфир и меняем тему. Ремонт легендарного памятника Покорителям Самотлора в Нижневартовске обещают завершить летом после 4-й попытки реконструкции. Эта новость облетела в эти дни окружные и федеральные новостные ленты. У самого известного памятника Югры появился новый подрядчик, а глава города лично пообещал жестко контролировать капремонт, завершить который должны уже летом. За ходом работ будет следить и общественность. Что происходит на объекте и какова перспектива, выясним прямо сейчас. Мы по спутнику связались с Нижневартовском, где прямо у памятника Алеше собрались жители Нижневартовска, власти и строители. Я приветствую моего коллегу Алексея Шабанова, Алексей, добрый вечер, надеюсь, погода нас не повела.

А. Шабанов: Слава Богу, к нашему эфиру погода нас немного порадовала - дождь закончился. И сейчас мы находимся на площадке у памятника Покорителям Самотлора. Это действительно самый известный монумент, символ Нижневартовска. И вот уже два года его реконструкция не может завершиться. На объекте сменилось три подрядчика, а воз и ныне там. Последний подрядчик был уволен решением нового главы города Василия Тихонова. И совсем недавно определился новый подрядчик. Сейчас рядом со мной глава Нижневартовска и я адресую ему вопрос: Василий Владимирович, как Вы будете контролировать ход работ?

В. Тихонов: После вступления в должность главы города в октябре 2016 года одним из первых поручений губернатора было разобраться с этим памятником. Побывав на объекте, ознакомившись с положением дел, я принял решение расторгнуть контракт с прежним подрядчиком. Мы провели новые торги, на которых выиграла наша югорская фирма «Ударник», которая находится в Сургуте. Они обещают выполнить работы качественно и в срок. Предположительно, объект будет введен в августе. Представитель подрядчика находится здесь.

А. Шабанов: Здесь находится директор этой фирмы Артем Кривченков.

А. Кривченков: К работам мы уже приступили. Идет закупка материалов. К 15 августа по регламентам мы должны завершить работы.

А. Шабанов: А этого человека, наверное, знает каждый вартовчанин, он знаком не менее, чем монумент Покорителям Самотлора. Это Федор Степанович Метрусенко, с которого скульптор создал монумент.

Ф. Метрусенко: Сегодня в 30-й школе кадеты спросили, когда закончат реконструкцию памятника. Я сказал: «Я сегодня буду задавать вопрос Наталье Владимировне и от ее имени скажу, что ко Дню нефтяника он будет готов». Думаю, что я не соврал.

А. Игнатьев, заместитель председателя Общественной палаты Нижневартовска: У меня предложение. Проведена огромная работа над ошибками, мы знаем, что вопрос стоит на контроле у главы города. Наталья Владимировна, поучаствуйте в приеме памятника, когда он будет сдаваться. И для жителей города это будет важно, и для ветеранов нефтяной промышленности.

Н. Комарова: Добрый вечер, Нижневартовск, здравствуйте, уважаемый Федор Степанович, очень рада Вас видеть. Рада тому, что Вы на посту. Полагаю, что Артему, который руководит фирмой, получившей подряд на ремонт «Алеши», просто отступать некуда, придется засучив рукава трудиться. Вы прямо с языка у меня сняли, Федор Степанович, я тоже думала о том, что если бы отвечала на этот вопрос, то приурочила бы это событие к Дню нефтяника. Поэтому раз Вы подписались, Федор Степанович, мне деваться некуда, - моя подпись рядом с Вашей. Название компании «Ударник» вообще-то обязывает сделать эту работу. Я благодарю Вас, Антон, за приглашение принять участие в общественной приемке. Я очень поддерживаю такие технологии работы с бюджетными средствами. И если Вы считаете, что буду компетентна и полезна в приемочной комиссии нижневартовцев, то я записалась.

М. Епихин: Наталья Владимировна, у нас есть еще один вопрос от жителей Нижневартовска, предлагаю предоставить горожанам такую возможность.

Об автомобилях и парковках

Председатель общественной организации ветеранов Афганистана Багоутдинов Федор: Когда правительство Югры начнет бороться с парковками автомобилей в зеленой зоне? У нас половина города ставит машины на газонах, во дворах под березами, рябинами. Хочется, чтобы этот вопрос решило правительство округа. Может быть, сделать бордюры, ограждения? Для автономного округа это «плевое дело». Спасибо за внимание. Призыв общественности – давайте сохраним зеленую зону.

Н. Комарова: Что я хочу сказать… Слушала Федора. Разные реакции у меня на то, как поставлен этот вопрос. Вы мне предлагаете бороться с половиной города Нижневартовска. Я не могу (смеется), я должна вас всех любить, уважать. А вы мне предлагаете бороться с нижневартовцами. Это мои земляки. Еще одна мысль у меня возникала. Действительно, очень важно сделать и бордюры, и ограждения соответствующие. Но обратите внимание на то, что дешевле не ломать, не ставить машину на пешеходную дорожку, клумбу. Это же дешевле, чем городить заборы. И потом, ставить забор для сохранности клумбы? Это будет выглядеть не очень красиво. Если не возражаете, я бы переставила акценты. Я бы усилила нашу работу в отношении формирования культуры жизни в городской среде. В Нижневартовске (я на это надеюсь) есть общественный контроль, который следит за всякого рода нарушениями, которые касаются варварского отношения к городской среде. Одновременно, чтобы вы, Федор, понимали, я поддерживаю вашу тревогу. Кстати, эту тему мы в свое время обсуждали в Когалыме и других муниципалитетах с депутатами, с гражданами и договорились, что ужесточим наше окружное законодательство, административный кодекс и внесем туда несколько иные нормы. Назначим более высокие штрафы должностным, юридическим и физическим лицам в случае, если будут нарушаться правила благоустройства.

В муниципалитетах назначены должностные лица, которые имеют право составлять протоколы и т.д. Давайте еще усилим возможности этих должностных лиц за счет направления для них информации, если вы стали свидетелем нерадивого отношения к городскому имуществу и городской среде. Вот это было бы правильнее. Я хочу заметить, что со времени принятия этих поправок в закон, количество протоколов существенно увеличилось. В 2016 году таких протоколов было составлено почти 4 тысячи. Активность есть, но недостаточная. Я с вами соглашусь, что жутко видеть, когда только что были затрачены средства, силы, талант на благоустройство красивых мест для отдыха горожан, а кто-то из нас ненароком, даже не думая, не специально, а просто проходя, нарушает красоту, порядок.

Видите, у горожан остается запрос на такого рода вовлеченность, ответственность за города и поселки. Надо мобилизоваться. Мне кажется, нужно все так организовать, чтобы люди знали куда позвонить, чтобы прибыло должностное лицо, составило протокол. Необходима обратная связь. Важно знать, какие меры наказания принимаются. Может быть даже опубликовать фотографии. Существуют разные методы, чтобы сформировалась городская семья, и каждый отвечал друг за друга. Спасибо вам огромное за эту тему, за вопросы, за ваше отношение.

М. Епихин: Продолжаем двигаться дальше. Прошу вывести на связь наш колл-центр. Анна, какого рода звонки поступают? Какие территории лидируют?

А. Свалова: Лидируют Сургут, Нижневартовск. Хочу отметить, что всех, кто дозвонился на прямую линию, волнует, будут ли услышаны их обращения. Напомню, что все вопросы будут зафиксированы, и все получат ответы на вопросы. Важная деталь - необходимо оставлять контакты для обратной связи.

Прежде чем мы выведем очередной звонок, предоставляем слово Оксане Макеевой, директору «Открытого региона». У нее есть информация для Натальи Владимировны.

О. Макеева: «Открытый регион» открыт для жителей Югры всегда. До прямой линии с губернатором мы принимали вопросы на портале, по телефону «горячей линии», в социальных сетях. Можете задать вопрос сейчас. Мои коллеги следят за этим. Свой вопрос вы увидите в бегущей строке. Всего в «Открытый регион» на эту минуту поступило около 500 вопросов на самые разные темы. Поскольку вопросы мы принимали заранее, то работа по ним начиналась сразу же. Примерно треть вопросов уже отработана органами власти местного самоуправления, причем, в личном контакте с самими гражданами. Конечно, зачастую вопросы носили частный характер. Поэтому к югорчанам старшего поколения даже выезжали на дом. И уже есть положительные решения. Вот один из примеров. Пенсионер из Сургута Галина Руденко, ей 88 лет, сможет пройти оздоровление в санаторно-курортном комплексе под названием «Сыновья». Много вопросов касалось и управляющих компаний. Вплоть до того, что после обращения на «прямую линию» в Ханты-Мансийске по улице Строителей 123 наконец-то отремонтировали домофон в 6 подъезде. И с таким вопросом люди обращаются к губернатору! Часть вопросов касалась записи к узким специалистам. Почти все они - из Нижневартовска. Конечно, мы понимаем, что позвонившие граждане уже попали и к онкологу, и к неврологу, но думаем, такой срез обращений применительно к этому муниципалитету стал сигналом для департамента здравоохранения Югры.

Большой блок вопросов касался очередности на получение межжилищной поддержки. Граждане сообщали, что не могут получить четкий ответ на вопрос в своем муниципалитете. А так, благодаря прямой линии жителя Сургута Николая Кобалина обрадовали органы местного самоуправления. По их информации, уже в этом году его многодетная семья получит землю под индивидуальное строительство жилья. Многодетной маме из Сургута Гузель Пушкиной помогут перевести ребенка из детского сада одного микрорайона в другой, чтобы дети были вместе, в одном районе. На все вопросы югорчане получат официальные ответы. Отмечу еще одну закономерность. Подавляющее большинство обращений, касаются не каких-то острых, кричащих проблем, а благоустройства, удобства городской среды, обустройства дворов. Это хороший сигнал, показывающий, как меняется Югра и вместе с ней и приоритеты югорчан.

О выборах в окружные департаменты

Звонок из Нефтеюганска. Людмила Михайловна, департамент образования, учитель:

- Наталья Владимировна, Вы объявили выборы руководителей двух департаментов – образования и социального развития. Я слышала, что схема этих выборов изменилась. Меня интересует, можно ли нам, рядовым работникам, как-то влиять на того, кто будет руководить сферой образования всей Югры? И если можно, то как это сделать на практике?

Н. Комарова: Действительно, своим решением в начале мая я предложила немного другой механизм общественного отбора кандидатов на эти должности. В чем заключалась потребность? Чтобы усилить роль экспертной среды, профессионалов по тому или иному вопросу в общественном отборе. Следовательно, вы можете принять участие и получить право представлять тот или иной педагогический коллектив на различных этапах общественного отбора (конференции, теледебаты и другие процедуры). Уже объявлено начало отбора. Важно посмотреть, как сработает это новшество.

М. Епихин: Мы получили огромное количество видеовопросов практически со всех муниципалитетов округа. Предлагаю предоставить слово Нефтеюганскому району.

О поликлиниках и школах

Эйфраймович Алла Васильевна, председатель совета ветеранов войны и труда городского поселка Пойковский:

- Живу в поселке с 1993 года. Ко мне обращаются жители поселка с разными вопросами и просьбами. В 2004 году у нас открылся новый больничный комплекс с красивыми, просторными палатами. А поликлиника находится в старом деревянном помещении. Там очень тесно, душно, жарко, а зимой холодно. Когда начнется строительство новой поликлиники в нашем поселке?

Н. Комарова: Прежде всего, хочу поблагодарить вас за участие в проекте «Победа одна на всех». Я в пятницу смотрела отчет молодых людей, которые на автомобилях «Победа» устраивают автопробег, и обращались к ветеранам, с просьбой, передать послание будущим поколениям. И Алла Васильевна была среди таких ветеранов. Я не могла не поблагодарить, воспользовавшись случаем, всех ветеранов за их открытое доброе сердце и их желание отдавать и отдавать… Что касается сути вопроса…. Действительно, есть проблема в Пойковском с обеспечением поликлиническими помещениями. Для того, чтобы ускорить решение этого вопроса, мы приняли решение приобрести помещение на первом этаже 12-этажного многоквартирного дома, где разместится несколько педиатрических, терапевтических, физиотерапевтических кабинетов, стационар дневного пребывания для детей. Почему мы идем на такой шаг? У нас в округе сейчас идет несколько крупных строек, возводятся здания для размещения учреждений здравоохранения в Нижневартовске, Сургуте. Все они требуют глубокого погружения и отвлечения большого количества ресурсов. Мы договорились, что сначала завершаем то, что уже начато, а затем переходим к открытию новых проектов. Но жизнь есть жизнь, потребность высокая. Такие помещения мы покупаем для того, чтобы сделать менее острой потребность граждан в таких вот услугах. Решение по поселку Пойковский сделает существующую ситуацию ровной, и мы считаем, что это будет эффективное решение. Для этих целей мы приобретаем помещение абсолютно подготовленное, отвечающее специфике оказания услуг в области здравоохранения.

М. Епихин: Обращаю внимание, что в это время работает многоканальный телефон, по которому каждый житель Югры может задать свой вопрос губернатору округа. Номер 8 -800 100-14-00. У нас есть телефонный звонок, предлагаю его послушать.

Светлана Шахова, школьница:

- Наталья Владимировна, в городском поселении Березово учащиеся школ по-прежнему учатся в 2 смены. Рассматривается ли на уровне округа вопрос строительства в нашем районном центре еще одного учебного заведения?

Н. Комарова: Да, рассматривается, поскольку есть такая заявка и потребность есть, у нас в целом по округу потребность есть в развитии сетей образовательных организаций. Около 20% наших школьников учится во вторую смену. Следовательно, эту проблему стоит решать, тем более, что в данном случае есть поручение Президента Российской Федерации урегулировать эту проблему. Что касается Березово: в нашей государственной программе есть школа в Березово. Очень важно, чтобы органы местного самоуправления своевременно подключились. Не то, что подключились, это мы подключаемся, Правительство автономного округа. Материально-техническая база образования формируется, и за нее отвечают органы местного самоуправления. Учитывая то, что Березовский район глубоко дотационный с точки зрения бюджетной обеспеченности (доля финансирования в пользу окружного бюджета и минимальные районные затраты), но ответственность все равно есть. В этой связи очень важно своевременно отработать вопрос, связанный с привлечением инвесторов, которые могли бы спроектировать такую школу, она небольшая, но для Березово как раз такая и нужна, на 550 мест. Чтобы спроектировали ее, построили, а мы в свое время, при готовности, будем выкупать, совместно с муниципалитетом и, еще раз обращаю внимание, с основным вкладом окружного бюджета. Очень важна вовлеченность органов местного самоуправления в этот процесс.

М. Епихин: Спасибо, Наталья Владимировна. Мы знаем, насколько трепетно вы относитесь к участию общественности во всех сферах жизни региона. И сейчас я предлагаю дать слово представителям общественных организаций у нас в студии. Я прошу режиссеров включить микрофоны, пожалуйста, представьтесь и ваш вопрос губернатору.

Об активной молодежи

- Здравствуйте, меня зовут Николай Заболотнев, председатель молодежного парламента Югры. Вопрос у меня касается строительной темы, о студенческих строительных отрядах, действующих на территории Югры. Они у нас уже успели отметиться на крупных стройках: в Сургуте, Нижневартовске. И принимали участие в городском благоустройстве. И нами в молодежном парламенте разрабатывается молодежная инициатива по мерам поддержки этих отрядов, потому что в других регионах такая поддержка имеется: это и финансовая поддержка, и информационная поддержка. Тем более, как мы видим, строек в нашем округе очень много, и студенческие руки, я думаю, не помешали бы. Как вы относитесь к этому движению и какую поддержку правительство округа могло бы ему оказать?

Н. Комарова: Прямо отношусь, Николай. В свое время я участвовала в этом движении лично, непосредственно, работала в составе студенческого отряда, и считаю, что это крайне полезная вещь. И для формирования здорового отношения к работе, профессии, и для закаливания каких-то человеческих качеств, принципов, которые пригодятся в жизни для того, чтобы быть максимально востребованным в обществе, быть понятным обществу. Что касается молодых людей, желающих участвовать в этом движении, мне очень понравилось, что вы акцентировали внимание, что в данном случае есть инициатива, это очень важно. Потому что есть свой взгляд у тех, кто нуждается в помощи и тех, кто ее предлагает. И если вы сделаете запрос, то и ответ будет на то, о чем вы просите. У нас есть совет при заместителе губернатора по развитию движения студенческих отрядов, он достаточно регулярно там собирается. Среди вопросов, которые в ближайшее время там будут рассматривать, это предоставление помещений, насколько я понимаю, без оплаты, для размещения офиса этого движения. Хотя, наверное, надо на строительной площадке располагаться, ну ладно. Готовиться же надо строить, вот в этот период в этой конторе посидим, очень хорошо (улыбается). А вообще, Николай, вашу инициативу я бы переформатировала с тем, чтобы иметь больше шансов на успех по отклику на нее. Как переформатировала бы: в виде предложения – не просто «помогите нам», а «мы предлагаем». И сказать, что предлагаем. Я полностью поддерживаю, и эмоционально как человек, опираясь на опыт и память, и профессионально, считая, что это эффективное движение, готовое помогать другим, а не только рассчитывать на участие органов власти или спонсоров каких-то. В общем, записывайтесь в студенческие строительные отряды (смеется).

М. Епихин: Хорошо. И вновь слово муниципалитетам, у нас на очереди Мегион, сразу два вопроса от Мегиона. Прошу редактора выдать нам на экран первый вопрос от жителей этого города.

Об инвалидах

- Председатель мегионской городской организации Всероссийского общества инвалидов, Карымов Альберт Сергеевич. К нам очень много обращается людей с просьбой, чтобы у нас на станции города Мегион наконец-то построили перрон. Потому что людям с ограниченными возможностям здоровья очень неудобно садиться или выходить из вагона. Ввиду того, что очень низкая посадка, там даже здоровому человеку невозможно сесть. Иной раз поезд вообще приходит на второй путь, и невозможно представить, как колясочнику сесть в вагон. Спасибо.

Н. Комарова: Спасибо за вопрос, Альберт, поддерживаю ваше мнение. Действительно, негоже оставлять такие места на карте доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. И не хотелось бы вспоминать случай с нашим сургутянином, когда его на руках пытались из самолета в аэропорт перенести. Дело в том, что в РЖД действует такая программа: нужно оформить заявку, и специально предусмотренные для этого люди окажут содействие инвалиду. Но здесь принципиально надо решать эту тему, закрывать этот вопрос, чтобы у человека была свобода, в том числе у человека с ограниченными возможностями передвижения, делать то, что он считает важным и нужным. Я дала поручение, мы сейчас все вокзалы протестируем на этот счет и обратимся в РЖД с предложением. Мы готовы участвовать в реализации данного проекта. У нас есть ресурсная программа по безбарьерной среде и мы могли бы усилить возможности РЖД в этом отношении, с тем, чтобы они не отказывались от принципиального решения данного вопроса, опираясь на временные решения. Благодарю, Альберт, за ваши замечания, внимательно будем с вами контактировать. Специалисты будут контактировать, чтобы понимали, как раскручивается эта тема, куда она приходит, к каким решениям.

М. Епихин: У нас есть еще один вопрос из Мегиона, он касается не только этого муниципалитета, подобные вопросы мы получали из Нягани, Сургута, Пыть-Яха.

О балочниках

- Фещенко Александра Ивановна и Фещенко Николай Яковлевич. Мы проживаем в балке. Видим, что балочные вопросы решаются, выделяется субсидия. Хочется узнать, когда в Югре исчезнут полностью все балки?

М. Епихин: Очень сложный вопрос.

Н. Комарова: Да, соглашусь. Более того, если говорить о моем личном отношении, то это одна из тех проблем, где нужно засучить рукава, решить и забыть о ней. Потому что очень много всевозможных задач каждый день ставит перед нами новые вопросы. А это – историческое наследие, это то, от чего нужно освобождаться. С 2012 года у нас действует государственная программа, в которой есть мероприятия по сносу строений, которые временно используются людьми для жилья, и переселению людей в нормальное правильное жилье. В настоящее время мы можем говорить о том, что проблема решена где-то на 40 с небольшим процентов. И таким образом, более 5000 тысяч балков еще используется людьми для проживания. И еще раз подчеркну, это недопустимо, это не наш путь, и остается только, чтобы и правительство автономного округа, и муниципалитеты, муниципалитеты в первую очередь, признали это приоритетом и вышли на решение этой задачи в максимально короткое время. Если говорить о муниципалитетах в целом, то в 11 муниципальных образованиях из 22-х не регистрировали наличие подобного рода строений. Несколько муниципалитетов в ходе реализации данной программы освободились от балков полностью. Среди них Нижневартовский район, Югорск, Покачи. Семь муниципалитетов еще остаются с наличием таких строений, и их очень много. Вот Мегион - пятый в этом рейтинге из семи муниципальных образований. По планам муниципалитета, в 2020 году они готовы закрыть этот вопрос. Это обязательства напряженные. Но с ними хоть как-то можно согласиться. Я бы настойчиво рекомендовала органам местного самоуправления, муниципальным образованиям оценить ситуацию и определиться. Скорее всего, это одна из самых приоритетных задач.

М. Епихин: Как отметили социологи, Мегион лидирует по количеству вопросов, которые пришли на прямую линию в расчете на численность жителей. Поэтому, в завершение темы, не могу не озвучить часто задаваемый вопрос его жителей: когда губернатор посетит Мегион?

Н. Комарова: Давайте договариваться тогда прямо здесь и сейчас на первую половину июня.

М. Епихин: Хорош, в график внесли (смеется). Редактор подсказывает, что у нас есть телефонный звонок, предлагаю выдать его в эфир. Здравствуйте!

Об образовании и здравоохранении

- Здравствуйте, меня зовут Николай Васильев, учусь я в Нягани в 11 классе. Наталья Владимировна, хочу вас спросить, вот вы знаете, что скоро начнётся пора вступительных экзаменов и, конечно же, все абитуриенты захотят попасть на бюджетное место. Поэтому хотел бы спросить, не сократится ли в учебных заведениях количество мест, которые финансируются из окружного бюджета, а может быть наоборот, увеличится. И хотелось бы узнать, где этих мест будет больше, в высших учебных заведениях или средне-специальных? Заранее спасибо.

Н. Комарова: Да, Николай. Действительно, сейчас департамент образования заканчивает работу по формированию заявки заказов на размещение их в образовательных организациях профессиональной подготовки высшего и среднего звена. Эта заявка, прежде всего, опирается на запрос рынка труда и на бюджетные возможности. Снижения количества этих бюджетных мест мы не планируем на следующий учебный год – будет предоставлено свыше 5000 мест и высшего, и среднего звена - распределение между ними почти 50 на 50 процентов. И в каждом из этих направлений рост. Так что понижения не будет ни там, ни там. Будем молиться за вас, наши дорогие дети, во-первых, поступить, во-вторых, закончить и, в-третьих, получить любимую работу.

М. Епихин: У нас есть возможность выдать еще один видеовопрос, у нас на линии Шапша, внимание на экран.

- Светлана Иванова, заместитель директора по воспитательной работе МКОУ ХМР СОШ д. Шапша. Уважаемая Наталья Владимировна, в СМИ часто пишут о том, что бюджет Югры социально ориентированный. Гарантировано ли бюджетом округа финансирование образования и здравоохранения? Планируется ли индексация заработной платы работников социальной сферы?

Н. Комарова: Добрый вечер, Светлана Ивановна. В данном случае я соглашусь со средствами массовой информации и подтверждаю, что бюджет автономного округа действительно социально ориентированный. Но вот если брать только две из социальных отраслей: здравоохранение и образование, то на них заложено 110-115 миллиардов рублей, большая половина, что называется. Почему именно на эти отрасли обращаю внимание, потому что именно по ним, по работникам, которые трудятся в этих отраслях, действует указ президента РФ, в котором заданы контрольные точки по выведению уровня оплаты труда на уровень, который определил президент. Если педагогов иметь в виду, то средний, соответствующий средней заработной плате по региону, уровень, и, если брать врачей, например, то две средние заработные платы. Существуют дорожные карты, они согласованы с федеральными ведомствами, на контроле у всех: у граждан с одной стороны, у правительства РФ с другой стороны. И по планам бюджетных ассигнований, и по фактическому исполнению мы держим взятые обязательства. Бюджет автономного округа на 2018 и 2019 гг. – плановый, сбалансирован, следовательно, все обязательства, которые зафиксированы, будут выполнены. Иногда люди спрашивают о том, что «вот вы говорите, что у нас средняя заработная плата по региону 62-63 тысячи, а на самом деле я получаю 35 тысяч, а кто-то получает 30 тысяч, кто-то 47 тысяч» и так далее. Существуют правила учета и наблюдения за заработной платой, и они состоят в том, что фонд оплаты труда разделяется на среднегодовую численность работников, и, таким образом, мы понимаем, какая она средняя заработная плата. И в этой связи, когда мы планируем свои обязательства по оплате труда людям, работающим в здравоохранении, образовании и других отраслях, где есть так называемые указные работники, мы направляем ресурсы на формирование фонда оплаты труда для них, исходя из таких правил.

В настоящее время хочу обратить внимание, что не редко достаточно глубоко обсуждается разрыв между оплатой труда руководителя бюджетного учреждения, например, и работниками. В настоящее время, чтобы можно было наблюдать за этим любому человеку с любым уровнем подготовленности, принято решение о том, чтобы ввести раздельный учет. По учреждению выводится средняя заработная плата отдельно работников, руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера. Таким образом, мы будем иметь возможность не в ручном режиме, а основываясь на статистических данных, контролировать отношения, которые в нашем округе действуют в отношении зарплаты работников и руководителей учреждения, и полностью эти истории будут подконтрольны. Сейчас закончилась декларационная компания, закончилась с точки зрения того, что опубликованы данные о доходах и имуществе тех лиц, которые обязаны публично отчитываться. Мы сейчас анализируем все эти данные с тем, чтобы сделать проверку, соблюдаются ли эти взаимоотношения не только в целом по региону, но и по каждому учреждению в отдельности. И в случае выявления таких отклонений, будем действовать в соответствии с теми правилами, которые зафиксированы в нормативно-правовых актах. Я поддерживаю людей в том, чтобы постоянно концентрировать внимание на этом. Доходы людей, уровень жизни людей - это очень важное и ответственное взаимное поле деятельности.

М. Епихин: Наталья Владимировна, в продолжение социального блока, впереди Последние звонки. Особая дата для каждого россиянина, получение аттестата зрелости, тем более участие в губернаторских выпускных балах. Несколько лет назад таким выпускником стал Дмитрий, он, как отличник, участвовал в вашем губернаторском бале, затем жизнь так сложилась, что он продолжил свое образование за пределами округа, в том числе и за рубежом. Вот сегодня Дмитрий Добровольский в Ханты-Мансийске, в нашей студии. Дмитрий, приветствую, вам слово.

Н. Комарова: Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич.

Д. Добровольский: Добрый вечер, Наталья Владимировна. Я отлично помню бал выпускников, на который пригласили меня и множество других ребят со всего округа несколько лет назад. Сегодня все больше и больше из нас стремятся получать образование не только в пределах Югры, но также и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и за границей. И, действительно, уровень определенных знаний и навыков, которые учебные заведения за пределами округа могут предоставить ввиду определенных культурных и исторических причин, отличается, и может быть существенно полезней для студентов, для молодежи страны. Как вы считаете, какие перспективы и возможности для студентов со столичными, заграничными дипломами имеются в Югре на данный момент, и какие программы в Ханты-Мансийском автономном округе присутствуют для поддержки талантливых школьников и молодежи? Некоторые стремятся получать лучшее образование в России и в мире. Спасибо.

Н. Комарова: Понятен вопрос, Дмитрий. Хочу вас всех предупредить сразу, эта прерогатива работодателя - определить правила, по которым он делает отбор и конкурс документов, которые представляются соискателем. Он не имеет права нарушать Конституцию и трудовое законодательство Российской Федерации, но определить условно, какой диплом предпочтителен, наверное, может. И в совокупности этих условий, включая тестирование и прочие отборочные этапы, все это применяется. Безусловно, будет интерес к тому документу, который подтверждает факт получения нестандартного для большинства из нас образования. Не очень уверена, что это будет конкурентным преимуществом каждый раз: в каких-то случаях это возможно, в каких-то случаях не обязательно. Я поддерживаю ваш интерес, к тому, что это может быть интересно и полезно. Другая страна, другая культура, другие правила получения знаний - это может быть интересно, и я не вижу никаких проблем и необходимости для того, чтобы закрыть такую возможность. Напротив, вы же носитель и нашей культуры, вы носитель одновременно и того, чему мы вас научили, и нам очень важно, чтобы в Соединенных штатах Америки или в Абу-Даби сказали, ну ничего себе, как в Ханты-Мансийске учат в школе, учат в школе, учат в школе… Нам это всем очень приятно будет. И в этом смысле у вас тоже миссия есть. Если вы вернетесь с понимаем того, что вы только усилили и обогатили то, что Родина-мать для вас сделала, это будет крайне полезная вещь. И на что еще хочу обратить внимание, в этом нет ничего обидного, когда с нашим дипломом молодой специалист или просто специалист пытается найти работу в другой стране, там тоже есть соответствующие правила, отношение к таким документам. И во многих профессиях требуется подтверждение этой квалификации по правилам той страны, в которой вы хотите получить работу. Вот думаю, это такой нормальный подход, и люди, которые преодолевают такие трудности, они, наверное, обладают большими возможностями, потому что умение адаптироваться, ответить на новую ситуацию, новые условия, не потеряться, не засуетиться, не сдаться – это хорошие характеристики, те, что нужны в работе. А наша югорская задача состоит в том, чтобы создать условия для образовательных организаций в автономном округе таким образом, чтобы диплом с нашим брендом имел цену, и был конвертируем. Вот эта наша задача.

М. Епихин: Спасибо, Дмитрий. Пришло время предоставить вновь слово нашему колл-центру и координатору Анне Сваловой. Анна, вам слово.

А. Свалова: Да, спасибо. Звонков поступает, без преувеличения, очень много, понятно, что мы физически не можем принять все из них, и вот в этой связи я хотела бы напомнить, что работает сразу несколько площадок для того, чтобы принять ваше обращение, дорогие наши телезрители. И снова я передаю слово руководителю Центра «Открытый регион» Оксане Макеевой.

О. Макеева: Сейчас прошу обратить Ваше внимание, Наталья Владимировна, на обращения по детским площадкам. В Урае, например, процесс сдвинулся с мертвой точки после обращения Юлии Кузнецовой на прямую линию по строительству детской площадки в микрорайоне 1 Д. Уже 16 мая были выполнены работы по отсыпке щебнем и песком проездов вдоль жилого дома № 16 в микрорайоне «Д». Вопрос по строительству площадки еще предстоит решить на общем собрании собственников. А вот в Пыть-Яхе более сложная ситуация:

О благоустройстве и общественном транспорте

Обращаются жильцы домов № 27 и 25 по ул. Святослава Федорова. Дома построили 3 года назад, но вместо обещанной детской площадки, цитирую: «торчат трубы и не понятно, как сваренные из железа подобие горки. Нам приходится ходить по соседним дворам, так как играть детям негде, а одних вообще не отпустишь, потому, что это небезопасно. На вопросы в управляющей компании отвечают, что необходимо обращаться в Администрацию Пыть-Яха, а в Администрации дают один телефон, потом другой и крайних не найти». Вот такая неразрешимая проблема. Как можно помочь жителям?

Н. Комарова: Первое, что настораживает, то, что людям приходится многократно ходить по неким маршрутам, которые прокладывают люди, неспособные принять на себя ответственность, и дать достоверный, единственно верный ответ на поставленный вопрос. Это никуда не годится, когда я лично сталкиваюсь с такого рода поведением моих коллег, я крайне отрицательно к этому отношусь. Сейчас я думаю, правильно будет послушать муниципалитет. Есть такая возможность?

М. Епихин: У нас все главы муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи.

Н. Комарова: Если можно, то главу Пыть-Яха, Олега Леонидовича, пожалуйста, подключите.

М. Епихин: Уже на связи.

Н.Комарова: Да, вижу. Мы с Олегом Леонидовичем не будем еще раз здороваться, мы уже столько раз сегодня приветствовали друг друга. Есть у вас решение по вопросу, который гражданка задает? Прошу Вас.

О. Ковалевский: Наталья Владимировна, добрый вечер еще раз. Добрый вечер, дорогие югорчане. Жители домов 25 и 27 третьего микрорайона у нас очень активные, и мы в постоянном контакте, мы уже по их просьбе два раза переставляли места для уборки мусора, кроме того, решали вопрос устанавливать детскую площадку либо парковочные места. Пришли к тому, что одна часть жителей хочет поставить там детские площадки, другая часть говорит о том, что нужно поставить там стоянку для автомобилей. Но мы в данном случае нашли золотую середину…

Н. Комарова: вот такая работа у нас … (смеется).

О. Ковалевский: … мы нашли золотую середину, удовлетворили и одну часть, и другую, у нас будут там установлены два игровых комплекса, стоимостью более 153 тысяч рублей, будет установлено все за счет управляющей компании совместно с общественностью этих жилых домов. То, чему вы нас учите постоянно, и мы, Пыть-Ях, не отстаем в этом в этом вопросе. У нас в Пыть-Яхе уже применен опыт взаимодействия с общественностью, когда жители домов не только заказывают то, что им надо установить, но и сами в этом участвуют, пока, к сожалению, не физическим рублем, а физической силой, то есть они устанавливают детские игровые комплексы, либо тротуары. И я думаю, что это тоже хороший опыт, мы вместе с фондом уже реализовали проекты в первом, во втором микрорайоне, и в этом микрорайоне мы установим детские игровые площадки. В первой половине июня это все будет сделано.

Н. Комарова: В первой половине июня в этом дворе появятся два комплекса детских площадок?

О. Ковалевский: Совершенно правильно.

Н. Комарова: И вы, Олег Леонидович, ссылаетесь на то, что это мнение жильцов этих многоквартирных домов, которые так распорядились своей общедомовой территорией? Часть от нее используют как парковочные места, на другой части разместят две детские площадки? Ну, если это так, значит это так. Плюс прозвучал от главы города Пыть-Яха срок, когда будет реализован этот проект. Вот тут свидетелей много, так что, Олег Леонидович…

М. Епихин: Оксана, у вас еще есть вопросы?

О. Макеева: Спасибо, Наталья Владимировна. Сразу несколько поступило из поселка Бобровский Ханты-Мансийского района. Зададим один, самый важный, жители поселка не могут добраться до ближайшего поселка Горноправдинск, где находятся и врачи, и администрация. Всего 20 км разделяют поселки, а транспортного сообщения нет. Жители пишут: «Как утверждают, этим вопросом занимается Администрация поселка, и на контроль взял новый глава, но, а воз и ныне там, цена такси до 500 рублей». Что делать жителям? Когда будет автобус?

Н. Комарова: Никуда не годится такое отношение к жизни. И так уж получилось, что публичная оценка прозвучит. Прозвучал вопрос, и я вынуждена давать публичную оценку. Мы можем подключить Ханты-Мансийский район?

М. Епихин: Да, пожалуйста. Приветствуем Ханты-Мансийский район.

К. Минулин: В отношении этого вопроса, мы прорабатывали несколько вариантов развития событий, в том числе провели исследования в отношении того, какие должны быть перевозки. Действующий предприниматель, который работал на этой территории, по причине того, что не смог набирать определенное количество людей для перевозки внутри муниципалитета между Горноправдинском и Борбровским, отказался от этих перевозок. Тем не менее, изучая данную проблему, у меня возникла определенная идея, которая сейчас находится в стадии разработки. Найти из самих жителей человека, который захочет заниматься этой предпринимательской деятельностью, и в соответствии с возможностью поддержки такого желания кого-то из граждан, помочь организовать такой бизнес через Фонд поддержки предпринимательства. Мы сейчас этот момент прорабатываем для того, чтобы уже можно было регулировать это.

Н. Комарова: Кирилл Равильевич, спасибо большое, но не могу не заметить, что это нужно было сделать зимой. Летом подготовить саночки на зиму… в данном случае наоборот. А так неплохая идея. Нужно в запасе иметь еще несколько, вдруг не полетит эта… Очень прошу обратить внимание на то, чтобы своевременно принимались решения, чтобы люди не накапливали раздражение по поводу вопросов, которые решить ничего не стоит по большому счету. Еще раз подчеркну, что большое количество людей выслушивают нас с вами сейчас, и соответствующим образом воспринимают наши обязательства. Прошу с честью выполнить взятые на себя обязательства.

М. Епихин: Мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Пожалуйста, выведи его в эфир. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос Губернатору. Звонок сорвался. А подхватывает эстафетную палочку жители Сургутского района. У нас есть видеовопрос. Пожалуйста, выведите его на экран.

- Захаров Александр, представитель общественного совета городского поселения Федоровский. В целом наш поселок красивый, уютный, развивается. Благодаря окружному финансированию в 2017 году нам удалось начать переселение из ветхого жилья, также в 2017 году мы начали переселение из двух ветхих домов. Спасибо вам огромное за это, Наталья Владимировна, но у нас есть еще она проблема, это холодная питьевая вода. Она конечно пригодна для питья, но в ней большое содержание железа. И общественный совет, и жители поселения хотели бы попросить вас о содействии в финансировании для реконструкции химводоочистки. Спасибо

Н. Комарова: Спасибо за вопрос. Принципиальное отношение – все, что касается обеспечения людей чистой водой, является главным, впереди всего. Такой объект, боюсь ошибиться, есть в программе развития жилищно-коммунального хозяйства, но со сроками реализации за пределами, наверное, 2020 года. А это никуда не годится. Поэтому я уверена, что глава района нас слушает. Я очень надеюсь, что Андрей Трубецкой услышал это и сигнал мой воспримет правильно. Реализовать проект в максимально короткие сроки. Нельзя просто такие вещи затягивать надолго. Из крупных муниципалитетов у нас еще с этой проблемой Нефтеюганск, отчасти Пыть-Ях, там тоже много работы, она немного другой трудности по сравнению с Нефтеюганском. И несколько поселений районного звена. Оращаю внимание, что это приоритет, это главное, что предстоит сделать, в том числе используя концессионные соглашения. Сейчас нас все толкает, толкает в спину президент – занимайтесь привлечением инвестиций в ЖКХ, так вот давайте думать на этот счет. Жду ваших предложений.

А. Свалова: Колл-центр по-прежнему работает в полную силу, специалисты принимают звонки по телефону горячей линии 8 800 100 14 00. Прежде чем мы послушаем очередной звонок, предлагаю обратиться к темам и территориям. Итак, всего вопросов поступило 583 и порядка 50 звонков из 59 населенных пунктов Югры. По-прежнему лидируют Сургут и Нижневартовск, чуть от них отстают Ханты-Мансийск, Нефтеюганск и Мегион. Что касается тематики. Основные темы обращений все также жилищные вопросы, здравоохранение, ЖКХ, образование и, конечно, то, что всегда волнует всех – это зарплата, благоустройство, строительство и ремонт дорог. Прямо сейчас я предлагаю принять звонок из Кондинского района. Мы вас слушаем, здравствуйте.

- Здравствуйте. К вам обращается Лебедева Галина Георгиевна, деревня Юмас Кондинского района, пгт. Мортка. Уважаемая Наталья Владимировна, к вам такой вопрос. У нас построили дома новые, и вот люди заселились зимой, а весной растаял весь строительный мусор. И вот они обращались в администрацию Мортка, чтобы вывезли мусор, но никак не отреагировали в администрации и ссылаются на застройщика.

Н. Комарова: Спасибо Галина Георгиевна, я вас поняла. Давайте попробуем этот мусор убрать. Прошу перезвонить сюда руководителя района и сообщить о том, что организовали такую работу в этом поселении, и мусор начали вывозить, и таким образом закончить эту работу. Ну такие вопросы… на них только так и нужно реагировать. Не надо месяцы давать, годы и так далее.

М. Епихин: Сейчас я бы хотел предоставить слово участникам в студии вновь. Здесь у нас собрались не только представители общественных организаций, но и средств массовой информации, которые также предварительно собирали вопросы от своих аудиторий для нынешней губернаторской линии. Я хочу предоставить слово главному редактору медиа-холдинга «Новости Югры» Владимиру Меркушеву.

О паводке и пожарах

В. Меркушев: Добрый вечер, Наталья Владимировна, добрый вечер всем, кто нас слушает и смотрит. На сайте Ugra-News был организован сбор вопросов. У нас картинка получилась немного другой. На первом месте у нас были вопросы жилья, на втором месте – социальные выплаты, на третьем – вопросы медицинского обслуживания, в том числе нехватка узких специалистов. Все эти вопросы достаточно конкретны, направлены в ваш адрес. Получали их буквально за полчаса до начала прямой линии. Еще несколько вопросов мы получили из разных муниципалитетов, они касаются сезонных явлений в Югре – паводка и пожароопасного периода. Возможно, что эти вопросы спровоцированы тем, что происходит у наших соседей в Тюменской области, где паводок нанес серьезный ущерб региону. У нас первая волна паводка прошла достаточно спокойно, но у людей есть опасения, готов ли наш регион к паводку и пожароопасному сезону, и, что главное, - к помощи пострадавшим? Спасибо.

Н. Комарова: Спасибо, Владимир. Действительно, сезонные явления имеют большое значение для нас. Первое, что я бы хотела отметить, поблагодарить всех земляков за соучастие и сопереживание к тому, что происходит у соседей. Всегда мы так поступаем, и любой в нашей стране знает о том, что если что-то случится, есть люди, на которых можно положиться. Действительно, по прогнозам паводковая ситуация у нас в регионе характеризуется показателями спокойными, но ни в коем случае нельзя на этом останавливаться. Сегодня ночью была размыта дорога в Белоярском. Сейчас восстановили, но проблема возникала. Поэтому все силы и средства, которые мобилизовываются на такие сезоны, включая пожароопасный, который у нас с 5 мая установлен в Югре, тщательно собираются. Для проблем, которые могли бы возникнуть в связи с паводком, тоже такие сформированы возможности. Пропускаю подготовку гидротехнических сооружений, дамб – это само собой разумеющееся. Одновременно сформировано 45 пунктов, где если это будет необходимо, могли бы разместиться люди, эвакуируемые из таких мест, на 8 тысяч человек. В поселениях, которые находятся в опасной близости к землям лесного фонда, и подвержены большей опасности в пожароопасный период, тоже сформированы профессиональные силы для борьбы с огнем. Пользуясь случаем, хочу еще раз всех попросить, пожалуйста, берегите леса, берегите свою собственную жизнь, здоровье и имущество. В большинстве случаев пожары возникают по вине человека, с участием человека. Поэтому все мобилизуйте для того, чтобы не допускать таких пожаров. Сегодня на заседании постоянной комиссии при совете по развитию местного самоуправления мы рассматривали вопрос о готовности к пожароопасному периоду. Муниципалитеты все сказали, что готовы. Будем считать, что стихия не будет сильнее наших возможностей. По крайней мере, исходя из требований и опыта, мы готовы.

О коренных жителях Югры

В. Меркушев: Наталья Владимировна, пользуясь случаем, хочу еще немного рассказать об авторском проекте корреспондента газеты «Новости Югры» Натальи Анадеевой. Она проводит публичные уроки в школах, детских садах, музеях. Ее уроки называются «5 слов на мансийском языке». Я знаю, что один из участников этого проекта записал к вам видеообращение, оно пришло через соцсети, поэтому прошу его строго не судить.

М. Епихин: На экран выведите, пожалуйста.

- Здравствуйте. Наталья Владимировна. Меня зовут Саша. Я бы хотел вас пригласить на проект «Уроки мансийского языка».

Н. Комарова: Придется. Спасибо, что именно Саша сделал такое предложение, потому что отказываться вообще невозможно, и сказать о том, что ты занят, и что у тебя не очень много времени - тоже не представляется возможным. Потому что я абсолютно убеждена в том, что это отговорка. В случае, если мы что-то не делаем, мы просто ленимся. В этой связи хочу заметить, что я сама общаюсь с нашими земляками - представителями народов ханты и манси, ненцев. Очень хочется на одном языке об этом говорить. Не только на моем родном языке – русском, нашем общем русском, но и на языках народов, которые населяют автономный округ, которые сформировали исторические ценности нашей территории и продолжают сохранять все то, что накоплено веками и передают будущим поколениям. Поэтому, будем надеяться, что я не испорчу этот телеграф, эту линию передачи, и придется с Сашей позаниматься мансийским языком, заодно и ханты. В другой раз 5 слов будете все спрашивать.

М. Епихин: Мне редактор подсказывает, что у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Мы вас слушаем, пожалуйста, представьтесь и ваш вопрос губернатору.

О погорельцах

- Здравствуйте Наталья Владимировна. Меня зовут Юлия. Мы проживаем в городе Сургуте, поселок Кедровый. Наш дом сгорел 18 мая этого года. Из 18 квартир - 11 собственников и 7 соцнайм. Нам помощь дают по 40 тысяч на семью. И дали продукты первой необходимости. Нам, собственникам, предлагают жилье в аренду, то есть – квартплата, плюс аренда. Пожалуйста, помогите нам разобраться в этой сложной жизненной ситуации. Среди нас, жильцов, есть инвалиды, пенсионеры, ветераны труда.

Н. Комарова: Спасибо Юлия. Правильно я поняла, это из Сургута был вопрос. Это дом, который сгорел 18 мая. Я как раз работала 17 мая в Сургуте. По докладу руководителя муниципалитета все мероприятия, которые нужно было экстренно выполнить в связи с этим инцидентом, были выполнены. Несколько человек помещены в учреждения здравоохранения, одна из них остается в тяжелой стадии, но с хорошей перспективой. Дай бог, чтобы медики не ошиблись. По крайней мере, они делают все, что в наших силах. А мы неплохо умеем делать эту работу, наши медицинские работники. В отношении расселения пострадавших в результате пожара. Существует правило в каждом муниципалитете, оно исходит из законодательства РФ с одной стороны, с другой стороны – из возможностей муниципалитета. В Сургуте и людей больше, и возможности все-таки шире. Я потребую доклада от руководителя муниципалитета - каким образом решили эти вопросы. Надеюсь, что все друг друга поймут и взаимные претензии будут урегулированы. Всегда можно найти такие решения. Справедливые решения для обеих сторон. У города не одно это обязательство.

М. Епихин: Этот звонок невольно задал сургутский блок в нашей программе. У нас очень много поступило предварительно звонков от жителей Сургута. Сейчас я предлагаю выдать первый видеовопрос от жителей этого города.

Снова о благоустройстве

- Здравствуйте Наталья Владимировна. Меня зовут Анна, я студентка СурГУ. Сургут является крупнейшим налогоплательщиком округа. Существуют ли какие-то программы по финансированию из окружного или федерального бюджетов строительства новых парков и скверов.

Н. Комарова: Существуют. В субботу в Сургуте члены партии «Единая Россия» организовали форум, на котором обсуждали партийные проекты. И среди прочего, в том числе касающиеся вопросов городской среды. То есть, на слуху, языке, на кончике пера эта тема. В настоящее время заканчиваются работы по заключению соглашений между правительством автономного округа и муниципальными образованиями по реализации проектов по благоустройству. Перечень объектов этого благоустройства формируют жители муниципальных образований. Так должно быть – это правило. Я очень рассчитываю, что никто не отошел от этого правила, правила выполнены. В Сургуте, если брать узкий блок, связанный с парками и скверами, то, если я не ошибаюсь, это 3 объекта – парк в районе ручья Кедровый лог, сквер Нефтяник. Там строительство, здесь реконструкция. Еще один парк «Строительство за Саймой» называется. Такие условные названия на сегодняшний день в этих документах. Я бываю в муниципалитетах. Если говорить о Сургуте, то очень мне хочется, чтобы новый культурный центр «Нефтяник» и площадка вокруг него, в том числе уже освоенная под место отдыха горожан, были самыми современными и отвечающими на все запросы сургутян. Все время подталкиваю руководителей города на то, чтобы быстрее вышли на реализацию этого проекта. Там с аттракционами надо разобраться, и на мой взгляд, достойным образом задокументировать возможности для горожан, мост нужно, чтобы там появился. Я знаю, что планы такие есть. Руководитель города Вадим Николаевич Шувалов клялся, что в этот благоустроительный сезон мост будет возведен, и будет красивая парковая зона, и люди получат новые возможности, которые характеризуют развитую городскую среду. Сопереживаю всем жителям в любом муниципалитете. В отношении Сургута эти три знаковых проекта заметят все. Активность еще вызвана тем, что мы хотим получить софинансирование из федерального бюджета на эти проекты благоустройства. В настоящее время заканчиваем оформление документов. Очень сложные правила, жесткие условия. Поэтому, нам очень важно, чтобы муниципалитеты смогли выполнить их.

М. Епихин: Мы немного ужимаем эфир, поэтому я передаю слово колл-центру. Анна, что у вас там происходит с телефонными звонками и с обращениями граждан?

А. Свалова: Не перестают поступать телефонные звонки, обращения. М ыприветствуем всех, кто недавно присоединился к прямой линии. Наряду с телевизионным и радиоэфиром осуществляется трансляция через интернет. Поступают вопросы в соцсетях. О них я попрошу рассказать руководителя центра «Открытый регион» Оксану Макееву.

О зарплате губернатора

О. Макеева: Очень емкий и необычный поступил сейчас «ВКонтакте». Вопрос связан по-видимому с тем, что в последнее время очень много разговоров о зарплате чиновников, депутатов, или о том, что зарплата губернатора Югры в 3 раза меньше зарплаты губернатора Ямала. Вопрос звучит так: «Хотелось бы узнать, почему у нашего губернатора самая низкая зарплата и кто её определяет».

Н. Комарова: Никуда не годится, что у нашего губернатора зарплата меньше, чем у ямальского, надо что-то с этим делать (смеется). Зарплату губернатор Югры получает ту, что записана в законе автономного округа. Он не менялся с 2007 года, и зарплата не индексировалась. Поэтому мы наблюдаем такую картину. И если мы в 2010, 2011-м году индексировали заработную плату работающих в бюджетной сфере, то в отношении губернатора такого решения не принималось. Может что-то изменится благодаря этому вопросу (улыбается). Во-вторых, в этом законе часть дохода губернатора формируется за счет премий, а поскольку моя принципиальная позиция – руководитель сам себе не вправе назначаться премию, то эту часть денежного вознаграждения я не получаю. В принципе, с учетом моих сегодняшних запросов это достаточное количество денег. Но мне приятно, что вы, мои дорогие земляки, обо мне заботитесь.

М. Епихин: У нас звонок. Вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и Ваш вопрос губернатору?

Об оформлении участков

- Любовь Юрьевна, пенсионерка из Нягани. Я живу в своем доме на берегу реки. Нам не дают оформлять участки. Часть соседей оформили документы, я же не могу оформить на свой участок. Какой-то замкнутый круг: куда я только не обращалась. Мне говорят: нет, вы в водоохранной зоне. Хотя рядом балки и дома попродавали уже. Как сделать так, чтобы нам разрешили прописаться и оформить участки?

Н. Комарова: Вопрос приняли. Я надеюсь, что у Вас возьмут данные, по которым можно было бы с Вами связаться главе Нягани. Петр Иванович, прошу Вас это сделать. И доступно рассказать, в связи с чем такое положение и что можно сделать. Допускаю, что в связи с градостроительными решениями, территория, на котором разместилась Любовь Юрьевна, не относится к территории, предназначенной, в соответствии с градостроительной документацией, для частных домостроений. И это может быть причиной того, что не выдается разрешение на строительство индивидуального жилого дома, не регистрируются люди, не регистрируется собственность на землю и имущество, которое там располагается. Допускаю, что это причина. Может, какой-то сбой произошел, поэтому реквизиты получим и отработаем с Любовь Юрьевной все, что в этом вопросе можно сделать.

М. Епихин: У нас на очереди Нефтеюганск. Прошу вывести видеовопрос на экран.

О социальной сфере

- Дарья Миронова, жительница Нефтеюганска. Уважаемая Наталья Владимировна, мой вопрос касается передачи объектов муниципальной собственности в аренду социальным предпринимателям и социально ориентированным НКО для ведения бизнеса в области социальных проектов. В моем случае это детские сады. Сейчас вопрос для детей с 3 лет решен, но для деток от года до трех вопрос сохраняется остро. Поэтому мне бы хотелось, чтобы именно с Вашей поддержкой были решены вопросы по созданию реестров в муниципалитетах и механизмов по передаче таких объектов для аренды, либо концессионных соглашений.

Н. Комарова: Есть такая поддержка, Дарья. Мое личное мнение на этот счет состоит в том, чтобы создать максимально благоприятные условия для развития реализации таких возможностей. Еще в апреле мной были даны поручения муниципалитетам, чтобы они сформировали такие реестры одновременно с государственными органами власти. Практически все муниципалитеты эту работу сделали, за исключением нескольких, и это муниципальные районы. Но в данном случае еще и идеология, принцип соблюдается, никаких отговорок, типа «у нас нет таких помещений, которые мы могли бы передать» не принимаются. Есть и больше, чем можно было бы предположить. Или разумно требуется для того, чтобы владеть муниципалитету и распоряжаться эффективно таким имуществом. В Нефтеюганске есть несколько объектов, которые названы и предлагаются муниципалитетом для организации там дошкольной образовательной деятельности. Еще у них интересное предложение, не знаю, потянут, не потянут, но замах сделали – есть детский сад «Аист», здание которого по концессионному соглашению предполагается отремонтировать и использовать в дальнейшем для организации дошкольной образовательной деятельности и деятельности по уходу за дошкольниками. В Нефтеюганске такие возможности есть. В других муниципалитетах тоже скорее есть. Но с теми отстающими несколькими районами, у которых таких возможностей еще нет, реестр не сформирован, тоже все доведем до логического завершения, до того, что требуется.

М. Епихин: А сейчас я вновь предлагаю дать слово нашей студии, где собрались представители общественных организаций региона. Пожалуйста, представьтесь и ваш вопрос.

- Михаил Ершов, заведующий научно-исследовательским отделом Обско-угорского института прикладных исследований и разработок. Уважаемая Наталья Владимировна, я хочу выразить искреннюю признательность за то, что Вы инициировали отметить 825-летие Югры и за то, что мы разрабатываем проект «Югра многовековая». Почувствовалось общественное оживление, началось движение. В «Югре многовековой» множество проектов, в том числе проект создания учебника для Югры. У меня вопрос: как Вы считаете, какие меры нужно предпринять, чтобы учебник не только был создан, но и заработал? И как снять некоторые побочные эффекты, потому что не секрет, что в некоторых средствах массовой информации нас уже осуждают за сепаратизм?

Н. Комарова: Эта реакция ожидаемая. На нее, на мой взгляд, не следует обращать никакого внимания. Хотя это синдром не очень правильный, и таким средствам массовой информации нужно привести другой пример: когда наше государство вынуждено защищать право на историческую правду в отношении событий Великой Отечественной войны. Неслучайно некоторые пытаются именно на этих вопросах, на этой теме давить на Российскую Федерацию. Российская Федерация не собирается же с планеты Земля никуда выделяться, остается в составе всех стран, которые населяют нашу планету. Но правда есть правда. И в данном случае это наша история, ее обязательно нужно знать, ее нужно ценить, ее нужно сохранять. И именно на это нацелен наш с вами проект. Спасибо Вам большое, что Вы упомянули о повышении активности научных, общественных сил, просто гражданской позиции в связи с этим проектом. Существует план реализации мероприятий, все расписано по годам, просто следите, контролируйте и при необходимости надавливайте на соответствующие кнопочки с тем, чтобы принятые обязательства были выполнены. Я считаю это крайне важным проектом. У меня и секунды в голове не были никаких тем. Связанных с Тюменской областью, потому что есть главная вещь, которую мы все понимаем – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в соответствии с Конституцией Российской Федерации является равноправным, суверенным субъектом Российской Федерации. Это главное. Это база. Это то, что не подлежит никакому сомнению, ревизии. Любое движение на этот счет я никогда не поддержу. Югра российская. И это главная база. Все остальное не в первый раз. Пройдем и это. У нас с вами все ровно. Мы знаем, кто мы, зачем мы и знаем, как будем двигаться дальше. Все спокойно занимаются каждый своим делом, историю собираем по крупицам. Все ячеечки, которые сейчас могут быть не заполнены нашими знаниями, пониманием того, что происходило, должны быть заполнены, вся мозаика должна сложиться и красивейшая картина – Югра – к 825-летию должна быть составлена. Я полагаю, что мы справимся. Не обращайте внимания. Караван идет.

М. Епихин: Мы движемся дальше в нашем эфире. Я предоставляю слово колл-центру. Анна, Вам слово.

А. Свалова: Поток писем и звонков на всех площадках «Прямой линии» с губернатором не прекращается. Напомню, что на все вопросы, поступившие до и во время «Прямой линии» будут учтены, все получат ответы. На данный момент по-прежнему лидирует Сургут и Нижневартовск. Прямо сейчас мы готовы принять звонок из Урая. Добрый вечер, мы слушаем Вас.

О дорогах

- Василий Михайлович, житель Урая. Наталья Владимировна, когда у нас будет достроена автодорога между Морткой и Тавдой на Урай? И еще не достроено километров 9 дороги от поселка Половинка до Урая. Когда она будет закончена?

Н. Комарова: Есть целый блок вопросов, связанных со строительством и развитием сети автомобильных дорог. Здесь я хотела бы общую информацию представить, затем уже каждому человеку, кого интересует эта тема, с конкретной выкладкой и ссылкой на документы представить дополнительную информацию. Чаще всего такого рода проблемы, и в данном случае тоже, имеют отношение к тем дорогам, которые относятся к так называемым ведомственным. У нас уникальный регион, таких в стране практически нет, свыше 70% от всей протяженности автомобильных дорог, это так называемые ведомственные дороги. Они другого класса и к ним совершенно другие требования для того, чтобы их можно было использовать для производственных нужд, а не для общественных перевозок. Поэтому собственники этих автомобильных дорог не очень торопятся с работами, которые обеспечивали бы их хорошее состояние. В настоящее время мы сотрудничаем с «Лукойлом» и «Газпромом» в отношении составления реестров всех этих дорог и определения сроков и мер по приму-передаче этих дорог от ведомств в государственную собственность. Почему это не просто? Потому что мы требуем, чтобы эта передача состоялась только тогда, когда дороги были приведены в нормативное состояние. Процедура приема-передачи будет дольше, потому что мы не сможем одномоментно запустить такое количество бюджетных ассигнований на доведение этих дорог в нормативное состояние. Проблему мы решаем. Мы сотрудничаем с ведомствами и настаиваем в случае, когда уж совсем невозможно проехать, чтобы выполняли ремонтные работы. Но поскольку они не категорированы, собственник ведет себя так, как считает нужным. Поэтому находимся в переговорном процессе, процессе, который позволяет нам выстроить отношения, которые дают возможность называть партнерами. Есть временное решение. Есть стратегическое. Если говорить о временном решении, по крайней мере, по первому из названных участков дороги, то в этом году там определенные виды ремонтных работ собственник предполагает выполнить.

М. Епихин: Спасибо. У нас на очереди видеовопрос. На этот раз от жителей Нягани, вам слово.

Об арендном жилье

- Мария Глазатова. Здравствуйте! Жилищный вопрос до сих пор является особо актуальным для многих жителей округа. Примерно год назад мы узнали, что существует проект государственного арендного жилья. Строятся доходные дома, в которых жилье предоставляется по доступной цене. Как и многие молодые семьи, мы заинтересованы в аренде жилья на выгодных для нас условиях. Когда такое жилье будет доступно в Нягани?

Н. Комарова: У городских властей Нягани есть планы по созданию такого жилищного фонда. В настоящее время он есть в трех муниципалитетах: в Нефтеюганске, Сургуте и Ханты-Мансийске. В этом году в Ханты-Мансийске еще больше 200 квартир будет в этот фонд запущено. Это новое жилье со всей инфраструктурой, с подключением к системе «Безопасный город». Если речь идет о коммерческом найме, то эти жилые помещения с мебелью. Цена аренды коммерческого найма действительно ниже, чем на рынке. А самое главное, одновременно с этим есть право на регистрацию по месту жительства. Если стороны выполняют обязательства по договору аренды, то никто не в праве прервать эти отношения. Что, к сожалению, довольно часто происходит тогда, когда заключаются, условно, такие договоры с частными лицами. Стоимость этой аренды, несмотря на то, что она коммерческая, ниже, чем на рынке. В Ханты-Мансийске это примерно 511 рублей за квадратный метр, в Нефтеюганске пониже, в зависимости от муниципалитета и стоимости того, что затрачивается на содержание такого жилого фонда. Еще одну историю мы открываем в этом же наемном фонде. Это так называемое жилье социального использования. Здесь затраты на найм такого жилого помещения еще меньше, но там ограничение по категории лиц, которые могут воспользоваться таким жилым фондом. Мы специально запускаем возможность для формирования в муниципалитетах такого фонда. Нам кажется, что в этом случае и муниципалитеты, и специалисты, которые привлекаются, в том числе для работы в бюджетной сфере, будут более свободны в выборе и места жительства, и работы, что крайне важно для человека, который хорошо образован, имеет специальность, и нашел любимую работу, и нравится жить в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Сургуте, Нижневартовске. Так вот, Нягань планирует формировать такой жилой фонд, Нижневартовск, безусловно. Но мы, прежде всего, эту работу проводим в крупных городах, больших по численности.

М. Епихин: Я попрошу вывести сейчас на линию колл-центр. Анна, Вам слово.

А. Свалова: Прежде, чем вывести следующий звонок в эфир, я вновь предоставляю слово руководителю центра «Открытый регион» Оксане Макеевой.

О. Макеева: Спасибо, Анна. Во время прямого эфира в группах «Открытого региона» в социальных сетях поступило несколько видеообращений. Одно из них коллективное из Сургута. Я прошу коллег выдать его в эфир.

О поддержке аутистов

- Добрый день, уважаемая Наталья Владимировна. Пользуясь случаем нам бы хотелось выразить слова благодарности лично вам и правительству Югры за принятую Концепцию комплексной помощи для людей с аутизмом и ментальными нарушениями в Югре. В связи с этим, у нас возникли вопросы и пожелания. Уважаемая Наталья Владимировна, какие дальнейшие шаги планируется принять в реализации Концепции? И не могли бы вы нам помочь мобилизовать Сургут на реализацию целей и задач, отраженных в документе. К сожалению, на сегодня, это расценивается, как нецелевое использование денежных средств. И какая структура, на ваш взгляд, должна быть создана для осуществления общественного контроля в реализации комплексной помощи для людей с аутизмом в ХМАО-Югре. Спасибо!

Н. Комарова: Общественная структура уже создана, такой отряд мощный! (улыбается) Даже расписали мысли между собой. Я уверена, что справятся и с контролем. В отношении «понуждения» властей Сургута соучаствовать в этой истории формально юридически есть рация в замечания главы города, что это не компетенция муниципального уровня, в этой связи нет возможности запланировать расходы на какие-то из целей, отраженных концепцией сопровождения людей с аутистическими отклонениями. В то же время, есть инициатива и то, что называется «всем миром». Здесь поле не ограничено для возможностей. А у такого города как Сургут вообще без границ. В этой связи эту часть возможностей и нужно прежде всего обеспечивать. В отношении состава программы концепция принята, к ней утвержден план мероприятий, и это то, что мы обязательно выполним. Это публичные документы, они всем доступны. Мы их позиционируем, как публичные обязательства правительства автономного округа перед такими специальными людьми, особенными людьми, замечательными людьми, нашими соотечественниками. Призываю всех югорчан, всех земляков, с особым вниманием относиться к людям, которых меньше, чем всех остальных. Но это не значит, что они хуже. Напротив, иногда даже лучше многих из нас. Если мы сможем мобилизовать их возможности, то мы существенно усилим собственные возможности. И это правильно, это то, что каждому обществу очень необходимо. Завершая, вернусь к теме контроля, с которого начала ответ на вопрос, если не хватает такой мобильной силы, которая уже сформировалась в Сургуте, то на любое ваше предложение мы окажем содействие. А если уже есть какие-то предложения общественного контроля за реализацией концепции, плана мероприятий по ее внедрению, то мы готовы рассмотреть, оказать содействие, сопровождать деятельность таких контрольных групп. В воскресенье читала обращения, были такие, которые возвращали к уже принятым решениям в отношении наших обязательств, касающихся наведения порядка, возможно развития, наполнения каким-то специальным оборудованием учреждений, которые занимаются с детьми-инвалидами, в том числе с такими отклонениями. И до настоящего времени, допустим, чиновники считают, что мы выполнили задачу. А люди говорят, что ничего не сделано. Разная оценка того, что сделано. Да, конечно, приняты какие-то решения, выполнены мероприятия, но не те, которые люди ожидали. И, следовательно, надо возвращаться к этой работе, иначе на нее смотреть и двигаться дальше. Это принципиальный вопрос.

Может, не успеют задать этот вопрос, но хочу продемонстрировать, во-первых, то, что я лично все вопросы просмотрела, по крайней мере те, которые пришли по состоянию на утро сегодняшнего дня, а во-вторых, и этот вопрос среди них. Реакция моя однозначная – неправильно подвели итоги, нужно возвращаться к этой теме. Нам нужно сейчас все организации, занимающиеся детьми-инвалидами, назвать своими именами, исходя из того, какие площади они сейчас занимают, насколько они соответствуют требованиям к тому или иному типу учреждений, включая то количество детей, которое там воспитывается, и преподавательский состав, состав по уходу за такими детьми. И исходя из этого, если уж назвали центром, то это должен быть центр. Вот о чем мы договаривались. А сделали все, спустив на тормозах. Ничего, дожмем.

М. Епихин: Слово участникам нашей студии, на этот раз СМИ – РИЦ Югра. Это одно из СМИ, которое предварительно собирало вопросы от интернет-аудитории округа. Слово Альбине Волковой.

О льготах для многодетных семей

А. Волкова: На наш интернет-портал поступило очень много вопросов от читателей, основная тема – это ЖКХ и улучшение жилищных условий. Немало вопросов пришло от сургутян. Вопрос, который я озвучу, скорее, вопрос к главе города. В садиках отменили льготу по оплате для многодетных семей..

Н. Комарова: …частично наверное…

А. Волкова: Люди не совсем понимают, как это произошло. И спрашивают, что теперь делать семьям с низким уровнем доходов?

Н. Комарова: Я наталкивалась на этот вопрос среди тех, которые получила. Здесь хочу обратить внимание всех руководителей муниципальных образований на то, о чем мы договариваемся. Прежде чем принять решение, нужно провести колоссальную разъяснительную работу, найти понимание у людей, найти их поддержку, создать условия для того, чтобы они лично участвовали в реализации того или иного решения. Судя по всему, здесь это недотянули. Насколько я понимаю, в данному случае речь идет о том, что эта льгота в отношении многодетных семей распространяется на те семьи, которые относятся к нуждающимся. И какое-то количество многодетных семей, слава богу, не попадает под эту категорию. Но в то же время, когда люди получали такую поддержку и лишились ее – это по-разному воспринимается. А тут можно было самое разное решение принять. Например, не отменять ее, а не применять к новым получателям. Да, и постепенно выйти на такое решение. Но это самый тактичный, самый доброжелательный способ. Я, что называется, с листа реагирую на этот счет, хотя хотела подчеркнуть только одно – важно было провести работу до принятия решения таким образом, чтобы получить поддержку до решения, и затем его уже реализовывать. Кстати, тогда и состав этого решения мог быть существенно эффективнее, приемлемее для населения в том числе, потому что спорили бы, варианты рассматривали бы и среди вариантов остановились бы на лучшем. Поэтому то, что сегодня администрация делает по разъяснению уже принятого решения - важная история, и это нужно делать, особенно с учетом того, что до этого не сделали, а тут требуется теперь так провести разъяснение, чтобы люди стали не противниками решения, а его сторонниками. Это сложнее. Я на контроль беру этот вопрос. Определимся, как его довести до завершения. И хочу для всех других мам сказать о том, что одновременно размер компенсации для первого ребенка - 20%, для второго - 50%, для третьего - 70% - он остается и именно в таком размере распространяется. И на самом деле, если речь идет о семье, где 3 дошкольника, то эта сумма льгот, сумма этих компенсационных выплат практически соответствует размеру родительской платы за место в детском саду. Около 4000 рублей по Сургуту. Нужно все показать, разложить, доказать, объяснить, чем мотивированы такие решения. И двигаться дальше.

М. Епихин: Мы также двигаемся дальше в нашем эфире. Колл-центр наращивает объем обработки вопросов, Анна, справляетесь ли вы там?

А. Свалова: С трудом, конечно, но справляемся, количество поступивших вопросов действительно впечатляет. Данные на инфографике даже не вполне соответствуют действительности, потому что 712 вопросов – это то, что поступило за время прямого эфира. Кроме того, вопросы продолжают поступать. Сейчас на моих глазах наши специалисты все время принимают эти звонки. Прямо сейчас мы готовы вывести один из них в эфир. Добрый вечер, мы вас слушаем.

- Здравствуйте, меня зовут Роман. Я звоню вам из Ханты-Мансийска, я бы хотел задать вопрос губернатору.

Н. Комарова: Здесь я, слушаю вас, Роман.

О дачах

Роман: Мой вопрос заключается в следующем. Я проживаю в Ханты-Мансийске напротив СУ-967, так называемые «дачи 3-й км», раньше это относилось к дачам. Сейчас все люди там живут постоянно, имеют свет, газ и воду. Но почему-то наш город не хочет взять эти дачи под свое крыло, и все мы ремонтируем за свои деньги. Дорогу также чистим, хотя у нас прописка городская. Напротив у нас находится СУ-967, такие же бывшие дачи, там все централизованно, относятся к городу. Можно ли это исправить? Много людей проживает и страдают в основном из-за дороги, потому что приходится ребенка в садик вести в резиновых сапогах, потом выходить, сапоги прятать и нормальную обувь надевать.

Н. Комарова: Понятен вопрос, Роман. Он не единственный, эта история не только в Ханты-Мансийске, в каждом крупном городе есть такие места, которые начинались, как дачные кооперативы, а частенько, как садово-огороднические товарищества. Сначала получили землю на огород, а потом поставили терем-теремок. И естественно хочется и доехать, и обратно уехать, а когда появились соседи, то зачем уезжать, почему здесь детский сад не построить, школу не организовать, ну и так далее. Человек есть человек. В этой связи, на чем я настаиваю, чтобы руководители органов местного самоуправления определились с решениями в отношении каждого из этих образований. Четко сформулировали статус, требования к каждому из таких образований, о том, какие могут быть там дома, если могут быть дома, какой этажности, высоты ограждения, цвета, сколько деревьев можно сажать, я не говорю уже о противопожарных и прочих условиях. Нередко просто нет возможности запустить туда регулярное движение по перевозке пассажиров, потому что не отвечает стандартам и нельзя сделать, потому что кругом натыканы домики. И это важно, потому что если бы домики на каждом участке размещались в одну линеечку – это один подход и возможность осваивать общую территорию, а когда в глубине поставил домик, второй справа, третий слева, а четвертый на улицу немножко еще захватил – это уже совсем другая задача. Поэтому сейчас публично договариваемся о том, что такую работу проводим. Здесь очень важно участие людей, в каждом муниципалитете. Хорошо, что присутствует уполномоченный по правам человека Наталья Васильевна Стребкова. Хорошо, если вы объедините все общественные силы, способные на решение таких вопросов, и понудите органы местного самоуправления принять такие решения. Вот приняли решения, что СУ-967 – это микрорайон города Ханты-Мансийска, а так называемые «дачи 3-го километра» – это дачи, и мы делаем все, чтобы это соответствовало стандартам по дачам. И еще здесь очень важно, ко всем обращаюсь, в том числе к другим югорчанам, которые решили жить в таких условиях, тут важно понять, что не всегда можно выполнить работы, о которых вы говорите, и создать условия. Потому что есть стандарты и требования к тому, какой ширины, высоты, с какими разрывами может возводиться дорога, централизованные сети, линии электропередач и прочее. И это может быть препятствием для того, чтобы вовлечь в городскую черту те или иные так называемые дачные или бывшие дачные территории.

М. Епихин: У нас на очереди обращение и вопрос от жителей Когалыма.

О будущем округа

- Наталья Владимировна, здравствуйте! Мы собрались здесь сегодня все, ветераны, пенсионеры. Благодарим Вас, желаем вам здоровья, удачи, терпенья! Благодарим за все, что вы делаете для нас здесь, чтобы нам было жить уютно, комфортно, еще раз спасибо.

- Добрый день, Наталья Владимировна! Шевкат Булатов, руководитель военно-патриотического клуба «Возрождение». Огромная работа ведется с молодежью нашего города и округа — это будущее нашей страны. И, в свою очередь, хотелось бы поблагодарить компанию «Лукойл» и руководство округа за столь прекрасный спортивно-культурный комплекс «Галактика», в котором молодежь может реализовать свой творческий и спортивный потенциал. Ну а самое главное, провести активно свой отдых. И у меня такой вопрос. Каким вы видите округ через 5, 10 лет?

Н. Комарова: (Смеется). Хорошо подводочку сделали. Спасибо большое, уважаемые ветераны, за добрые слова. Это важно, для меня очень важно, особенно ваша оценка. Это первое. Второе – хочу поддержать Шевката в том, что комплекс «Галактика», который получили жители Когалыма, а я считаю, что не только жители Когалыма, но и жители Югры, это центр регионального значения, по его возможностям. И по набору того, что он представляет людям: там и аквапарк, и тренажерный зал, океанариум, входящий в топ лучших аквариумов в том числе. И скалодром, и ледовая площадка, и кинотеатры, и кинозалы. Безусловно, это очень интересно, удобно для людей и хорошо, что мы, во-первых, формируем все вместе такие проекты, в данном случае спасибо нашему партнеру «Лукойл», а затем, сформировав идею, добиваемся ее реализации. Вот сейчас люди уже пользуются этим. Приглашаю всех югорчан, это очень интересная история, можно замечательно всей семьей провести время. Всем найдется, чем заняться. Оранжерея, бабочки. Не знаю, хотела сказать о бабочках, может они уже улетели куда-то, но я видела, были там бабочки такие замечательные, тропические.

В отношении того, каким мы видим наш округ, каким я вижу наш округ, через какое-то количество времени, вот Шевкат назвал 10-15 лет. Я должна вам сказать, учитывая то, что у меня сейчас есть такая ответственность, как губернатор, я вижу Югру вашими глазами. И считаю, что именно так я должна на нее смотреть: какой регион сейчас и каким он будет завтра. И по сути своей обслуживать это видение. Планом моей работы является Стратегия 2030, которую мы формировали все вместе. Было огромное количество предложений, которые стали составляющей частью нашей стратегии развития и которая сейчас является планом моей работы на моем рабочем столе. И каждое новое решение сверяется с ней. Самая простая мысль, которая зафиксирована в ней - мы должны сделать все, чтобы Югра стала лучшим местом для жизни и работы. Вот к этому мы с вами стремимся. Вот люди беспокоятся о том, что хотелось бы какой-то диверсификации, надежности, вариантности в нашей занятости, чтобы регион занимался не только нефтью и газом. И мы с вами старательно реализовываем это видение и представление о нашем регионе.

В настоящее время мы занимаемся даже такими крайними и не очень стандартными видами деятельности для нашего региона, как агропромышленный комплекс. Ну вот просто занимаемся. Сегодня на инвестсовете мы рассматривали этот вопрос, оценивали эффективность инвестиций в этой сферу. За прошлый год более 200 миллионов вовлечено в неё. Я просто радовалась тому, сколько состоявшихся проектов и личностей в этой сфере в автономном округе. И это не только известная «Агрофмирма» в Ярках. Это предприниматели, которые работают в Югорске, вот сегодня мы слушали, и в Кондинском районе. И мне очень понравилось увлечение, и результативность очень высокая у предпринимателя из Кондинского района из Междуреченска, который занимается, среди прочих видов деятельности, сбором и переработкой дикоросов. Больше того, он занимается этим на уровне, который дает ему возможность выйти на рынки зарубежных стран. И вот сегодня он рассказал о заключаемом контракте в королевстве Тайланд. Так что у нас там свои люди появляются, ну по крайней мере своё питание у нас в Тайланде есть (смеется). И если вы поедете туда отдыхать, чтобы не было большого разрыва в том, что мы привыкли есть здесь и заграницей, то можете иметь в виду что с собой брать не надо, там есть наши продукты.

Это то, каким мы видим, каким мы хотим видеть наш регион. Но я здесь могу упомянуть о развивающемся комплексе лесопереработки. Это то, что у нас есть, и мы переходим на новые качественные ступени. И предприятия наши, которые занимаются переработкой древесины, тоже выходят за рынки за пределами Российской Федерации. И это самые разные страны: это страны Европы, это страны Азии. Большой проект и контракт заключен с республикой Иран на поставку древесноволокнистых плит, которое выпускает одно из наших предприятий. Мы его направляем на экспорт. Кстати, вот внешнеторговый оборот за прошлый год составил почти 13 млрд долларов США. Из них экспортная составляющая около 12 млрд. Активно работают институты поддержки этой деятельности. Приятно, что это не только крупный бизнес, но средний и даже малый бизнес. Это направление, которое мы с вами определили в картине, которую хотим видеть к 30 году. Вот мы движемся к этому.

Или вопросы, связанные с развитием инфраструктуры. О тех дорогах, о тех мостах, которые мы считаем крайне важными, необходимыми для того, чтобы нам жилось комфортно и удобно. Мы тоже их с вами сегодня создаем. Или то, что мы сегодня обсуждали с Дмитрием Алексеевичем [Добровольским], касающееся образования и формирования достойной площадки с брендом, с тем, чтобы если открываешь «корочки», а там Югорский государственный университет или Сургутский государственный университет, то это знак качества для работодателя, этот конкурс вы прошли, молодой человек. Эти площадки надо наполнять содержанием, их нужно развивать. И это то, что мы хотим с вами делать. Мы хотим быть активным и полезными. Это правило, кстати. Развитие социальной сферы, вложение в социальную сферу – это один из способов достижения большого экономического роста. Или задуманного, даже так скажем, экономического роста.

Мы сейчас вкладываем большие ресурсы, серьезные ресурсы в здравоохранение. Потому что мы считаем, что готовы сформировать такие возможности развития и довести их до стандартов, которые будут соответствовать запросу югорчан и жителей других регионов Российской Федерации. Недавно мы в Сургуте провели международную конференцию по акушерству, педиатрии. Приехали мировые светилы в этом плане и довольно высоко оценили нашу возможность. Это тоже кластер, блок, одна из значимых частей того, как должна выглядеть Югра через 10-15 лет. Я в данном случае выполняю ваш заказ, дорогие земляки.

М. Епихин: У нас очень поджимает эфирное время и, тем не менее, один телефонный звонок мы успеем выдать.

О «Материнской славе»

- Добрый вечер, уважаемая Наталья Владимировна! Марина Юрьевна, сельское поселение Сытомино, Сургутского района, представитель коренного населения ханты. Меня интересует вопрос: имею ли я право получить медаль «Материнской славы»? Я многодетная мать восьми детей, проживающая на родовых угодьях №22 Сургутского района, ведущая традиционный образ жизни. Три года я не могу этого сделать, помогите мне, пожалуйста.

Н. Комарова: Марина Юрьевна, имеете. В данном конкретном случае давайте мы с вами позанимаемся этим вопросом и определимся в отношении того, как вас наградить, если все к тому придет, этой высокой наградой. Но до вручения вам этой награды я хочу поблагодарить вас за 8 детей. Всей студией вам кланяемся за то, что вы это сделали и выполняете эту многотрудную материнскую работу. Уже сейчас говорю спасибо, если вам пригодится наше «спасибо», возьмите, пожалуйста. Ну а в отношении вашей награды поработаем, есть правила, они тоже закреплены в публичных актах, их нужно соблюдать, посмотрим, что там получается.