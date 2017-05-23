Мы подали заявку на проведение еще одного митинга

20 мая в Сургуте прошел митинг, посвященный отмене освобождения по родительским платам за детские сады для многодетных семей и семей участников боевых действий. На площадь вышли сургутяне, которых «зацепило» нововведение властей.

К сожалению, народу пришло немного, порядка 75 человек. По моему мнению, такое количество обусловлено тем, что в Сургуте мало инициативных людей, большинство же предпочитает не участвовать в мероприятиях, а просто ждет, когда кто-то за них решит проблему. Также получилось так, что кто-то опоздал, кто-то не знал, кто-то хоть и считает изменения неприемлемыми, но не верит, что митингами можно добиться результата.

Однако мы все же надеемся на изменение ситуации, надеемся, что нас услышат вышестоящие органы, Александр Леонидович Сидоров, который давал эти льготы в свое время, президент и губернатор, которым мы написали обращения с просьбой посодействовать, вмешаться в ситуацию.

Наша организация в первую очередь помогает многодетным организовать эти митинги, так как семьи ветеранов боевых действий находятся в чуть лучшем состоянии, ведь они, большинстве своем, могут работать, хотя и среди них есть те, кому эти льготы оказывали неплохую поддержку.

Александр Рудольфович Пелевин говорит, что в городе большая часть многодетных семей живет в достатке, но я, например, таких не встречал. Сейчас эта категория потеряет чуть более 500 рублей в месяц, а это лишний десяток пачек молока.

На данный момент мы подали заявку на проведение очередного митинга 27 мая, он пройдет в то же время в том же месте.