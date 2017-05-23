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​«Табу» — в абсолютном разрыве

О скандале вокруг выставки в «Порту»

Сегодня в Сургуте развернулись огромные культурные баталии — все судят о «скандальной» выставке Табу. Мол, картинки были оскорбительные, пропагандирующие разврат, похоть и голубых коал. Конституцию читать запретили, в зеркало смотреться тоже, да еще и модель обнаженную провели на веровочке, как будто напоказ, и все это — в культурном центре. Ай-яй-яй, какие негодяи!

Узрев фотографии этой выставки на страничке блогера Катерины Тайлаковой практически сразу после мероприятия, я подумала, что ничего особенного, это все уже пройдено миром кучу лет назад и вообще, хорошо, что я решила пойти на вневременное мероприятие в Сургутский краеведческий музей в эту ночь. Потому что у местных ребят не хватает насмотренности: в Москве и, тем более, в мире сейчас работают с табу и контекстом гораздо интереснее. Но, оказалось, нет. В Сургуте «Табу» пошло в абсолютный разрыв. Теперь все со всеми хотят судиться, выливают тонны негодования в соцсети, примешивая туда как организаторов, так и абсолютно не имеющих отношения людей. Предлагаю круговой городской суд: пиар-организация «Русский дух» пусть подает на «Порт», а блогеры и ОМП (одни за незаконное использование фотографий, другие за клевету) — на «Русский дух».

На самом деле, хитрость этой выставки заключается в том, что если работы дико не понравились и вызвали неприятие, то ваш культурный уровень оставляет желать лучшего, если же очень понравились — тоже плохо. Правильнее всего здесь занять позицию «над», посмотреть со стороны и попробовать разобраться, что же именно вызывает столь сильную эмоцию. Все, кто отреагировал негативно, так и не поняли, что именно с ними сделали, как ловко проманипулировали их сознанием. Организаторы «Табу» вскрыли черепную коробочку каждого из зрителей и заставили их столкнуться с самыми большими запретами в их сознании, с вопросами, на которые люди боятся себе отвечать. Это больно, я знаю. Работать над собой — всегда больно. Но очень полезно.


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Сегодня в 11:51, просмотров: 392, комментариев: 19


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 12:13
Половая жизнь покемонов, ровно как и другие произведения искусства вопросов не вызывают, это личное видение авторов этих работ. А вот Собака в петле, это призыв к чему? Может это реверанс в сторону живодеров? Собака в петле - высокое искусство скажут они, когда их привлекут к отвественности. К чему призыв? Чего хотел сказать автор? Может он тайно в душе носит такую расправу над собаками?
Швондер
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Сегодня в 12:40
Я б кота лучше повесил
A.Lubimov Альберт Леонов
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Сегодня в 12:41
Так спросите у автора. В чём проблема?
Я согласен с Вами, что это неуместно. Но задайте вопрос именно тому человеку, кто создал это. Смысл здесь писать?
A.Lubimov
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Сегодня в 12:53
Ещё немного выскажусь, товарищи.
Замечательная выставка, пусть все хоть захлебнуться своим ядом и желчью отрицая это. Искусство, оно и в Африке - искусство.
Если что-то не нравится, идите к автору и высказывайте своё негодование. А вот всё эти злостные комментаторы, откровенно говоря, напоминают обезьян ревунов! Очень интересная порода!)))
Ощущение, что это делается для того, чтоб хайпануть хорошенько!
"Посмотрите на меня, какой я высокоморальный и нравственный!" - крутится мысль в их головах.
Противно аж.
Ладно, черт с ними и им подобными. Ну если вас, людей, которые считают, что выставку надо запретить и всех наказать, это всё не устраивает, то кисть Вам в руки! Делайте лучше!!! Выставляйтесь, творите, покажите, что такое искусство.
Спасибо за внимание!
Извините, если кого-то, вдруг, обидел.
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:00
Вопросы не "автору", а к организаторам. Если они считают что весящее в петли животное это искусство... а не призы к действию живодеров, с полнейшим описанием оправдания их действий... тогда простите, не понимаю.
Для общего понимания: владением кистью создатель меня обидел, не лежит она в руке, зато по мере возможности собираю и ремонтирую часы, есть немного картин и все это в свободном для просмотра выставлено.
Швондер
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Сегодня в 13:05
Альберт да сколько можно!!! буква "И"
Eugene Stallionov
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Сегодня в 13:06
Альберт, хватит уже взвешивать несчастное животное.
Я уже написал в другом треде: собаку повесил посетитель выставки. Что он хотел этим сказать, одному ему известно.
Запроси записи с камер наблюдения, вычисли подлеца и предъяви за живодерство.
A.Lubimov Альберт Леонов
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Сегодня в 13:13
Я понимаю Ваше негодование и сам против такого. Но не нам с вами судить автора и организаторов тем более. На то оно и искусство, чтоб вызывать чувства как негативные, так и позитивные.
Не думаю, что это было призывом для живодёров, мне показалось наоборот. Я вспомнил ситуацию с Хабаровском, и меня вновь наполнили те эмоции. Искусство не однозначно. Поэтому ваше мнение, это ваше мнение и они имеет место быть. Но раздувать из этого такую демагогию... Зачем?
Саша Алексеев
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Сегодня в 13:21
Правильней всего - не пытаться заочно определить чей либо культурный уровень, для начала.
Претензии сталинистов понятны, современное любительское искусство, в частности перформанс, всегда оставляет широкий простор для трактовок. Только вот в окружающей культурной действительности это чревато теми же странными вопросами, вроде, "зачем висит собачка". И, что бы не прозвучало в ответ, на одно "браво" придется сорок "тьфу", "запретить" и "покарать".
Современное искусство, хоть ему уже и более ста лет, не стало искусством масс, которым гораздо ближе искусство коммерческое, витринно-телевизионное.
Так что всё своим чередом, не стоит начинать панихиду по "Порту" и сургутским художественным дарованиям. Тем более, что в объективной реальности ни одной собачки не пострадало.
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:23
При желании можно все оправдать, всему придать легитимность.
Но как же простые, обыденные вещи: сострадание, любовь.
или только присуще : всепрощение?
чего не услышал высказывание: они же как дети, роднимые души у художников! тонко чувствующие натуры. Это не мы ватники и Колорадо, унтерменш!
Цитатель
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Сегодня в 13:26
Под всеми заметками о Порте Альберт Леонов успевает собаку "взвешивать". Не причастен ли он сам к этому "взвешиванию"?...
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:27
Разве тут пытаемся определить чей то культурный уровень?
Меня он не интересует, но если вид вИсячей собачки вызывает радость, восторг ...
о чем можно говорить?
A.Lubimov
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Сегодня в 13:32
По-моему ни у одного человека эта собака не вызвала восторга...
Вы, Альберт, как-то аргументируйте что ли?..
Мне кажется, всё это размусоливание полный бред.
Выставку поменяют и всё пойдёт своим чередом...)
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:40
так она же не законная, сам зам главы это признал.
вот , так , мол и так, не давали согласие на ее выставление....
а бюджетные денежки - тю-тю, потрачены.. а это уже разряд уголовного деяния... этим пусть следственный комитет занимается, его поле деятельности.
А прокуратура пусть даст правовую оценку данного ... действа.
Пусть хоть один из числа защитников животных скажет: его отношение, может они с пониманием отнесутся, расскажут нам всем про данный вид искусства...
A.Lubimov
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Сегодня в 13:49
Естественно!!!!
A.Lubimov
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Сегодня в 13:51
Чиновникам нужна любовь общественности.
Поэтому все и открестились. Включите логику...
Саша Алексеев
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Сегодня в 13:54
Есть простой способ борьбы с вещами, созерцание которых не вызывает радости и восторга - просто отвернуться и не смотреть. Я вот, например, поступаю так с портретами Сталина, и запрещать его не требую, хотя на его совести (и прошу на эту тему дискуссий не разводить) гораздо больше жертв, чем одна плюшевая собачка.
Альберт Леонов
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Сегодня в 14:15
от истории к сожалению не отвернуться, ее не переписать не добавить, она такая какая есть...
и не нам судить правильная она или нет... она просто есть!!!!!
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 14:21
Тов. Леонов, с каких это пор любители Сталина плюшевых собачек жалеют слезно? Миллионы человеческих смертей - тьфу и растереть (не нам, говорит, судить преступников и убийц!!!!), а за собачку плюшевую порвать готовы? И ведь, черт подери, сразу по сталинской привычке пришил "призывы к действию живодеров, с полнейшим описанием оправдания их действий..."
И еще. Как же вы первым Гитлера страшным судом судите, преступления гитлеровских нацистов проклинаете, если язык поворачивается эдакую циничную дрянь ляпнуть: "историю не переписать, она такая какая есть и не нам судить правильная она или нет... она просто есть."? Люди без стыда и совести.

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