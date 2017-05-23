​«Табу» — в абсолютном разрыве

Сегодня в Сургуте развернулись огромные культурные баталии — все судят о «скандальной» выставке Табу. Мол, картинки были оскорбительные, пропагандирующие разврат, похоть и голубых коал. Конституцию читать запретили, в зеркало смотреться тоже, да еще и модель обнаженную провели на веровочке, как будто напоказ, и все это — в культурном центре. Ай-яй-яй, какие негодяи!

Узрев фотографии этой выставки на страничке блогера Катерины Тайлаковой практически сразу после мероприятия, я подумала, что ничего особенного, это все уже пройдено миром кучу лет назад и вообще, хорошо, что я решила пойти на вневременное мероприятие в Сургутский краеведческий музей в эту ночь. Потому что у местных ребят не хватает насмотренности: в Москве и, тем более, в мире сейчас работают с табу и контекстом гораздо интереснее. Но, оказалось, нет. В Сургуте «Табу» пошло в абсолютный разрыв. Теперь все со всеми хотят судиться, выливают тонны негодования в соцсети, примешивая туда как организаторов, так и абсолютно не имеющих отношения людей. Предлагаю круговой городской суд: пиар-организация «Русский дух» пусть подает на «Порт», а блогеры и ОМП (одни за незаконное использование фотографий, другие за клевету) — на «Русский дух».

На самом деле, хитрость этой выставки заключается в том, что если работы дико не понравились и вызвали неприятие, то ваш культурный уровень оставляет желать лучшего, если же очень понравились — тоже плохо. Правильнее всего здесь занять позицию «над», посмотреть со стороны и попробовать разобраться, что же именно вызывает столь сильную эмоцию. Все, кто отреагировал негативно, так и не поняли, что именно с ними сделали, как ловко проманипулировали их сознанием. Организаторы «Табу» вскрыли черепную коробочку каждого из зрителей и заставили их столкнуться с самыми большими запретами в их сознании, с вопросами, на которые люди боятся себе отвечать. Это больно, я знаю. Работать над собой — всегда больно. Но очень полезно.