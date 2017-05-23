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​Это провал

Реакция на «Табу» — запретить!

Дожили: в Сургуте споры об искусстве вышли на уровень администрации и даже губернатора. «Табу» в «Порту» затабуировали: чиновники от культуры от скандальной выставки дистанцировались и заявили о ее несогласованности.

В оргмоментах, конечно, будут разбираться: в каком-то невероятном случае, может, даже и экспозиция сохранится. Однако факт, что называется, налицо: то, к чему достаточно ровно и спокойно относится население более-менее культурных городов, у нас всколыхнуло ту часть общества, которая и в Данае с Афродитой способна увидеть «пиктофилию» (кстати, реальный комментарий от сургутянина в соцсети: «Живую Афродиту голой никто не видел, только в статуе, как результат фантазий скульптора. Здоровье скульптора — отдельная тема»). Именно эта часть и начала диктовать, что да как должно происходить: пожаловались губернатору (в пылу забыв про орфографию), приложили «возмутительные» фотографии (да, Навальный в телевизоре — очень возмутительно) — и сели ждать ответа.

Интересно, что среди «взволнованных» едва ли не сплошь — все те же известные всем нам поклонники Сталина, перемежающие «культурологические» воззвания к общественности с фотографиями своего любимого персонажа, который, к слову, с униженными и оскорбленными разговор имел короткий. Это, кстати, лучшая иллюстрация происходящего: мы, по сути, в реальном времени наблюдаем за тем, как ограниченное, не желающее вообще хоть что-то анализировать и воспринимать меньшинство агрессивно навязывает свою точку зрения большинству — тем, кто не приходит в шок от лицезрения обнаженной натуры и в состоянии отличить художественный вымысел от реальности.

Все это было бы достаточно любопытной картинкой, очередным сюжетом для местных СМИ, если бы не тот факт, что на поводу у этого меньшинства охотно пошли чиновники — люди, которые просто обязаны обладать широким кругозором, ну, как минимум — не ставить под вопрос здоровье творца Афродиты. В том, что и замглавы города Александр Пелевин, и новое руководство комитета по культуре и туризму оперативно сняли с себя ответственность за мероприятия, видится полный провал культурной политики города. Ожидания того, что с приходом новых людей культура в городе если не начнет прогрессировать, то хотя бы не превратится в болотце с редкими выставками пейзажиков, официально считаем несостоявшимися. «Порт» сегодня закрыт, и никто не может гарантировать, что после этой истории он останется единственным пристанищем молодежи, которая способна творить, а не предъявлять претензии реальности, от 1953 года ушедшей уж слишком далеко.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 523, комментариев: 14


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Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 12:21
Я так понимаю, при товарище Сталине разрешали тратить нецелевым образом бюджетные средства. Факт признал зам главы, а ответственность нести будет "стрелочник" , а не тот кто курирует на уровне зам главы.
Юрий - собачка причем? За что ее подвесили?! Она то чего плохого сделала? Да и фото с весящей собакой - это так весело, ново, необычно... Новый тренд?! Не высохли чернила с того момента когда все осуждали живодерок выложивших в сеть страшные кадры, как все возмущались, какие слова писали... а тут веси собачка , это искусство !
Швондер
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Сегодня в 12:38
Альберт, а сколько весит уже та собака?
Саша Алексеев
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Сегодня в 12:56
Попытки одних людей составить и контролировать художественные предпочтения других - характерный признак совкового мышления. Тем более, что собачка висит не на уличном баннере, а в закрытом помещении, под грифом 18+. И все претензии, по сути, ни что иное, как попытка посредственностей загнать окружающих в свои прямоугольные рамки. По принципу большинства, увы, дорогой Ю.Н.



Альберт Леонов
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Сегодня в 13:03
значит собак можно вешать?
ловить и вешать!
написать 18+ и не хай она весит?

A.Lubimov Альберт Леонов
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Сегодня в 13:06
Уже писал, скажу ещё раз. Уважаемый, Альберт, задайте этот вопрос автору! Все против насилия над животными! Я ни кого не защищаю. Н
Сергей
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Сегодня в 13:07
Началась "охота на ведьм". В брежневском застое не жил, но чувствую, что сейчас мы уже в нем. Только культурно мракобесие сейчас пропитывается еще и чувствами глубоковерующих и ценителей морали. Показали голую грудь и Навального на телеке - и у отдельных индивидуумов аппетит испортился. А местное культурное руководство так обоср...сь, что быстренько открестилось...
Цитатель
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Сегодня в 13:22
Ждем в Порту мощи дорогого Иосифа Виссарионыча...
Саша Алексеев
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Сегодня в 13:32
В брежневском застое подобные мероприятия разгребали бульдозерами, это буквальный факт. И никакой двусмысленности не было, любое несанкционированное совковыми культурологами искусство подлежало запрету, а лучше - уничтожению. А то ведь кто его знает, что оно может означать... Насмотрится кто нибудь на арт-обьект, и ну собачек вешать, или власть большинства не одобрять...
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:45
вид гражданина в телевизоре - что в этом такого? обнаженная натура?
тут все естественно, оно же не безобразно. возможно определенной части аудитории вызывает определенные эмоции, но не у мой персоны.
но вызывает чувства не однозначные сцена насилия над животным.
Оно каким образом относится к протесту?
или трактовать так: если против совка и кровавого мордера - вешай животных! так?!
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:46
хоть Фамилии или Имения своего не чурайся, оно все таки от родителей передается, что бы помнили свою семью..
Гвоздь Альберт Леонов
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Сегодня в 13:58
Альберт, а ты сколько раз этого гражданина видал по Первому? Теперь подними глаза, прочтиай: "Выставка "Табу" - и не тупи уже, родной.
Альберт Леонов
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Сегодня в 14:09
я не смотрю 1 канал
444 Гвоздь
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Сегодня в 14:28
Он его по телеку не смотрит, он им наслаждается в тырнете во "вконтактике" и других зеркалах. А потом слово в слово повторяет.
Гвоздь Альберт Леонов
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Сегодня в 14:39
Так ты посмотри! Не только первый, а вообще. Выйди в реальность, в конце-то концов. Ты удивишься, но тут Сталин давно помер, а собачка в углу (которая не вЕсит) вполне имеет право на существования. Вылези из бункера уже. или сиди там и не смеши народ

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