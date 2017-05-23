​Это провал

Дожили: в Сургуте споры об искусстве вышли на уровень администрации и даже губернатора. «Табу» в «Порту» затабуировали: чиновники от культуры от скандальной выставки дистанцировались и заявили о ее несогласованности.

В оргмоментах, конечно, будут разбираться: в каком-то невероятном случае, может, даже и экспозиция сохранится. Однако факт, что называется, налицо: то, к чему достаточно ровно и спокойно относится население более-менее культурных городов, у нас всколыхнуло ту часть общества, которая и в Данае с Афродитой способна увидеть «пиктофилию» (кстати, реальный комментарий от сургутянина в соцсети: «Живую Афродиту голой никто не видел, только в статуе, как результат фантазий скульптора. Здоровье скульптора — отдельная тема»). Именно эта часть и начала диктовать, что да как должно происходить: пожаловались губернатору (в пылу забыв про орфографию), приложили «возмутительные» фотографии (да, Навальный в телевизоре — очень возмутительно) — и сели ждать ответа.

Интересно, что среди «взволнованных» едва ли не сплошь — все те же известные всем нам поклонники Сталина, перемежающие «культурологические» воззвания к общественности с фотографиями своего любимого персонажа, который, к слову, с униженными и оскорбленными разговор имел короткий. Это, кстати, лучшая иллюстрация происходящего: мы, по сути, в реальном времени наблюдаем за тем, как ограниченное, не желающее вообще хоть что-то анализировать и воспринимать меньшинство агрессивно навязывает свою точку зрения большинству — тем, кто не приходит в шок от лицезрения обнаженной натуры и в состоянии отличить художественный вымысел от реальности.

Все это было бы достаточно любопытной картинкой, очередным сюжетом для местных СМИ, если бы не тот факт, что на поводу у этого меньшинства охотно пошли чиновники — люди, которые просто обязаны обладать широким кругозором, ну, как минимум — не ставить под вопрос здоровье творца Афродиты. В том, что и замглавы города Александр Пелевин, и новое руководство комитета по культуре и туризму оперативно сняли с себя ответственность за мероприятия, видится полный провал культурной политики города. Ожидания того, что с приходом новых людей культура в городе если не начнет прогрессировать, то хотя бы не превратится в болотце с редкими выставками пейзажиков, официально считаем несостоявшимися. «Порт» сегодня закрыт, и никто не может гарантировать, что после этой истории он останется единственным пристанищем молодежи, которая способна творить, а не предъявлять претензии реальности, от 1953 года ушедшей уж слишком далеко.