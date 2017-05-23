​Где сбываются сургутские мечты

Пока в Сургуте искали смыслы в городской среде, Саратов собрал на урбанистический форум «Среда для жизни: квартира и город» спикеров из 76 регионов России, международных экспертов... и группу «Градусы». О том, каким должен быть осмысленный форум, рассказал блогер Сергей Никитский на сайте «Эхо Москвы».

Как сделать города России достойными для жизни?

Решил подробно рассказать про трехдневный международный урбанистический форум «Среда для жизни: квартира и город», который проходил с 13 по 15 мая в Саратове. Форум призван привлечь внимание российской, международной общественности и региональных властей к проблематике развития городской среды в России. Ключевые темы – доступность жилья и комфортная городская среда.

Сейчас в России идет разработка программы «Стандарты комплексного развития территорий». Внедрение программы в практику градостроительных работ и благоустройства городов Российской Федерации — важный этап реализации государственного приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Форум крайне необходим нашей стране, поэтому меня радует, что он стал ежегодным.

Первый форум «Среда для жизни: новые стандарты» прошел в Иннополисе (Республика Татарстан) осенью прошлого года. Тогда форум собрал порядка 350 российских и зарубежных экспертов, в их числе представители более 40 регионов страны. Я был на первом, и на втором форуме, поэтому есть с чем сравнивать.

Стоит отметить, форум в Саратове собрал больше участников, так в деловой программе приняли участие более 700 делегатов из 76 регионов России.

В Саратов съехались руководители федеральных и региональных органов власти, мэры крупных городов, главные архитекторы, инвесторы, девелоперские компании, консалтинговые агентства, архитектурные бюро из России и из-за рубежа, отечественные и международные эксперты.

Делегаты форума обсуждали выработку предложений по развитию законодательства, способствующих повышению качества жилья и городской среды, обменивались передовыми практиками в области создания качественного и доступного жилья, рассматривали продвижение современных подходов по развитию комфортной городской среды в городах России.

Было особенно интересно и полезно послушать опыт решения городских проблем в других государствах — Франции, США, Нидерландах.

Понравилось мне выступление председателя Попечительского совета Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Александра Мамута, который отметил, как важно для современного общества развитие городов, отметив, что термин город упоминается в интернете в 14 раз чаще, чем страна. Человеческий капитал в ближайшем будущем будет концентрироваться в городах. И чем город благоустроенней, чем он комфортней для жизни, тем комфортнее будет чувствовать себя человеческий капитал в этом городе сказал Александр Мамут.

Кстати, Саратов выбрали пилотной территорией, ролевой моделью развития для других городов России и примером создания комфортной среды в короткие сроки. В 2016 году в Саратове начали масштабный ремонт дорог, тротуаров. По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина стартовали проекты по установке детских площадок, ремонту дворов, созданию пешеходной зоны. Врио Губернатора Валерий Радаев заявил на церемонии открытия, что для региона большая честь принимать столь внушительный форум.

Финалом деловой программы форума стала церемония награждения победителей первого открытого национального архитектурного конкурса на разработку дизайн-проектов для ключевых общественных пространств, который проходил в 15 городах России.

Программа «Среда для жизни: квартира и город» была очень насыщенной, я не успевал менять локации, так в рамках форума прошли «Дни городских экскурсий», открытые лекции для городских предпринимателей, кинопоказы под открытым небом и фестиваль еды.

Свыше тысячи человек, в том числе организаторы форума (АИЖК) приняли участие в 5-километровом забеге по центральной исторической части города.

В рамках «Городских выходных», состоялось включение исторической подсветки уникального автодорожного моста, соединяющего столицу Саратовской области с городом-спутником Энгельсом.

В честь такого важного события для города состоялся праздничный концерт, который посетили более 35 тысяч человек! В концерте приняли участие певица Манижа и группа «Градусы».

Включение подсветки моста завершил праздничный салют.

Очень скоро в нашей стране будет строится более 100 млн квадратных метров жилья в год, и у покупателей будут совершенно другие запросы. Поэтому хочется отметить команду АИЖК , которая уверенно реализует такой важный и необходимый проект для страны, где обсуждают и решают, как будет формироваться комфортная городская среда России. Конечная цель форума — сделать города России достойными для жизни.

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