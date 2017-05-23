​Проблема или возможность?

Обсуждать переезд «Газпром переработки» из Сургута в Питер можно, но бессмысленно – дело, по сути, решенное. Уже арендован бизнес-центр в Санкт-Петербурге, на улице Смолячкова, 6 – до 31 мая 2027 года за 8 млрд. 934 млн. руб. «Газпром перереботка» переезжает, такова центростремительная сила современного российского устройства, ничего с этим не поделаешь.

А вот почти достроенный офис компании в Сургуте – это определенно тема для размышлений. Понятно, что и тут без нас обойдутся, но что мешает порассуждать о судьбе огромного здания в центре города? Замечу, что никаким инсайдом на эту тему я не располагаю, а всего лишь пытаюсь посмотреть на сложившуюся ситуацию с точки зрения здравого смысла.

Итак, что мы имеем? По сути, огромный чемодан без ручки, который и нести неудобно, и бросить, само собой, жалко. 13 млрд. затраченных средств – немало даже для «Газпрома», а требуется еще примерно миллиард-два на завершение всех работ. Первое, что приходит в голову, – такой актив газовому монополисту надо попросту продать. Но «попросту» не получится, кому он нужен за такие деньги? У кого вообще есть возможность его купить?

Самый очевидный покупатель – округ. Например, выкупить здание и собрать в нем, наконец, в одну кучу все административные учреждения Сургута. Тогда мы получим, на зависть всей бюрократической общественности, одну из самых внушительных мэрий в России. Избиратели наверняка оценят. Или можно перенести сюда некоторые окружные учреждения – почему нет? Географически, экономически, исторически и метафизически Сургут вполне подходит для исполнения некоторых функций окружного центра. Можно сконцентрировать здесь несколько правительственных департаментов, можно перевести суд (ездить истцам и ответчикам станет куда удобнее) или даже окружной парламент – по примеру той же Голландии, где столичные функции делят между собой Амстердам, Роттердам и Гаага. Правда, в наших реалиях такое вряд ли возможно, хотя своя логика, повторюсь, в этом определенно есть.

Но вот что действительно важно: 13 млрд., а с учетом доведения здания до ума все 15 млрд, – это половина стоимости строительства второго моста через Обь, начало которого откладывается как раз по причине отсутствия средств. Другими словами, цена запредельная для окружного бюджета. Даже если удастся договориться с «Газпромом» о дисконте, все равно – дорого. И вряд ли стоит ожидать, что федеральный центр чем-то поможет в столь неочевидной трате, да еще накануне выборов.

Кто еще может урвать такой кусок недвижимости? Если смотреть исключительно на возможность, а не на необходимость – то Сургутнефтегаз. Тут две закавыки. Во-первых, о кубышке нефтяников хоть и ходят легенды, но она, похоже, легендой и остается: использовать ее по своему усмотрению не так просто. Во-вторых, та самая необходимость – зачем нефтяникам столько офисных площадей? При желании, конечно, можно поиграть в пятнашки с имеющейся в городе локацией НГДУ, УБР, АСУ и т.п. Но, насколько мне известно, нефтяники сняли остроту проблемы нехватки офисных площадей еще с десяток лет назад, и на сегодняшний день расширение управленческого аппарата не планируется.

Вариант третий – здание остается на балансе «Газпрома». Недостроенная штаб-квартира «Газпром переработки» органично соседствует с офисом «Газпром трансгаз Сургута», а вместе с профильным банком они составляют единый архитектурный и инфраструктурный ансамбль. Большой «Газпром», вне сомнений, сохранит свое присутствие в Сургуте, и, возможно, ему не помешают новые площади. Понятно, что они избыточны, но тут я вспоминаю кулуарные разговоры о том, что даже при вводе нового здания «Газпрому переработке» все равно пришлось бы арендовать дополнительные квадратные метры на стороне, останься компания на берегах Оби.

Так, может быть, есть латентная потребность у «Трансгаза»? ЗСК, опять же, из Сургута никуда не перенесешь по воздуху. В общем, принцип простой: раз уже потратились, то пусть будет. Аргументы против все те же: дорогая овчинка получается, да и не нужна она, по большому счету, остающимся в городе газовикам.

Что же делать?

Можно собрать некий консорциум с участием газпромовских структур, довести с помощью сторонних инвестиций здание до ума, превратив его в открытый бизнес-центр с возможностью аренды для всех желающих. Плюсы: на рынок попадет огромное количество новой офисной недвижимости достаточно высокого класса, стоимость аренды снизится, бизнес получит толчок к развитию – об этом очень любят говорить с различных трибун. Минусы вытекают из плюсов: кому нужен обвал арендного рынка? Какой будет спрос? Как быстро здание сможет отбить само себя? Хотя принцип «нельзя продать целиком – продавай по частям», несет в себе здравое зерно.

Или вот: окружному правительству стоит порыться в ворохе федеральных целевых программ. Вдруг Москва ищет, куда вложить средства, направленные на, допустим, развитие пресловутых парков высоких технологий? Мы же, вроде бы, собирались строить свой студенческий кампус с системой научных лабораторий и т.п.? Может быть, получится «привинтить» потенциальный долгострой к этой или какой-нибудь другой программе, организовать в Сургуте осколок Сколково, инновационный центр, бизнес-инкубатор, что там еще в федеральном меню имеется?

Понятно, что все это немного искусственно и даже насильственно, но лучше так, чем никак. Моя мысль проста, как апельсин: нельзя допустить, чтобы несостоявшийся офис «Газпром переработки» превратился в очередной долгострой. Нельзя, чтобы в центре Сургута ветшал подобный объект. Незаметно пройдет пара-тройка лет, и проблема станет практически неразрешимой, мы получим, по факту, могильную плиту самой идее процветающего города. Да, это не проблема округа, это не проблема города, это на данный момент проблема «Газпрома». Но это ведь не только проблема, но и отличная возможность – надо только найти правильный выход из ситуации.

А у вас есть какие-нибудь идеи на этот счет?