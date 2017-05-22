​Сургутские власти снова обсуждают приватизацию хлебозавода и рынка

В сургутской думе вновь подняли вопрос о приватизации городского рынка и хлебозавода. Это произошло 18 мая во время работы постоянного комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

Включение крупных муниципальных предприятий в план приватизации на 2017 год должно было состояться еще в марте, но тогда этот вопрос исключили из повестки дня сами чиновники администрации, а формальной причиной были названы недоработки в тексте проекта. Предложения, которые были выдвинуты директором комитета по управлению имущества Сергеем Пешковым, заключались в следующем: рынок и хлебозавод меняют свой юридический статус и переходят из категории муниципального предприятия в категорию акционерного общества, что фактически предоставляет возможность для приватизации. Однако причины для такого решения у этих организаций разные.

В перечне значилась еще и Центральная аптека. Но она уже является открытым акционерным обществом, и речь шла только о продаже акций предприятия. Тут все банально — она убыточна и перспектив для исправления ситуации немного. При этом, по словам Сергея Пешкова, предприятие уходит в минус только из-за рецептурного отдела, в связи с чем депутаты предложили разделить организацию на две и одну из них приватизировать.

«Если у нас аптека убыточна, то нужно принимать какое-то решение. При этом мы не можем лишать жителей города рецептурного отдела. Может быть, следует его оставить, а все остальное действительно приватизировать?» — предложила председатель думы Надежда Красноярова.

Сложнее дела обстоят с городским рынком и хлебозаводом. Убытки первого за последний год удалось существенно сократить до 1,7 млн рублей, но, по мнению директора городского рынка Оксаны Мартыновой, выход в прибыль сейчас нереален из-за нерентабельности гостиницы «Кедр», которая находится в составе рынка.

«На сегодняшний день гостиница «Кедр» неконкурентоспособна, потому что отелей в городе очень много, а наш номерной фонд старый — ремонт не проводился в течение десяти лет. На данный момент из бюджета рынка ежемесячно идет 462 тысячи рублей на покрытие расходов гостиницы. Это мешает работе всего предприятия. Сдать гостиницу мы не можем, потому что методика расчета арендной платы не позволяет установить адекватную цену за аренду здания. При этом мы не можем и отделить гостиницу от рынка, это единое предприятие», — рассказала Оксана Мартынова. Решение проблемы директор городского рынка видит в изменении формы собственности предприятия с муниципального на акционерное общество. Это позволит назначить арендную плату в соответствии с рыночными принципами. Однако депутатов такой вариант не устроил. По мнению парламентариев, решением проблемы может стать чисто административное изменение в структуре предприятия или использование здания для нужд администрации.

«Если отделить гостиницу от рынка не получается, то, возможно, стоит использовать гостиницу для нужд администрации. Скажем, УКС (управление капитального строительства —Прим. ред.) вынужден снимать коммерческое помещение — может, переместить их в здание гостиницы?» — предложил вариант вице-спикер Артем Кириленко.

Больше всего споров вызвало изменение статуса стратегического городского предприятия — хлебозавода. Обсуждая его возможную продажу, депутаты не могли не вспомнить печальную судьбу совхоза «Северный», чья неудачная приватизация закончилась разорением.

«Мне до сих пор немного стыдно за то, что я принимал участие в голосовании по судьбе совхоза «Северный». Порядка 200 человек потеряли работу, те теплицы, что были, сейчас уже разрушены. Я бы очень не хотел участвовать в возможной приватизации хлебозавода», — выступил Виктор Пономарев.

Однако после изменения формы собственности хлебозавода его продажа не планируется, о чем заявил директор предприятия Сергей Пустозеров. По его словам, причина изменения юридического статуса завода заключается в начале работы новых правил закупки для муниципальных предприятий.

«С 1 января этого года муниципальные предприятия обязаны работать в соответствии с 44 Федеральным законом, который существенно усложняет процедуру закупок для муниципальных нужд. Появились новые согласования, дополнительные процедуры, теперь нужно составлять список закупок на год вперед, и если в нем что-то не указано, то и купить это не получится. Это приведет к ухудшению качества продукции и снижению темпов производства, а сроки закупок сильно увеличатся. Сейчас у нас есть запасы и мы сможем продержаться, но, по прогнозу, ситуация может быстро ухудшиться. Если юридический статус предприятия сменится на «акционерное общество», то мы выйдем из-под действия 44 закона и сможем куда более оперативно реагировать на какие-то ситуации в нашей работе. При этом хочу подчеркнуть: никакой продажи предприятия не планируется, контроль так же будет у города», — успокоил парламентариев директор хлебозавода.

По оценкам сотрудников администрации, хлебозавод дает пускай небольшую, но все-таки стабильную прибыль (в 2016 году — 9 млн рублей), а рынок, если бы не гостиница «Кедр», тоже был бы в плюсе. Исполнительная власть Сургута, так же как и Сергей Пустозеров, не слишком довольна ограничениями, которые накладывает 44 Федеральный закон. Больше того, весьма жесткую оценку ему дал заместитель руководителя города Николай Кривцов.

«По сути, этот закон делает все для того, чтобы муниципальные предприятия были как можно быстрее были приватизированы. Что же касается того, что после изменения формы собственности мы можем потерять контроль над предприятиями — у нас есть «СПОПАТ», который является акционерным обществом. И что, мы потеряли над ним контроль? Нет. Есть «Агентство воздушных сообщений». Над ним контроль у нас? У нас. Поэтому опасения эти беспочвенны. Выход из-под действия 44 Федерального закона сильно упростит деятельность наших предприятий», — поделился своей оценкой Николай Кривцов.

Однако доводы ни чиновников, ни руководителей предприятий не убедили парламентариев. Депутат Игорь Бруслиновский так озвучил свою позицию: «Для меня хлеб, тепло и вода — стратегически важные продукты, которые гарантировано должны быть в руках управляемой структуры. Аргументы, что если мы хлебозавод преобразуем в хозяйственное общество, это даст ему возможность приобретать более дорогое оборудование, более дорогое сырье, несостоятельны: во-первых, продукция хлебозавода сразу подорожает, во-вторых, мы, по сути, контроль над предприятием потеряем».

Председатель думы Надежда Красноярова,обращаясь к директору Сургутского хлебозавода, сказала: «Сергей Михайлович, через комбинат школьного питания продукцией завода сегодня обеспечены все наши дети в школах и детских садах. И огромное вам за это спасибо. Также сургутской хлебопродукцией, поскольку она соответствует ГОСТам, пользуются все больничные учреждения, столовые производственных предприятий города и т. д. Информация о том, что износ оборудования завода сегодня составляет 80 процентов, вызывает как минимум недоумение. Почему же вы ее озвучили только сейчас, почему раньше не обращались за помощью? Давайте искать выход из создавшейся ситуации вместе, но то, что вы предлагаете сегодня — не тот путь».

Депутаты посчитали, что проекты администрации не до конца проработаны и выглядят поспешными. В конечном итоге законодатели отказались поддерживать инициативу чиновников и приняли решение отклонить проект решения.