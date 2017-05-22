​Сургутянин, откажешься ли ты от авто?

Совсем недавно в Сургуте появился популярный сервис «Яндекс.Такси», который поможет максимально быстро вызвать авто через приложение, не прибегая к услугам диспетчера. Надеюсь, что вслед подтянется и Uber, секретом успеха которого эксперты называют уникальное позиционирование и высокое качество предоставляемых услуг.

Это — факторы, которые говорят не в пользу содержания собственного автомобиля. Другой фактор — дороговизна содержания. Посмотрите, сколько стоит автовладельцам наличие машин Hyundai Solaris и KiaCeed.

Итого: только первый год владения Hyudai Solaris обойдется в 599 000 рублей, из которых 130 872 рублей — на его содержание. Покупка Kia обойдется в 734 000 рублей, из которых на содержание уйдет 143 800 рублей. Прибавьте к этому покупку зимней резины (24 000 рублей), тонировку, парктроник и разное (16 000 рублей), мойку (6 000 рублей)…

Кроме того, важную роль всегда играла и будет играть парковка. Почитайте, как известный блогер Илья Варламов рассуждает о стихийном строительстве парковок, ссылаясь на издание The Economist. В любом городе мира парковки – не только источник бесконечных штрафов, но причина большого количества ссор между автомобилистами. В поисках свободного места для парковки водители готовы на всё. В Сургуте очень остро стоит вопрос с парковочными местами и зачастую застройщики не в силах решить данную проблему.

Размещать надземные парковки низкой стоимости неэффективно, так как необходим большой объем участков и их надо содержать. Наличие подземных паркингов в жилых домах, как показала практика Сургута, не востребовано по причине дороговизны. По опыту других городов власти Сургута будут ужесточать нормы парковки авто возле дорог, в не установленных местах и т.п.

Тем временем во многих городах мира и крупных городах России начинает развиваться и пользоваться спросом Carsharing, вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой, обычно используемый для коротких внутригородских поездок. Так, если семья эксплуатирует дорогостоящий внедорожник только ради нескольких выездов в год по грибы, то можно воспользоваться каршерингом: аренда внедорожника, с подвозом его к дому будет дешевле его годового содержания.

Мне очень важно мнение жителей нашего города, поэтому предлагаю в комментариях поучаствовать в обсуждении следующих вопросов:

- Готовы ли вы отказаться от автомобиля в пользу такси?

- Готовы отказаться от второго (семейного) автомобиля в пользу такси?

- Может ли на вас повлиять наличие тротуаров, скверов и благоустроенных территорий в пользу пеших прогулок?

- Может ли на вас повлиять наличие порядка в общественном транспорте, новых современных автобусов, новых остановок, маршрутов, наличие дифференцированной системы льгот, в отказе от автомобиля?

- Готовы ли вы использовать велодорожки при обеспечении безбарьерной среды на существующих магистралях, дорогах?

- Для вас автомобиль — это статус или средство передвижения?

- Является ли содержание автомобиля ощущаемым для семейного бюджета?

Оставляйте свои ответы в комментариях! Будем разбираться вместе.