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​Злее собаки

Почему появление «фитнес-центра для собак» в Сургуте вызвало бурную реакцию?

В выходные на нашем сайте вышла новость, что в Сургуте открылся Центр общества собаководов и кинологов. У него несколько направлений работы: дрессура, зоогостиница, дог-фитнес, посттравматическая реабилитация с бассейном и беговой дорожкой, дога-йога и грумминг.

Меня удивили злобные (или завистливые?) комментарии под новостью типа «Ещё один бабос-пылесос», «Лучше бы стерилизацией бездомных собак занялись, кормежкой и приютом для бездомных» и т.п.

Сразу отмечу, я никоим образом не отношусь к Центру. Но я была очень рада узнать, что наконец-то у нас в городе появилась такая услуга.

Поясню.

У меня уже почти семь лет живет беспородный пес, которого еще щенком я взяла в «Потеряшках». К сожалению, в детстве он переболел очень серьезным имунным заболеванием. Пока сургутские ветврачи выясняли, что же это за болезнь такая и как ее лечить, прошло почти три месяца. Пес все это время практически не вставал. А когда встал, задние ножки согнулись, как пишут в комментариях под статьей о Центре, начали «иксить». И никакое таблеточно-уколочное лечение это не исправило. А мог бы исправить подобный центр, которого, к сожалению, тогда не было.

И теперь один-два раза в год моему псу приходится колоть лошадиный препарат, который держит в приемлемом состоянии его «убитые» суставы. А стоит такое лекарство совсем недешево, к тому же приходиться его заказывать из столицы, так как в местных клиниках одна доза обходится как целая ампула (если вообще препарат есть в наличии).

Один из комментаторов пишет: «Так то, что иксят лапы, собакам жить не мешает… А и вопрос тут в другом: зачем это питомцам? Главное, чтобы хозяева любили и ответственно относились и фиг с ними с иксами», — а второй добавляет: «Если у животины серьезные проблемы со здоровьем, то ни одна подкачка лап не спасет. Может, веты и правы, что не стоит мучить животное?» Тут я абсолютно не согласна — лапы «иксом» ни к чему хорошему не приведут в старости, ведь это анатомически неправильная постановка. А усыплять такое животное, не дав шанса — еще неправильнее. Да, в Сургуте без должной реабилитации процесс восстановления здоровья питомца представляет собой полубессмысленную и затяжную трату денег. Но куда нам деваться, тем хозяевам, чьи питомцы страдают сложными недугами?

У нас богатый город, большинство населения может себе позволить потратить деньги на лечение своих домашних питомцев, но у нас просто не было места, куда бы можно было привести вечером животное, чтобы оно поплавало, например, или ему сделали грамотный массаж. И меня мало волнует, что это чей-то бизнес, ведь у моего пса есть место, где можно разработать суставы, расслабить мышцы спины. Мне все равно, что цена месячного посещения центра превышает стоимость месячного абонемента в спортзал для людей, если занятия помогут, и я больше не услышу, как мой пес скулит от боли, вставая на ноги.

Тыкать Кристину Уманскую тем, что ей надо вместо рекламы собачьего корма помогать бездомным животным, вообще глупо (тем более, не зная всей информации). Это как заставлять любого бизнесмена бесплатно отдавать свой товар в пользу нуждающихся, ведь они есть и в каждом городе их полно. К тому же, я уверена, в центр будут водить и бездомных животных, пострадавших на улицах. В тех же «Дай лапу» и «Потеряшках» часто встречаются собаки, сбитые на дорогах города, которым профессиональная реабилитация поможет встать на ноги. Да, за пожертвованные сургутянами средства, но это также нормально, как и оплата благотворительными деньгами услуг обычных ветврачей. Возможно, и Кристина пойдет навстречу зоозащитникам, и даст им какую-нибудь скидку на посещение бездомышами ее центра, не знаю, ведь все только начинается. Не стоит делать выводы раньше срока.

Я считаю, что множество людей, у кого есть «проблемные» питомцы, только рады тому, что в городе появились профессиональные реабилитационные услуги для собак. К тому же, там же, наконец-то, есть возможность оставить крупную собаку в зоогостинице (владельцы немелких хвостатых меня поймут).

Злословить все мы можем, но лучше взглянуть и с другой стороны, прежде чем писать что-то плохое.


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Сегодня в 10:35, просмотров: 442, комментариев: 6


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Комментарии:
Татьяна Малинина
не нравится
Сегодня в 12:44
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Л. Сулейманова Татьяна Малинина
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Сегодня в 13:03
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:39
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Татьяна Малинина
не нравится
Сегодня в 13:40
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Татьяна Малинина
не нравится
Сегодня в 14:01
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Швондер
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Сегодня в 14:05
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Dochimacho
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Сегодня в 14:16
Никакой бы фитнес центр Вашу собаку не спас от деструктивных изменений костей. Было бы все так просто, тогда в Сургуте на каждом углу стояли бы частные бассейны и тренажерные залы по исправлению последствий артрозов и артритов. Так нет же. Почему? Подумайте...
Dochimacho
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Сегодня в 14:18
Угу....богатый город.....Среди своих "собачников" только ироничные улыбки увидела на предложение посетить фитнес-зал.
Л. Сулейманова Dochimacho
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Сегодня в 14:53
Помог бы или нет уже не узнать, но я уверена, что стало бы хотя бы лучше. А что насчет мнения собачников о фитнесе, то тут чисто субъективное мнение: кто-то посчитает нужным водить собаку на йогу просто так, без показаний, а кому-то веты порекомендуют такую нагрузку. Моей собаке именно ветеринар порекомендовал плавание буквально неделю назад, для облегчения ситуации, оттуда и узнала, что в городе открылся этот центр. Собачник собачнику рознь: кто-то усыпляет переставшую рожать и приносить бабло зверюшку, а кто-то до последнего ищет способ вылечить своего питомца, невзирая на прогнозы и породу.
Швондер
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Сегодня в 14:58
Шувалов возит самолетом...
Татьяна Малинина
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Сегодня в 15:13
Успехов Вашему найдёнышу в грудничковом плавании по рекомендации доктора. И маме его не болеть
Dochimacho Л. Сулейманова
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Сегодня в 15:54
Это понятно, что собачник собачнику рознь. Вет вету, кстати, тоже.

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