16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,4988   EUR  63,1713  

​Война как наркотик

Меня нередко спрашивают, многих ли друзей-приятелей я потерял после памятной крымской кампании? Тому событию три года уже минуло, а общество по-прежнему лихорадит. Люди разбежались по своим лагерям. И когда в мирное существование вмешалась гражданская война, от меня, не буду скрывать, отвалилось несколько человек. Не общаемся, делаем вид, что не замечаем друг друга, — хотя, бывает, и почитываем страницы в соцсетях.

Мои оппоненты выбрали «почву», меня же почвенничество и рьяный патриотизм вообще не волнуют. Послевоенная история показывает, что мир сближается, границы становятся прозрачными, а понятие «нация» становится маловажным, второстепенным. Поглядите, люди запросто покидают родину, оседают в других местах, ассимилируются, сплошная миграция.

Думаю, все идет к тому, что человек недалекого будущего будет объединяться не по признаку национальности, а по каким-то иным признакам — темпераменту, скорости мышления, степени амбициозности, может быть. К примеру, Силиконовая долина уже превращается в какой-то межнациональный научный анклав. Но в то же время, скажем, на Донбассе, на котором все еще льется кровь, образуется пространство, где национальная идентичность является главным склеивающим фактором. И если условная Силиконовая долина является важной частью цивилизации мира, и эта цивилизация — будущее нашей планеты, в ее ядре заложены новые технологии, свежие социальные идеи, дипломатия и компромиссы, то Донбасс оттягивает планету назад, в цивилизацию войны, где все решается, как в старину, силой кулака и скоростью пули.

И заметьте, защитники «русского мира» сегодня на скорую руку приватизируют всю русскую классику — Пушкина, Лермонтова, Толстого, подчеркивая, что писатель русский — всегда воитель. Им потребовалась какая-то идеологическая подпорка, и русская классика сгодилась для этого. Но ведь все наши великие писатели — люди XIX века, тогда цивилизация мира не установилась даже в самых передовых странах. Не оформилась еще тогда идея цивилизации мира как новая парадигма жизни…

События трехлетней давности до сих пор принято описывать как полный триумф и единение народа в восторгах по поводу присоединения Крыма, однако в реальности те события разожгли огромной силы гражданский конфликт, и в ход пошли такие горячие слова, как «фашист», «русофоб», «национал-предатель». Пропаганда многих ударила по больному месту — по национальной идентичности. Телевизор без передышки кричал: «Русские своих не бросают!» С высоких трибун так долго внушали, что мы находимся в осажденной крепости, и чтобы уцелеть, нужно встать с колен, что от логики мира, с которой мы прожили с мая 1988 года (вывод советских войскиз Афганистана), мы вновь перешли к логике войны.

Не раз писано, что поражение психологией войны — тяжелейший недуг, подобный наркомании, тот, кто ей заболевает, забывает об иных целях, кроме цели военной, и вот, похоже, наше руководство войной заболело. Крым взяли без боя, но на Донбассе уже завязли, а потом еще втянулись в сирийские дела. Не факт, что остановятся. Не удивляюсь, если сегодня разрабатывается новый военный сценарий. Увы, человек с войной в голове в состоянии мира теряет здоровую перистальтику, у него все мысли о новых приходах (победах). Слезть с этой военной иглы, уверен, столь же сложно, как завязать с героином.

Военный наркоман норовит выстроить под себя все окружающее его пространство. Чтобы пышные парады. Чтобы взятие картонного Рейхстага. Чтобы бесконечные дети в военной форме и в пилотках. Чтобы в телевизионных концертах вечный Кобзон с военными песнями. Чтобы рябило в глазах от георгиевских ленточек. И за всем этим 25-м кадром идет установка на то, что цена человеческой жизни — копейка, и человек полезен государству исключительно как биоматериал. Ностальгия по прошлому, по старым военным победам — это попытка найти защиту от непонятного настоящего и пугающего будущего, некая воображаемая концепция безопасности.

Однако эволюция неизбежна, цивилизация мира придет и на Донбасс. Вот только с опозданием — остальные страны уже существенно убегут вперед. Мир перекраивается по иным правилам, и невозможно этого не замечать.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:25, просмотров: 278, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Сургутянин, откажешься ли ты от авто?

​Сургутянин, откажешься ли ты от авто?
В город приходят крупнейшие сервисы такси, планируются платные парковки, увеличивается стоимость содержания машины…
Ринат Айсин, депутат Думы ХМАО-Югры Сегодня в 16:36
30 1
​Сургутская неделя. Мохноногие канюки в поисках лета

​Сургутская неделя. Мохноногие канюки в поисках лета
Обзор событий города за прошедшую семидневку
Олег Владимиров 20 мая в 09:30
743 0
​В тюменские села молодежь привлекают жильем и подъемными

​В тюменские села молодежь привлекают жильем и подъемными
Только за последние три года свои жилищные условия улучшили 712 молодых семей и специалистов.
Никита Шаганенко 19 мая в 16:12
536 0
Спорт на подмостках филармонии

Спорт на подмостках филармонии
​В Сургуте прошло награждение «Спортивная элита — 2016»
Альфия Султанова 19 мая в 15:43
585 0
​Заболели — говорите

​Заболели — говорите
Чего стоит огласка информации на медицинскую тематику?
Фатима Алиева 19 мая в 15:21
668 0
​Дачи или газопровод?!

​Дачи или газопровод?!
Даже если ответчик сровняет свой дом с землей, угроза безопасности останется все равно. На этой земле (она ведь остается в собственности) ответчик будет сажать овощи, ягоды, деревья. Угроза жизни и здоровью для всех горожан так же не зависит от сноса дачных строений.
Татьяна Ушакова, Антон Дикманников, Павел Заикин, инициативная группа митинга 19 мая в 10:41
874 3
​Спасти спасателя

​Спасти спасателя
Сургутяне собирают деньги на лечение сотрудника Сургутского спасательного центра Ивана Цивки
Лилия Сулейманова 18 мая в 16:18
1421 0
​Живые коллекции Сургута

​Живые коллекции Сургута
Ботанический сад - это не только собрание уникальных видов растений
Армина Мирошниченко, научный сотрудник СКМ 18 мая в 15:26
473 0
​«Если у наших детей есть желание получить немецкий языковой диплом, то почему бы не дать им эту возможность?»

​«Если у наших детей есть желание получить немецкий языковой диплом, то почему бы не дать им эту возможность?»
Руководитель гимназии «Лаборатория Салахова» Алексей Савенков — о новом проекте
Алексей Савенков, директор гимназии «Лаборатория Салахова» 18 мая в 12:36
602 0
​Говорите с детьми!

​Говорите с детьми!
Психолог рассказала сургутским родителям о профилактике суицидов
Фатима Алиева 18 мая в 11:29
355 0
​Болеем за работу — и на работе // ИНФОГРАФИКА

​Болеем за работу — и на работе // ИНФОГРАФИКА
Большинство читателей siapress.ru к медикам стараются лишний раз не обращаться
Андрей Луговой 18 мая в 11:10
301 0
​В Тюмени готовы оказывать все виды высокотехнологичной медпомощи

​В Тюмени готовы оказывать все виды высокотехнологичной медпомощи
Развитие ВМТ в регионе стало возможным во многом благодаря проекту «Медицинский город», который в области планомерно развивается с 2011 года
Никита Шаганенко 17 мая в 18:03
497 1
Статья дня. «Расскажу о самой циничной схеме обмана пенсионеров...»

Статья дня. «Расскажу о самой циничной схеме обмана пенсионеров...»
Почему в России невозможно отсудить у «Макдоналдса» миллион долларов за пролитый кофе? Почему шоу Елены Летучей – это «ужас» с точки зрения защиты прав потребителей? В чем заключается самый циничный способ обмана больных пенсионеров?
Anews Интервью 17 мая в 16:22
984 0
«Несовершеннолетние видят не совсем то, что хотят показать взрослые…»

«Несовершеннолетние видят не совсем то, что хотят показать взрослые…»
В Сургуте открылось детское психиатрическое отделение
Фатима Алиева 17 мая в 15:21
564 0
​Он нам не Димон? // ИНФОГРАФИКА

​Он нам не Димон? // ИНФОГРАФИКА
Большая часть аудитории siapress.ru поддержала бы отставку премьера
Андрей Луговой 17 мая в 14:48
539 2
Незаконная реклама, уплотнение застройки, кумовство. Чем запомнится Сургуту Алексей Фокеев?

Незаконная реклама, уплотнение застройки, кумовство. Чем запомнится Сургуту Алексей Фокеев?
Обзор карьеры уходящего в отставку главного архитектора города
Артем Мазнев 16 мая в 19:06
2561 20
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика