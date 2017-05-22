​Война как наркотик

Меня нередко спрашивают, многих ли друзей-приятелей я потерял после памятной крымской кампании? Тому событию три года уже минуло, а общество по-прежнему лихорадит. Люди разбежались по своим лагерям. И когда в мирное существование вмешалась гражданская война, от меня, не буду скрывать, отвалилось несколько человек. Не общаемся, делаем вид, что не замечаем друг друга, — хотя, бывает, и почитываем страницы в соцсетях.

Мои оппоненты выбрали «почву», меня же почвенничество и рьяный патриотизм вообще не волнуют. Послевоенная история показывает, что мир сближается, границы становятся прозрачными, а понятие «нация» становится маловажным, второстепенным. Поглядите, люди запросто покидают родину, оседают в других местах, ассимилируются, сплошная миграция.

Думаю, все идет к тому, что человек недалекого будущего будет объединяться не по признаку национальности, а по каким-то иным признакам — темпераменту, скорости мышления, степени амбициозности, может быть. К примеру, Силиконовая долина уже превращается в какой-то межнациональный научный анклав. Но в то же время, скажем, на Донбассе, на котором все еще льется кровь, образуется пространство, где национальная идентичность является главным склеивающим фактором. И если условная Силиконовая долина является важной частью цивилизации мира, и эта цивилизация — будущее нашей планеты, в ее ядре заложены новые технологии, свежие социальные идеи, дипломатия и компромиссы, то Донбасс оттягивает планету назад, в цивилизацию войны, где все решается, как в старину, силой кулака и скоростью пули.

И заметьте, защитники «русского мира» сегодня на скорую руку приватизируют всю русскую классику — Пушкина, Лермонтова, Толстого, подчеркивая, что писатель русский — всегда воитель. Им потребовалась какая-то идеологическая подпорка, и русская классика сгодилась для этого. Но ведь все наши великие писатели — люди XIX века, тогда цивилизация мира не установилась даже в самых передовых странах. Не оформилась еще тогда идея цивилизации мира как новая парадигма жизни…

События трехлетней давности до сих пор принято описывать как полный триумф и единение народа в восторгах по поводу присоединения Крыма, однако в реальности те события разожгли огромной силы гражданский конфликт, и в ход пошли такие горячие слова, как «фашист», «русофоб», «национал-предатель». Пропаганда многих ударила по больному месту — по национальной идентичности. Телевизор без передышки кричал: «Русские своих не бросают!» С высоких трибун так долго внушали, что мы находимся в осажденной крепости, и чтобы уцелеть, нужно встать с колен, что от логики мира, с которой мы прожили с мая 1988 года (вывод советских войскиз Афганистана), мы вновь перешли к логике войны.

Не раз писано, что поражение психологией войны — тяжелейший недуг, подобный наркомании, тот, кто ей заболевает, забывает об иных целях, кроме цели военной, и вот, похоже, наше руководство войной заболело. Крым взяли без боя, но на Донбассе уже завязли, а потом еще втянулись в сирийские дела. Не факт, что остановятся. Не удивляюсь, если сегодня разрабатывается новый военный сценарий. Увы, человек с войной в голове в состоянии мира теряет здоровую перистальтику, у него все мысли о новых приходах (победах). Слезть с этой военной иглы, уверен, столь же сложно, как завязать с героином.

Военный наркоман норовит выстроить под себя все окружающее его пространство. Чтобы пышные парады. Чтобы взятие картонного Рейхстага. Чтобы бесконечные дети в военной форме и в пилотках. Чтобы в телевизионных концертах вечный Кобзон с военными песнями. Чтобы рябило в глазах от георгиевских ленточек. И за всем этим 25-м кадром идет установка на то, что цена человеческой жизни — копейка, и человек полезен государству исключительно как биоматериал. Ностальгия по прошлому, по старым военным победам — это попытка найти защиту от непонятного настоящего и пугающего будущего, некая воображаемая концепция безопасности.

Однако эволюция неизбежна, цивилизация мира придет и на Донбасс. Вот только с опозданием — остальные страны уже существенно убегут вперед. Мир перекраивается по иным правилам, и невозможно этого не замечать.