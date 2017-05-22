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«Запретная» ночь

Сургутский «Порт» осмыслил тему табу

Фото Дмитрия Страхова
Фото Дмитрия Страхова

Минувшая «Ночь в музее» в культурном центре «Порт» выдалась поистине возмутительной. Я вам больше скажу: открытие выставки «Табу» — недопустимое явление в нашем городе!

Нет, дело вовсе не в том, что сургутские художники каждый по-своему осмыслил тему запрета. Так, были, например, вполне себе милые «Коалы-гомосексуалы» и «Кролики-алкоголики» Нади Макаренко. Была комната, полная запретных надписей: и в зеркало не смотри, и на стуле ни сиди, и с Митей не разговаривай. Был телевизор с Навальным на экране, в углу — логотип Первого канала. Была панорама одной из протестных акций, под которой висели очки с логотипами центральных каналов: надеваешь — и чудесным образом протеста не видишь. Прошу прощения, да, это были некоторые спойлеры: выставка будет работать весь июнь, заходите и смотрите. А вот то, чего уже не будет: например, перформанс, где молодой парнишка-актер чрезвычайно экспрессивно уверял собравшихся, что груз ответственности не должен довлеть над нами — мы, конечно, в ответе за тех, кого приручили, но это не повод сгибаться и чахнуть под каменной тяжестью этого романтического лозунга. Было меланхоличное уничтожение загранпаспорта на фоне железного занавеса. И была, наконец, о ужас, обнаженная натура.

Фото Ирины Швец

Все происходившее казалось чем-то нездешним, будто взятым из мест с более развитой культурной традицией. Меня это, честно скажу, больше восхитило, чем озадачило; некоторые искушенные зрители же оказались более ироничны: «Надо же, в Сургут пришел бум наивного «искусства», — читаю комментарий одного из замечательных наших художников: можно его понять, он смотрит не как обыватель.

Фото Ирины Швец

Так чем же «Табу» тогда оказалось возмутительным? Нет, не девушкой, гулявшей неглиже на поводке у своей компаньонки с усиками Дали. В конце концов, возрастной ценз тут 18+, и все вроде взрослые, женскую грудь видели. Возмутительно то, что последовало далее: то ли искреннее, то ли показное возмущение некоторых посетителей со словечками «феминизм», «БДСМ», «пиктофилия» и прочее. Помилуйте, вы классическое-то искусство видели, чтобы в словари за искомой пиктофилией зарываться?

Фото Ирины Швец

О том, что возмущение — показное, свидетельствует любопытный факт: отдельные «удивленные» граждане в соцсетях начали интересоваться — вот ценз-то на выставке 18+, а как быть с детьми, которые увидят обнаженку через «ВКонтакте» и Instagram? И тут же — правильно — фоточка этой самой обнаженки прилагается.

Конечно, тема запретов слишком скандальная, чтобы ждать, что все спокойно и без истерик обсудят увиденное. Она в очередной раз вынесла на поверхность явное фарисейство тех, кто прибыл на заведомо неоднозначное событие (притом, что в городе работало достаточно других, вполне традиционных площадок), приобрел входные за 100 рублей — и сумел на эту сотню оскорбиться.

Собственно, такова она — цена возмущению. На билетах пропечатана.


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Сегодня в 09:41, просмотров: 156, комментариев: 0


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