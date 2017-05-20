​Сургутская неделя. Мохноногие канюки в поисках лета

Май в Сургуте – это всегда лотерея, но в этот раз, кажется, городу выпал вполне себе зимний билет. Спасибо, что актировок нет! Соцсети заполнились различным тематическим юмором, от «грызть березовый сок» до «майской лыжни» – народ старается не унывать, хотя степень усталости от холодов близка к критической. Кому-то, возможно, станет легче оттого, что снег в мае падал и в Москве.

Люди, одним словом, терпят, а вот птицы – нет. Так, мохноногие канюки, прилетевшие с южных зимовок на родину, на Ямал, не обнаружив первичных признаков лета (как и вторичных, впрочем), дружно развернулись и отправились обратно на юг, невзирая на всю свою мохноногость. Впрочем, скоро и северяне начнут сбиваться в отпускные клинья и полетят к морю и солнцу – хочется верить, что лето так или иначе состоится.

А пока Сургут, периодически освобождающийся от снежного покрова, пытается почистить перышки – в рамках акции «Чистый город». Акция эта внезапно вышла далеко за рамки субботников: тут тебе и борьба с незаконной рекламой, и эвакуация неправильно припаркованного «мусора». Мысль, в принципе, верная: город загрязняет все, что не по правилам. На днях эвакуаторы трудились на улицах Музейной, Студенческой, 30 лет Победы и, аллилуйя, Киртбая.

Резюме пока такое: акция – штука хорошая, но разовая. «Чистый город» надо внедрять на перманентной основе, тогда и рефлексы у горожан будут вырабатываться соответствующие – бумажки на асфальт не бросать, асфальт в лужи не класть, лужи упаковывать в ливневку… ну, и далее по всей пищевой цепочке, вплоть до кривой парковки. Пока что мы имеем здравый порыв, превратиться ли он в устойчивый воздушный поток – вот в чем собака порылась.

Как конструктивное продолжение борьбы с незаконным паркингом – опрос Вадима Шувалова на предмет устройства платных парковок. Конструктив в том, что тема логично вытекает из текущих уличных зачисток. Но сам опрос – это, скорее, популизм. Поскольку всегда будут противники всего платного и сторонники всего бесплатного, это очевидно. Не менее очевидно, что платные парковки неизбежны, это мировая практика, коммунизм на обочинах закончится и в Сургуте.

А пока мэр пытается разгребать городские авгиевы конюшни, на его собственном, хм, подворье – вновь нестабильность, утечка и коловращение. На этот раз вроде бы подал в отставку главный архитектор Сургута Алексей Фокеев. Вспомнив телодвижения Алексея Усова и приход новичка Романа Меркулова, можно было бы закрутить оперу в трех действиях с апофеозом по мотивам «все пропало, клиент уезжает, гипс снимают!». Но нет. Процесс живой, рабочий, результаты, надеюсь, будут такими же живыми. Ведь у нас, как говорится, не человек красит место, тьфу, простите, человек красит забор, а место… Оно и в Сургуте место, без всяких прикрас.

В минувшем году укрепившийся рубль подкузьмил Сургутнефтегазу – а нечего пресловутую денежную подушку вражеской валютой набивать! В прежние годы такая тактика, основанная на слабеющем рубле, приносила свои дивиденды, а нынче дивиденд не тот. Так, выплата по префам может упасть почти в 11 раз: в 2015-м платили 6,9 руб. на акцию, а сейчас рекомендованы 60 копеек за ту же бумагу. Тут вот что любопытно: рубль-то в одиннадцать раз сильнее не стал! Тем не менее, такая вот математика. Жалости акционеры Сургутнефтегаза у меня все-равно почему-то не вызывают.

Как и должники за услуги ЖКХ. У всех есть проблемы, в том числе финансовые, у кого-то есть льготы. Практика же показывает, что большинство должников – вполне себе обеспеченные люди, которым то ли лень платить, то ли денег жалко, то ли они не согласны с качеством услуг, то ли считают, что им все должны. Одним словом, совокупно югорчане «торчат» за коммуналку почти четыре миллиарда рублей! Особо отличились Сургут, Сургутский район и Нижневартовск – здесь долг по половине миллиарда с носа. Хотя, на самом деле, здесь просто населения больше.

Естественно, что долг перед поставщиками тепла, воды и т.д. есть и у самих коммунальщиков – правда, меньший, где-то в районе млрд. руб. Но вот что любопытно, среди главных должников от коммуналки – совсем другие территории: Пыть-Ях, Нягань, Нефтеюганск, Советский район. То есть население должно в Сургуте, а коммунальщики – в Нефтеюганске. Нет прямой корреляции, получается. Так, может, действительно, того? Не платить? Чревато это, правда, в наших суровых условиях. Канюкам хорошо, у них хоть ноги мохнатые. А куда бородатому хипстеру-неплательщику податься?