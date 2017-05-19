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​В тюменские села молодежь привлекают жильем и подъемными

Более 202 тысяч квадратных метров жилья было введено в эксплуатацию в Тюменской области в 2006-2016 годах рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Об это сообщил замгубернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов.

По словам чиновника, по этому показателю Тюменская область стабильно входит в пятерку лучших регионов России. Только за последние три года свои жилищные условия улучшили 712 молодых семей и специалистов. Всего же с начала действия программы ее преимуществами воспользовались 2246 человек.

Напомним, согласно условиям любой желающий переехать на работу в сельскую местность может получить субсидию на приобретение и строительство жилья. Причем, отмечает Чейметов, молодежь чаще выбирает второй вариант. «Строят с размахом, на перспективу, сверх нормативов — превышение оплачивая из своего кармана. Люди в хорошем смысле слова становятся привязаны к месту», - говорит он.

Еще одним способом привлечения молодежи в село является региональная программа по выдаче подъемных. Любой студент после окончания высшего или среднего учебного заведения по аграрной специальности может получить 300 тысяч рублей, если устроится на работу на сельхозпредприятие. Правда есть ограничение — на сельской территории необходимо отработать как минимум два года. В ином случае (за исключением форс-мажорных обстоятельств) деньги придется вернуть в бюджет.

Программа работает уже три года, но до 2016 года размер выплат был иной - выпускникам вуза давали 60 тыс. рублей, окончившим ссуз — 40 тысяч. «Затем было принято правильное на мой взгляд решение не только увеличить сумму, но и отменить дифференциацию. Сегодня работа на высокотехнологичных сельхозпредприятиях требует серьезных знаний и у инженеров, и у среднего персонала, и у простых рабочих», - подчеркивает председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимир Ковин. Только в 2016 году подъемные получили 35 человек. Общая сумма выплат составила 10,5 млн рублей.

Впрочем, не только деньгами и жильем привлекают молодежь в село в Тюменской области. Глава департамента АПК считает, что любовь к сельскому хозяйству необходимо прививать с детства. С 2013 года в регионе действует проект «Агропоколение», в рамках которого тюменские школьники (как младшие, так и старшие) получают знания о сельском труде и реальные рабочие профессии в специально созданных агроклассах.

Как рассказывает начальник отдела профообразования департамента науки и образования Тюменской области Татьяна Дубровина, наряду с аттестатом зрелости выпускники агроклассов получают на руки свидетельство о получении профессии: слесаря по ремонту сельхозтехники и оборудования, тракториста-машиниста, овощевода, цветовода, животновода, оператора машинного доения и др. Более того, выпускники агроклассов имеют преференции при поступлении в аграрный университет — им начисляются дополнительные баллы.

Обучение в агроклассах полностью профориентировано. К участию в проекте «Агропоколение» подключились ведущие сельхозпредприятия региона: ПК «Молоко», агрофирма «КриММ», агрохолдинг «Юбилейный» и многие другие. На них для ребят проводят мастер-классы, здесь они участвуют в лабораторных испытаниях, своими руками осваивают новейшие образцы техники. Компании также устраивают экскурсии для родителей ребят.

Сегодня проектом «Агропоколение» охвачен 15 районов области и 87 общеобразовательных школ. Ежегодно количество муниципалитетов растет — в этом году агроклассы были открыты в Омутинском, Упоровском и Уватском района. Кроме того, агрокласс появился в средней школе № 51 в Тюмени. Всего в них обучаются около 1200 детей, около 250 в этому году станут выпускниками.


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Сегодня в 16:12, просмотров: 146, комментариев: 0


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