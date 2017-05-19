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Спорт на подмостках филармонии

​В Сургуте прошло награждение «Спортивная элита — 2016»

Фото автора
Фото автора

17 мая сцена и зал Сургутской филармонии превратились в спортивную площадку, где дети играли в футбол, боролись, тягали гири, танцевали, показывали баскетбольные финты, элементы чирлидинга, гимнастические упражнения и даже катались лыжероллерах: здесь состоялась ежегодная торжественная церемония награждения «Спортивная элита — 2016».

Под музыкальное сопровождение оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс Бэнд» с Татьяной Саниной за дирижерским пультом, в разных номинациях были отмечены 48 лучших спортсменов, которые достойно представляют Сургут на соревнованиях различного уровня, организаций и учреждений, которые поддерживают и развивают спорт в нашем городе.

На втором этаже филармонии была организована выставка наград, достижений наших спортсменов за 2016 год. Заместитель главы администрации города Александр Пелевин сказал, что беспокоится за состояние напольного покрытия: «Мне сказали, что пол выдержит, однако от тяжести кубков проваливались столы».

Как сообщает управление физической культуры и спорта администрации города, 2016 год был плодотворным и успешным для города в части спортивных событий и достижений: проведено 334 спортивных мероприятий, 52 спортивных соревнования регионального и всероссийкого уровня. Сургутские спортсмены участвовали в 445 состязаниях межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня, на которых завоевали 3095 (!) медалей, из них на международных соревнованиях — 29 золотых медалей, на всероссийских соревнованиях — 194.

«Это, наверное, самая ценная награда для меня. Хотя я не считаю, что это только мое достижение, это, прежде всего, достижение моих ребят», — подчеркнула лауреат «Спортивной элиты-2016» в номинации «Лучший педагог-организатор по месту жительства», инструктор по спорту Центра физической подготовки «Надежда» Наталья Ергакова.

Роль спортсменов отметила заслуженный мастер спорта России, президент федерации плавания и водного поло ХМАО-Югры, член президиума всероссийской федерации плавания Оксана Веревка. «Спортсмены Сургута успешно защищают не только честь города, но и округа, и России, — сказала она. — Я хочу поблагодарить как спортсменов, так и тренеров, чиновников и руководителей — всех, кто поддерживает спорт. Я всегда говорила, что вырастить чемпиона в условиях севера в два раза дороже, чем вырастить его в условиях средней полосы».

Отметим, что Оксана Веревка в спорте — с младых ногтей, и заместитель председателя думы города, председатель думского комитета по социальной политике Максим Слепов уделил особое внимание соревнованиям, в которых принимают участие дети: «Я искренне рад, что в нашем городе проходит большое количество таких состязаний, мы воспитываем новое поколение здоровых, любящих спорт и физкультуру, здоровый образ жизни детей». Конечно, прозвучала минорная нота: присутствующие почтили память тех ребят, которых уже нет с нами — юных спортсменов и двух взрослых, погибших в ДТП под Ханты-Мансийском.

Говоря о спортивных достижениях детей, выступающие не забыли отметить заслуги родителей, которые всячески поддерживают юных спортсменов в их трудном пути к признанию. После того, как торжественное мероприятие «Спортивная элита — 2016» отгремело, многие спортсмены вернулись к будням — тренировкам, подготовкам, соревнованиям, с тем, чтобы снова выйти на сцену уже как участник церемонии «Спортивная элита — 2017».

Справка: В Сургуте развиваются 74 вида спорта, из них 43 в муниципальных учреждениях спортивной направленности.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 168, комментариев: 0


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