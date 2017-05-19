​Заболели — говорите

Одной из актуальных тем в современной медиасфере является медицина, ведь с каждым годом она совершенствуется. С каждым годом появляются новые факторы в жизни человека, связанные с его здоровьем, и мы черпаем из разных источников способы профилактики лечения разных заболеваний, стараемся соблюдать здоровый образ жизни.
В век быстро меняющихся моделей современной техники, интернета и огромного информационного потока, зачастую серьезно задумываешься о своем здоровье — и для того, чтобы знать, что происходит с нами, мы обращаемся к СМИ. Задача СМИ именно в медицинской тематике посвящена всестороннему освещению медицины, на общедоступном языке для того, чтобы информация была воспринята любым читателем.
Стоит ли давать огласку медицинскому происшествию? Хотят ли этого жители города? С такими вопросами мы обратились к руководителям двух городских газет — «Новый Город» и «Сургутская трибуна», которые рассказали, что медицинская тематика в местных СМИ носит прогрессирующий характер. «Местные врачи и эксперты охотно идут на контакт с нашим изданием, — говорит шеф-редактор «НГ» Яна Карпенюк. —Кроме того, сейчас существует и развивается довольно большое количество научно-просветительских объединений в соцсетях. В целом, говорить и писать о медицине и околомедицинской тематике стали больше. Экспертов для публикаций найти сегодня гораздо легче по тем же причинам». По словам шеф-редактора «СТ» Карины Никора, в этом издании тексты на медицинскую тему можно условно разделить на два вида. «Первый — об успехах нашей медицины, поскольку в Сургуте сильные медицинские центры: травматологическая больница, кардиологическая, перинатальный центр, второй — о произошедших ЧП, о которых становится известно, как правило, от знакомых пациентов, которые пострадали от действий врачей или считают себя таковыми (чаще всего их знакомые оставляют сообщения в социальных сетях, в городских пабликах). Чем сильнее становятся наши учреждения здравоохранения, тем больше информационных поводов в их стенах рождается. Чем активнее развиваются социальные сети и другие площадки, на которых люди могут свободно высказываться, тем, точно также, информационных поводов больше. Писать тексты о медицине стали чаще».
При этом, несмотря на значимость тематики, оба руководителя говорят, что освещение происшествий в медицинском обслуживании в подавляющем большинстве случаев — инициатива самой редакции. «Редакцию никто не уведомляет о произошедшем, — отмечает Карина Никора. — Узнаем или из своих источников, или по результатам мониторинга социальных сетей, или от коллег, если они узнали раньше». В «НГ» добавляют, что «сверху» оповещение может идти только о выдающихся, с положительной точки зрения, событиях — например, сложной операции или большой конференции. «О проблемах в сфере медобслуживания чаще всего мы узнаем непосредственно от населения», — заключает Яна Карпенюк.
Кстати, именно сами жители чаще всего обращаются в редакцию с темами для публикаций. «Сургутяне приходят лично или присылают нам информацию, а наши корреспонденты разбираются в ситуации. Чаще всего это проблемы, которые возникают при обращении в поликлиники или при получении льготных категорий лекарств», — объясняет руководитель «НГ», а ее коллега из «СТ» добавляет, что в 90 процентах случаев респонденты приходят со словами «Это врачебная ошибка»: «Хотя, чтобы это утверждать, должно пройти следствие и суд. В противном случае, это клевета. Люди зачастую не понимают, что за свои слова, тем более опубликованные в официальном СМИ, надо нести ответственность».
Трудности, которые местные СМИ испытывают при работе с медицинской тематикой, носят зачастую технический характер. У редакции «СТ» это, например, нюансы перевода специализированных терминов на доступный язык: по словам представителя редакции, из-за этого иной раз возникают конфликты с представителями учреждений, которые выступают против упрощений и не воспринимают аргумент: «Мы пишем для массового читателя, а не в специализированное медицинское издание». Еще одно препятствие касается случаев, когда происходит какое-либо ЧП: «Если происходит ЧП и возбуждается уголовное дело, то на время следствия медикам, которые становятся фигурантами дела, запрещается давать какие-либо комментарии. СМИ получают однобокую официальную позицию Следственного комитета», — говорит Карина Никора. Действительно, если речь идет о не проблемном тексте, то особых затруднений нет никаких, добавляет Яна Карпенюк: «Материалы в рубрике «Здоровье» выходят в «НГ» уже довольно продолжительное время. Поэтому у нас есть круг экспертов, которые нам доверяют и процесс работы с которыми уже отлажен. Однако и с новыми, зачастую федеральными экспертами проблем почти не бывает. Более того, федеральные эксперты в сфере медицины, если у них есть необходимость связаться с региональными СМИ, часто советуют наше издание своим коллегам, поскольку у нас сформировалась положительная репутация».
Роль СМИ в жизни общества в первую очередь заключается в поддержке и помощи, и стоит отметить, что в нашем регионе медицинская тематика получает достаточную огласку, причем в разных аспектах — как положительных, так и отрицательных. Затруднения редакций могут носить скорее технический, нежели фундаментальный характер, и многое зависит в первую очередь от добросовестности и ответственности корреспондентов и редактором.
Заметим, впрочем, что ответственность является и самым главным фактором в здоровье человека. И эта ответственность лежит на каждом человеке, вне зависимости, является он работником медицинской службы, журналистом или же обычным гражданином.
Какими должны быть сургутские парки? Председатель совета директоров ООО «СветоДизайн Югра» Рустем Юсупов // ONLINE 30 мая в 11.00