​Заболели — говорите

Одной из актуальных тем в современной медиасфере является медицина, ведь с каждым годом она совершенствуется. С каждым годом появляются новые факторы в жизни человека, связанные с его здоровьем, и мы черпаем из разных источников способы профилактики лечения разных заболеваний, стараемся соблюдать здоровый образ жизни.

В век быстро меняющихся моделей современной техники, интернета и огромного информационного потока, зачастую серьезно задумываешься о своем здоровье — и для того, чтобы знать, что происходит с нами, мы обращаемся к СМИ. Задача СМИ именно в медицинской тематике посвящена всестороннему освещению медицины, на общедоступном языке для того, чтобы информация была воспринята любым читателем.

Стоит ли давать огласку медицинскому происшествию? Хотят ли этого жители города? С такими вопросами мы обратились к руководителям двух городских газет — «Новый Город» и «Сургутская трибуна», которые рассказали, что медицинская тематика в местных СМИ носит прогрессирующий характер. «Местные врачи и эксперты охотно идут на контакт с нашим изданием, — говорит шеф-редактор «НГ» Яна Карпенюк. —Кроме того, сейчас существует и развивается довольно большое количество научно-просветительских объединений в соцсетях. В целом, говорить и писать о медицине и околомедицинской тематике стали больше. Экспертов для публикаций найти сегодня гораздо легче по тем же причинам». По словам шеф-редактора «СТ» Карины Никора, в этом издании тексты на медицинскую тему можно условно разделить на два вида. «Первый — об успехах нашей медицины, поскольку в Сургуте сильные медицинские центры: травматологическая больница, кардиологическая, перинатальный центр, второй — о произошедших ЧП, о которых становится известно, как правило, от знакомых пациентов, которые пострадали от действий врачей или считают себя таковыми (чаще всего их знакомые оставляют сообщения в социальных сетях, в городских пабликах). Чем сильнее становятся наши учреждения здравоохранения, тем больше информационных поводов в их стенах рождается. Чем активнее развиваются социальные сети и другие площадки, на которых люди могут свободно высказываться, тем, точно также, информационных поводов больше. Писать тексты о медицине стали чаще».

При этом, несмотря на значимость тематики, оба руководителя говорят, что освещение происшествий в медицинском обслуживании в подавляющем большинстве случаев — инициатива самой редакции. «Редакцию никто не уведомляет о произошедшем, — отмечает Карина Никора. — Узнаем или из своих источников, или по результатам мониторинга социальных сетей, или от коллег, если они узнали раньше». В «НГ» добавляют, что «сверху» оповещение может идти только о выдающихся, с положительной точки зрения, событиях — например, сложной операции или большой конференции. «О проблемах в сфере медобслуживания чаще всего мы узнаем непосредственно от населения», — заключает Яна Карпенюк.

Кстати, именно сами жители чаще всего обращаются в редакцию с темами для публикаций. «Сургутяне приходят лично или присылают нам информацию, а наши корреспонденты разбираются в ситуации. Чаще всего это проблемы, которые возникают при обращении в поликлиники или при получении льготных категорий лекарств», — объясняет руководитель «НГ», а ее коллега из «СТ» добавляет, что в 90 процентах случаев респонденты приходят со словами «Это врачебная ошибка»: «Хотя, чтобы это утверждать, должно пройти следствие и суд. В противном случае, это клевета. Люди зачастую не понимают, что за свои слова, тем более опубликованные в официальном СМИ, надо нести ответственность».

Трудности, которые местные СМИ испытывают при работе с медицинской тематикой, носят зачастую технический характер. У редакции «СТ» это, например, нюансы перевода специализированных терминов на доступный язык: по словам представителя редакции, из-за этого иной раз возникают конфликты с представителями учреждений, которые выступают против упрощений и не воспринимают аргумент: «Мы пишем для массового читателя, а не в специализированное медицинское издание». Еще одно препятствие касается случаев, когда происходит какое-либо ЧП: «Если происходит ЧП и возбуждается уголовное дело, то на время следствия медикам, которые становятся фигурантами дела, запрещается давать какие-либо комментарии. СМИ получают однобокую официальную позицию Следственного комитета», — говорит Карина Никора. Действительно, если речь идет о не проблемном тексте, то особых затруднений нет никаких, добавляет Яна Карпенюк: «Материалы в рубрике «Здоровье» выходят в «НГ» уже довольно продолжительное время. Поэтому у нас есть круг экспертов, которые нам доверяют и процесс работы с которыми уже отлажен. Однако и с новыми, зачастую федеральными экспертами проблем почти не бывает. Более того, федеральные эксперты в сфере медицины, если у них есть необходимость связаться с региональными СМИ, часто советуют наше издание своим коллегам, поскольку у нас сформировалась положительная репутация».

Роль СМИ в жизни общества в первую очередь заключается в поддержке и помощи, и стоит отметить, что в нашем регионе медицинская тематика получает достаточную огласку, причем в разных аспектах — как положительных, так и отрицательных. Затруднения редакций могут носить скорее технический, нежели фундаментальный характер, и многое зависит в первую очередь от добросовестности и ответственности корреспондентов и редактором.

Заметим, впрочем, что ответственность является и самым главным фактором в здоровье человека. И эта ответственность лежит на каждом человеке, вне зависимости, является он работником медицинской службы, журналистом или же обычным гражданином.