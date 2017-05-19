​Дачи или газопровод?!

Уважаемый депутат!

Мы, неравнодушные жители города, обращаемся к вам как к человеку, пришедшему в думу города не для решения своих личных интересов, а для того, чтобы сделать что-то полезное для города и его жителей.

В нашем городе, нарушая требования о минимально-допустимом расстоянии от ГРС и размещении газопровода высокого давления до городской черты (п.3.17 СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы») и Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.1997 №116-ФЗ» проходят газопроводы-отводы высокого давления к Сургутской ГРЭС-1 от системы магистрального газопровода «Уренгой-Сургут-Челябинск». Газопроводы введены в эксплуатацию в 80-х годах, т.е. около 40 лет назад выполнены в подземном исполнении.

Скорость коррозии севернее 60-й параллели в наших почвенных условиях и вследствие низких температур в 15–20 раз выше, чем в средней полосе России. Основную опасность аварийной разгерметизации газопроводов представляют:

— участки газопроводов после компрессорных станций (до 5 км) — вследствие нестационарных динамических нагрузок;

— участки газопроводов на узлах подключения;

— участки подводных переходов;

— участки, проходящие вблизи населенных пунктов и районов с высоким уровнем антропогенной активности (районы строительства, пересечения с автомобильными и железными дорогами).

Ну все про «наши» газопроводы и комплекс ГРС!

Данный факт ежедневно подвергает жителей города смертельной опасности, потому что рядом с трубой находятся лесные массивы, горожане проезжают на автомобилях в непосредственной близости к газопроводу, ловят рыбу в реке по которой проходит газопровод, работают на производственных базах, отдыхают на базах отдыха ОАО «Сургутгаз», находящихся в непосредственной близости к газопроводу.

А у судей, видимо, слетели «повязки» с глаз, и они забыли про нормы и правила, вынося свои решения!

В решении Сургутского городского суда от 04.08.2014 по исковому заявлению Межрайонного Природоохранного прокурора установлено, что ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует 11 магистральных газопроводов высокого давления (3 нитки на территории города) в отсутствие проектной и исполнительной документации, а также в отсутствие заключения экспертизы промышленной безопасности. Никто не может сказать, сколько эти газопроводы еще могут безопасно эксплуатироваться. И это заметьте, на территории города, где доступ на опасный объект не ограничен.

Приведение в соответствие магистральных газопроводов нормам промышленной безопасности и нормам СНиП возможно при выполнении мероприятий по выносу ГРС-3, ГРС-3бис, ГРС-4 (комплекса ГРС) за селитебную зону города, что позволило бы снизить давление в газопроводе и исключить чрезвычайную техногенную ситуацию в городе. В администрацию города в 2014 году было направлено обращение ОАО Газпром «Гипрогазцентр», которое планировало выполнить работы по проектированию объекта «Реконструкция комплекса ГРС газопровода отвода к Сургутской ГРЭС», так как

существующий комплекс ГРС является морально и физически устаревшим,

опасным производственным объектом, не соответствующим современным техническим требованиям и подлежит реконструкции с целью повышения производительности, надежности и безопасности при эксплуатации (стилистика обращения сохранена).

Но ПАО «Газпром» посчитал выполнение данных работы нерентабельными.

Вместо того, что бы привести газопроводы в соответствие с нормами СНиП и законом о промышленной безопасности, ПАО «Газпром» в лице ООО «Газпром трансгаз Сургут» подает иски по обязанию владельцев земельных участков садоводческих, садово-огороднических кооперативов «Прибрежный», «Здоровье», «Заречный», «Хвойный», «Искра», «Полимер», «Энергетик», «Север-1» снести за собственный счет все строения попавшие в зону минимальных расстояний. Конечно, гораздо рентабельнее снести 600 дач, которые вдруг попали в зону минимальных (не охранную зону) расстояний.

Цинизм ситуации состоит в том, что даже если ответчик сровняет свой дом с землей, угроза безопасности неопределенному кругу лиц останется все равно.

На этой земле (она ведь остается в собственности) ответчик будет сажать вместе с другими членами семьи овощи, ягоды, деревья. Угроза жизни и здоровью для всех горожан так же не зависит от сноса дачных строений.

Как уже говорилось, в зону минимальных расстояний газопровода попадают базы отдыха ОАО «Сургутнефтегаз», производственные базы ООО «Газпром ТрансгазСургут» и еще часть предприятий разных собственников. Но требования о сносе предъявляется только к бабушкам и дедушкам, отдавшим свою молодость силы и здоровье на стройках Сургута, к многодетным семьям, которым финансово не посильно вывезти детей на южные побережья, да просто к гражданам Российской Федерации, которые не стоят с протянутой рукой, а сами решают свои проблемы, в том числе и продовольственные, особенно в наше непростое время. Для многих дачи являются единственным жильем, и, снеся строения, люди, окажутся на улице и присоединятся к огромной армии граждан, решение социальных вопросов которых будут возложены на государство, то есть на нас, налогоплательщиков.

При обращении дачников к генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Сургут» И.А.Иванову (почетному гражданину города Сургута) с вопросом: «Чем же мешают наши дачные строения в эксплуатации газопровода?» — последовал ответ (дословно): «Постройки на ваших земельных участках не создают угрозы для безопасной эксплуатации газопровода. Эта угроза исходит от самого газопровода, так как все магистральные газопроводы и газопроводы отводы работают под большим избыточным давлением. Всякое механическое повреждение трубы (напоминаем, что наши постройке находятся не в охранной зоне (50 м), а в зоне минимальных расстояний) связано с разрывом газопровода и возможным пожаром, что может привести к большому!!! (вот в чем причина) материальному ущербу и человеческим жертвам. Мы заботимся, прежде всего, о том, что бы ни кто не пострадал, так как последствия могут быть очень серьезными». Но пострадать могут не только дачники, чьи строения находятся в зоне минимальных(200 м!!!) расстояний, а неопределенный круг жителей города Сургута. Прокуратура, ты где?! Тоже «склероз»? Не видим нарушений и не защищаем граждан…

Владелец газопровода заботится не о безопасности граждан, а о том, чтобы, в случае чего, не компенсировать материальный ущерб дачникам. Ведь наши участки не изымаются и мы можем неограниченно там находиться, только без кустов и строений и продать их, снести все и снова выстроить: обременений-то нет и назначение земельных участков не изменилось.

Уважаемый депутат, вы проголосовали за внесение изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут 18 апреля текущего года. Определен земельный участок под строительство комплекса производства сжиженного природного газа для развития инфраструктуры применения газомоторных локомотивов (далее — комплекс производства СПГ) ООО «Газпром газомоторное топливо» и размещения газораспределительной станции Сургутской ГРЭС (вынос морально и физически устаревших ГРС-3, ГРС-3бис, ГРС-4). Предполагалось, что в рамках строительства комплекса производства СПГ будут выполнены мероприятия по выносу ГРС. Но будут ли выполнены мероприятия по выносу ГРС?

Дополнительно: правоустанавливающие документы у садовых кооперативов равно как и у собственников безупречны. Есть все документы земельного отвода, строительство сооружений разрешено в соответствии с Уставом, Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», (который, кстати, принят раньше, чем закон о газоснабжении № 69 ФЗ РФ). И это неудивительно, ведь земли были предоставлены не мошенникам, а законопослушным гражданам: нефтяникам и газовикам, людям, знающим цену куску хлеба и куску земли. Кадастровые паспорта не содержали никаких сведений о нахождении земельных участков в зонах с особым режимом, где ограничено землепользование и запрещено строительство.

О том, что дачные участки находятся по соседству с магистральным газопроводом, никто дачников в известность не ставил.

Охранные зоны газопроводов на местности не обозначены, запретов на производство строительных работ собственники дачных участков никогда не получали. И информация о прохождении газопроводов высокого давления есть только о территориях Сургутского района.

Границы земельного участка, занимаемого магистральными газопроводами, на сегодняшний день, значительно отличается от материалов землеотвода 80-х годов. ООО «Газпром трансгаз Сургут» впервые обратилось в администрацию города о нанесении газопроводов с привязкой охранных зон для населения на районные карты землепользований только в 2010 году. Материалы фактического расположения газопроводов направлены лишь в 2011 году и носят информационно-справочный характер, что является нарушением требований постановления Госгортехнадзора РФ № 9 от 22.04.1992 «Правила охраны магистральных трубопроводов», п.1.4., согласно которому, «материалы фактического положения трубопровода, с привязкой охранных зон, входящих в его состав коммуникаций и объектов, должны быть переданы в соответствующие местные органы власти и управления для нанесения их на районные карты землепользований после ввода объекта в эксплуатацию».

В соответствии с пунктом 1.5 СНиП 2.05.06.85* «Магистральные трубопроводы» (нарушение норм которого указано в исковых заявлениях к дачникам), не допускается прокладка магистральных трубопроводов по территориям населенных пунктов. И таблица 4, на которую ссылается владелец газопровода, гласит: «Минимальные расстояния от существующего газопровода до городской черты должна составлять 100 — 350 м в зависимости от диаметра газопровода» (в нашем случае 200 м). А наши кооперативы находятся на землях населенного пункта, то есть в границах территориального образования г. Сургут.

Просим вас помочь своим землякам. В отличие от «Газпрома», у нас с вами есть чувство ответственности за наших стариков и детей, которые должны жить в стране, где суд принимает решения в соответствии с буквой закона, а не по «понятиям». Ранее наше обращение в думу города оставалось без внимания. Может, ВЫ не такие как ОНИ?

Комментируя создавшуюся ситуацию по стране, связанную со сносом дач и жилых домов президент РФ Владимир Путин сказал, что каждый случай требует индивидуального расследования. Ведь люди не могли самовольно захватить земли и построить свои дачи. Кто виноват в создавшейся ситуации? Органы местного самоуправления или газопроводная компания?

Просим вас для определения ответственности помочь в организации работы специальной комиссии при думе города или администрации города с привлечением специалистов Ростехнадзора, МЧС, Кадастровой палаты, строителей, экспертов с целью изучения на этих комиссиях документов, которые суд обходит своим вниманием, а именно:

— где находились границы городской территории на момент строительства газопроводов — отводов (по утверждению ООО «Газпром трансгаз Сургут» город изменил свои границы и «подошел» к газопроводу);

— кем было допущено нарушение норм СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы») и Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.1997 №116-ФЗ» Администрацией города или газоснабжающей организацией.

А также просим:

— ходатайствовать о принятии моратория на снос дачных строений до выводов специальной комиссии;

— обратиться к коллегам окружной и областной дум в целях оказания содействия

в выполнении мероприятий ПАО «Газпром» по выносу ГРС за пределы селитебной зоны и обеспечения безопасности граждан города;

— побудить администрацию города принять решения, обеспечивающие предотвращение дальнейшего вовлечения людей в незаконное строительство в зоне минимальных расстояний от трубопроводов и провести процедуры ограничения прав и изъятия земельных участков под государственные нужды;

— в привлечении прокуратуры города выступить в защиту неопределенного круга лиц

и побуждения ПАО «Газпром» в соблюдении норм промышленной безопасности и норм СНиП;

— определить, кто и каким образом будет компенсировать понесенный материальный ущерб жителями города.

На многих территориях страны — в Татарстане, Чувашии, Владимирской области, Дагестане, Воронеже власти встали на защиту своих граждан! Наши власти же приняли выжидательную позицию. Новый глава как будто не видит данную проблему.

Если в вашей груди бьются неравнодушные сердца, ждем вас 26 мая в 15 часов на площади возле Сургутского госуниверситета: здесь пройдет митинг, посвященной проблеме.

P.S. Проведение публичного мероприятия согласовано администрацией Сургута (прим.ред).

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