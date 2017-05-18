​Спасти спасателя

В Сургуте активно идет сбор средств на лечение и реабилитацию спасателя Сургутского спасательного центра Ивана Цивки. Молодой человек пострадал во время отдыха в Турции.

Как сообщают друзья и близкие, Иван при неустановленных обстоятельствах получил черепно-мозговую травму, и был доставлен в госпиталь Анталии 16 мая этого года. Сейчас молодой человек находится в тяжелом состоянии, однако доктора отмечают положительную динамику.

«Ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в головной мозг, отек головного мозга». Иван приходил в сознание, но прогнозы, к сожалению, врачи не делают, неизвестно, что будет в будущем. Обстоятельства проишедшего выясняются, полиция ведет следствие, но никаких версий не выдвигает», — рассказал корреспонденту «НГ» коллега Цивки Александр Турыгин.

Как стало известно «НГ», на текущий момент неравнодушные сургутяне и даже граждане других регионов собрали для Ивана более 350 тысяч рублей, но назвать точную сумму, которя потребуется на лечение и реабилитацию молодого человека родственники не могут. Счета за проведенную медицинскую помощь турецкие врачи выдадут только родственникам при личной встрече. Как пояснил Турыгин, в воскресенье в Анталью прилетит дядя пострадавшего.

Страховая компания признала случай нестраховым, так как в крови Цивки был обнаружен алкоголь. Как сообщается в группе помощи спасателю в ВКонтакте, «из родственников у Ивана осталась одна мать, проживающая в Вологодской области, отец умер в прошлом году».

Изначально сбор средств был организован сотрудниками Сургутского спасательного центра, которые характеризуют пострадавшего как очень доброго и отзывчивого молодого человека: «Работа спасателем - его призвание! За время службы он боролся не за одну жизнь. Считаем своим долгом помочь ему в сложившейся ситуации!» — пишут коллеги Цивки.

Оказать финансовую помощь семье молодого человека можно, отправив любую сумму на карту Сбербанка.



Номер: 4817 7600 9135 4682



Получатель: Антон Викторович О.

Всю интересующую информацию можно получить по номеру телефона оперативного дежурного МКУ «Сургутский спасательный центр» 26-21-15