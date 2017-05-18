​Живые коллекции Сургута

Бывали ли вы в ботаническом саду? Многие ответят: да, бывали среди интересного множества растений, красота и необычайность которых завораживает… Но что такое ботанический сад? Ведь это не только собрание уникальных видов растений. Прежде всего, это территория, где проводится огромная исследовательская работа, выводят новые сорта растений, стараются сохранить и размножить редкие экземпляры, находящиеся под угрозой исчезновения. Живые коллекции создаются вовсе не столько для того, чтобы услаждать взоры его посетителей. Большинство ботанических садов принадлежит научным институтам, университетам и музеям.

В 2013 году стартовал необычный проект, который осуществляется, благодаря трехстороннему сотрудничеству Сургутского краеведческого музея с Сургутским государственным университетом и Санкт-Петербургским лесотехническим университетом им. С.М. Кирова. Это проект по размножению редких и исчезающих видов растений в наших суровых климатических условиях, для определения возможности озеленения Сургута нетипичными видами древесных растений.

Место проведения эксперимента - это территория Купеческой усадьбы. «Дом купца Г.С. Клепикова» – единственное здание конца XIX века, сохранившееся на своем историческом месте. Конечно, на первых этапах возникали сомнения об уместности размещения такого экспериментального участка во внутреннем дворе усадьбы. Планировалась высадка экзотических растений, не характерных для Севера: пихта бальзамическая, лиственница камчатская, рододендрон японский, ива Виноградова, кизильник блестящий, ежевика сизая и др. Однако, письменные источники подтверждают, что сургутяне на рубеже XIX– XX веков помимо занятий рыболовством, пушным промыслом и сбором кедровых орехов, тоже любили экспериментировать. Высаживали не типичные растения: ячмень, рожь, овёс, коноплю, гречиху, лён, пшеницу.

За четыре года проведения опытов по адаптации «новых» растений было высажено более 100 саженцев 33 различных видов. Участниками проекта ведётся постоянный учёт и контроль за дендрофлорой - пересадка саженцев и подсадка новых образцов. Несмотря на небольшую площадь участка, он всегда привлекает внимание посетителей музея и вызывает неподдельный интерес к ходу эксперимента.

2017 год, посвященный Году экологии, стал новым этапом в развитии экспериментального проекта. Сургутский краеведческий музей и Сургутский государственный университет запустили историко-экологический проект «Музейный экспериментарий». Помимо участия в городской акции «Посади дерево», традиционного показа живых коллекций и проведения просветительских занятий среди населения, теперь на Усадьбе есть возможность подробнее познакомиться с особенностями растительного мира. Сотрудники музея разработали занятие «Лаборатория огородных наук». Подробно узнать о растениях-аборигенах и растениях-пришельцах можно на встрече «Авторского четверга» от талантливого ученого, эколога Глеба Кукуричкина.