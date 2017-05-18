​«Если у наших детей есть желание получить немецкий языковой диплом, то почему бы не дать им эту возможность?»

У нас возникает интересный проект, и, я думаю, он будет реализован.

Это проект с управлением зарубежных школ министерства иностранных дел республики Германия. В нем говорится о том, что за счет Германии ученики тех учебных заведений, которые попадут в этот проект, будут иметь возможность получения диплома, дающего право поступления в учебные заведения Германии без сдачи экзамена по немецкому языку. Ни о каком иностранном финансировании, разумеется, речи не идет. В этом проекте республика Германия заинтересовано потому, что у них, грубо говоря, идет охота за мозгами. Мы также понимаем, что если у наших детей есть желание получить соответствующий диплом, именуемый немецкий языковым дипломом, почему бы нам не дать им эту возможность?

От Ханты-Мансийского автономного округа мы — единственное образовательное учреждение, попавшее в категорию и имеющее право попасть в шорт-лист министерства иностранных дел Германии. 5 июня я еду на встречу с генеральным консулом в Пермь именно по этому вопросу.

Немецкие языковые дипломы имеют две категорий: «В1» и «В2». Если соглашение будет подписано, то наши выпускники на первоначальном этапе, после сдачи тестовых экзаменов носителям языка, получат диплом категории «B1». Он дает право поступить в немецкий колледж, то есть получить предвузовское образование.

Смотрите онлайн-конференцию с Алексеем Савенковым здесь.