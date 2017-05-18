16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,7383   EUR  62,9568  

​Весеннего оптимизма пучок

Вадим Шувалов нетипично резко для ответственного чиновника перешел от деклараций к делу

Я сейчас наблюдаю сразу несколько позитивных сдвигов по упорядочению городской среды — Вадим Шувалов, похоже, взялся за дело. За дело, я имею в виду, результаты которого должны быть видны невооруженным глазом в самом ближайшем будущем. Есть же наши вечные проблемы: мусор на улицах, наклейки на заборах, стенах и столбах, хаотичная парковка на каждом свободном пятачке, забитая или вовсе отсутствующая ливневка, лужи и грязь. Короче говоря, все то, что делает город неряшливым, по сути превращая его в заштатный полузаброшенный населенный пункт.

Вадим Шувалов нетипично резко для ответственного чиновника перешел от деклараций к делу.

«Чистый город» нынче подразумевает наведение чистоты во всех вышеперечисленных смыслах, а вовсе не только субботники по сгребанию листьев, переживших зиму, вместе с бумагой и полиэтиленом. Удар эвакуаторами по незаконным парковкам — это вообще за гранью типичного восприятия дорожных знаков, как бессмысленных кругляшей. Я не шучу — многие водители ведь живут в собственной, ими самими придуманной системе ПДД, не раз в этом убеждался.

И уже стон, тоже типичный, раздается: а где честному труженику свой тазик привязывать? Сделайте, мол, сначала много бесплатного свободного паркинга, а потом мы подумаем над соблюдением правил. Не угадали, в общем. Надеюсь, что не угадали. Что власть не пойдет на поводу у владельцев транспорта, считающих, что городской асфальт принадлежит им по праву «кто раньше встал, того и тапки». И — главным образом! — что нынешние мероприятия по наведению марафета не являются разовыми, показушными.

Вадим Шувалов вроде бы говорит о системных мерах.

Надеюсь, есть понимание, что в одну точку долбить придется достаточно долго: эвакуировать, штрафовать, эвакуировать, штрафовать, эвакуировать, штрафовать, до посинения. Невзирая на вопли, в соответствии с законом.

У нас ведь вот главная проблема: можно нарушать и гадить в родном городе, потому что ничего за это не будет. Сознательных граждан — меньшинство, поэтому остальным надо железно внушить простую истину: нарушение влечет ответственность, желательно материальную. Два раза с одного места машину эвакуируют — на третий «пострадавший» призадумается. По объявлению, наклеенному на забор, позвонят, личность установят и влупят штраф, невзирая на «А вы видели, что это я клеил?!» Может быть, так с юридической точки зрения нельзя сделать, я не знаю. Но очень хочется.

А иначе как наводить порядок?

Мусорить на улицах, к сожалению, не перестанут, хоть ты всю полицию натрави. Тут придется убирать. Раз, два, три, пятнадцать. Через какое-то время, может, через полгода-год, сработает эффект чистого пространства: если все время убирать, то и гадить станут меньше. Поэтому надо, чтобы за каждый клочок улицы и двора кто-нибудь отвечал: соседский магазин, учреждение, банк, ЖЭС, товарищество жильцов. Отвечало бы какое-нибудь юридическое лицо, которому можно предъявить конкретные претензии. И наладить репрессивный механизм по фиксации «косяков» и предъявлению, собственно, претензий — опять же, в виде штрафов. Только рублем, иначе никак.

Что характерно: городская казна только в плюсе будет. Можно собранные деньги реинвестировать в репрессивно-надзорный механизм по соблюдению порядка в городе.

Хотите жить, как в хлеву? Платите тем, кто будет за вами убирать.

Траву летом — стричь! Снег зимой — убирать.

И да, платные парковки — от них никуда не деться. Запретить большегрузам заезжать в центр, а центр существенно расширить от проспекта Ленина во все направления. Пусть ритейлеры строят себе логистические центры на окраинах.

Тут мы уже в серьезные дебри забираемся, но помечтать, прикрыв один глаз, ведь можно?

Нынешние действия городской администрации вызывают мое горячее одобрение — при условии, что начатая работа действительно старт, а не фальстарт. Тогда и помечтать не грех, поскольку на поверхностном наведении порядка глупо останавливаться, надо будет идти дальше, до конца.

При этом я совершенно не уверен в мотивах нынешних начинаний: возможно, дело в том, что регионам-донорам обещаны немалые средства на «городскую среду», и мы видим развертывание соцсоревнования за попадание в какие-нибудь целевые списки. Пусть так, это неплохой, кстати, стимул. А может быть, городская власть внезапно поняла, что дальше — путь в никуда, еще немного — и город превратиться в депрессивное облезлое нечто. С учетом перспектив по отчаливанию некоторых градообразующих предприятий картина будущего рисуется весьма печальной. Хорошо, если есть понимание, что город не умрет, если останется привлекательным! В том числе внешне. В первую очередь — внешне, а затем пойдем вглубь копать.

В общем, мне оптимистично кажется, что мы стоим на пороге грандиозного шухера. Если мой оптимизм избыточен — ну что ж, попытка тоже считается. За ней, возможно, будет вторая, третья. Надо хотя бы пытаться.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:52, просмотров: 129, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Аванес
не нравится
Сегодня в 12:58
Где там у нас автор проживает? В Беларуси? Средь бескрайних полей? А вы попробуйте привезти из нижнесортымского к примеру больную родственницу в сокб или кардио, припарковаться так чтобы главу не расстроить, а потом родственницу на себе несите километра три, посмотрим что следом напишете.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Если у наших детей есть желание получить немецкий языковой диплом, то почему бы не дать им эту возможность?»

​«Если у наших детей есть желание получить немецкий языковой диплом, то почему бы не дать им эту возможность?»
Руководитель гимназии «Лаборатория Салахова» Алексей Савенков — о новом проекте
Алексей Савенков, директор гимназии «Лаборатория Салахова» Сегодня в 12:36
63 0
​Говорите с детьми!

​Говорите с детьми!
Психолог рассказала сургутским родителям о профилактике суицидов
Фатима Алиева Сегодня в 11:29
101 0
​Болеем за работу — и на работе // ИНФОГРАФИКА

​Болеем за работу — и на работе // ИНФОГРАФИКА
Большинство читателей siapress.ru к медикам стараются лишний раз не обращаться
Андрей Луговой Сегодня в 11:10
96 0
​В Тюмени готовы оказывать все виды высокотехнологичной медпомощи

​В Тюмени готовы оказывать все виды высокотехнологичной медпомощи
Развитие ВМТ в регионе стало возможным во многом благодаря проекту «Медицинский город», который в области планомерно развивается с 2011 года
Никита Шаганенко 17 мая в 18:03
301 1
Статья дня. «Расскажу о самой циничной схеме обмана пенсионеров...»

Статья дня. «Расскажу о самой циничной схеме обмана пенсионеров...»
Почему в России невозможно отсудить у «Макдоналдса» миллион долларов за пролитый кофе? Почему шоу Елены Летучей – это «ужас» с точки зрения защиты прав потребителей? В чем заключается самый циничный способ обмана больных пенсионеров?
Anews Интервью 17 мая в 16:22
547 0
«Несовершеннолетние видят не совсем то, что хотят показать взрослые…»

«Несовершеннолетние видят не совсем то, что хотят показать взрослые…»
В Сургуте открылось детское психиатрическое отделение
Фатима Алиева 17 мая в 15:21
337 0
​Он нам не Димон? // ИНФОГРАФИКА

​Он нам не Димон? // ИНФОГРАФИКА
Большая часть аудитории siapress.ru поддержала бы отставку премьера
Андрей Луговой 17 мая в 14:48
287 0
Незаконная реклама, уплотнение застройки, кумовство. Чем запомнится Сургуту Алексей Фокеев?

Незаконная реклама, уплотнение застройки, кумовство. Чем запомнится Сургуту Алексей Фокеев?
Обзор карьеры уходящего в отставку главного архитектора города
Артем Мазнев 16 мая в 19:06
1760 20
​Колебания курса доллара могут усилиться // АУДИО, ТЕКСТ

​Колебания курса доллара могут усилиться // АУДИО, ТЕКСТ
Новости из мира финансов и экономики
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 16 мая в 15:11
393 0
​Май: отдохнули сполна // ИНФОГРАФИКА

​Май: отдохнули сполна // ИНФОГРАФИКА
Как сургутяне провели праздники
Андрей Луговой 16 мая в 14:32
351 0
Волонтерство – жёсткая вещь

Волонтерство – жёсткая вещь
Почему человек, спасший котенка или щенка, вызывает подозрение у общества?
​Анастасия Андриенко, волонтер ОД «Дай лапу» 16 мая в 14:13
362 4
Андрей Гнездилов: «Сплошные парковки во дворах – это безумие»

Андрей Гнездилов: «Сплошные парковки во дворах – это безумие»
Главный архитектор проектов московского архитектурного бюро «Остоженка» рассказал о своем отношении к «муравейникам»
Артем Мазнев 16 мая в 12:29
536 6
​Мы не победители — но мы победили!

​Мы не победители — но мы победили!
Думаю, что если бы в конкурсе участвовала Россия и россияне имели возможность голосовать – у Кристияна Костова был шанс оставить португальца вторым.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 15 мая в 16:11
570 1
Что имеем, не храним

Что имеем, не храним
Я прогулялся вдоль дома, навскидку опросил пять человек, выходящих из разных подъездов, что они думают об изуродованной аллее. Четверо из пяти сказали, что им всё равно...
Кирилл Акинцев, сургутянин 15 мая в 11:03
871 7
​Наказание неадекватное, но и Соколовского не жалко

​Наказание неадекватное, но и Соколовского не жалко
Владимир Шахрин — о резонансном деле екатерибургского блогера
Владимир Шахрин, рок-музыкант, лидер группы «Чайф» 15 мая в 10:37
739 18
​Сургутская неделя. Мэрская зарплата и прочие альтернативы

​Сургутская неделя. Мэрская зарплата и прочие альтернативы
Обзор событий города за прошедшую семидневку
Олег Владимиров 13 мая в 11:15
1461 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика