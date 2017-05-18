​Весеннего оптимизма пучок

Я сейчас наблюдаю сразу несколько позитивных сдвигов по упорядочению городской среды — Вадим Шувалов, похоже, взялся за дело. За дело, я имею в виду, результаты которого должны быть видны невооруженным глазом в самом ближайшем будущем. Есть же наши вечные проблемы: мусор на улицах, наклейки на заборах, стенах и столбах, хаотичная парковка на каждом свободном пятачке, забитая или вовсе отсутствующая ливневка, лужи и грязь. Короче говоря, все то, что делает город неряшливым, по сути превращая его в заштатный полузаброшенный населенный пункт.

Вадим Шувалов нетипично резко для ответственного чиновника перешел от деклараций к делу.

«Чистый город» нынче подразумевает наведение чистоты во всех вышеперечисленных смыслах, а вовсе не только субботники по сгребанию листьев, переживших зиму, вместе с бумагой и полиэтиленом. Удар эвакуаторами по незаконным парковкам — это вообще за гранью типичного восприятия дорожных знаков, как бессмысленных кругляшей. Я не шучу — многие водители ведь живут в собственной, ими самими придуманной системе ПДД, не раз в этом убеждался.

И уже стон, тоже типичный, раздается: а где честному труженику свой тазик привязывать? Сделайте, мол, сначала много бесплатного свободного паркинга, а потом мы подумаем над соблюдением правил. Не угадали, в общем. Надеюсь, что не угадали. Что власть не пойдет на поводу у владельцев транспорта, считающих, что городской асфальт принадлежит им по праву «кто раньше встал, того и тапки». И — главным образом! — что нынешние мероприятия по наведению марафета не являются разовыми, показушными.

Вадим Шувалов вроде бы говорит о системных мерах.

Надеюсь, есть понимание, что в одну точку долбить придется достаточно долго: эвакуировать, штрафовать, эвакуировать, штрафовать, эвакуировать, штрафовать, до посинения. Невзирая на вопли, в соответствии с законом.

У нас ведь вот главная проблема: можно нарушать и гадить в родном городе, потому что ничего за это не будет. Сознательных граждан — меньшинство, поэтому остальным надо железно внушить простую истину: нарушение влечет ответственность, желательно материальную. Два раза с одного места машину эвакуируют — на третий «пострадавший» призадумается. По объявлению, наклеенному на забор, позвонят, личность установят и влупят штраф, невзирая на «А вы видели, что это я клеил?!» Может быть, так с юридической точки зрения нельзя сделать, я не знаю. Но очень хочется.

А иначе как наводить порядок?

Мусорить на улицах, к сожалению, не перестанут, хоть ты всю полицию натрави. Тут придется убирать. Раз, два, три, пятнадцать. Через какое-то время, может, через полгода-год, сработает эффект чистого пространства: если все время убирать, то и гадить станут меньше. Поэтому надо, чтобы за каждый клочок улицы и двора кто-нибудь отвечал: соседский магазин, учреждение, банк, ЖЭС, товарищество жильцов. Отвечало бы какое-нибудь юридическое лицо, которому можно предъявить конкретные претензии. И наладить репрессивный механизм по фиксации «косяков» и предъявлению, собственно, претензий — опять же, в виде штрафов. Только рублем, иначе никак.

Что характерно: городская казна только в плюсе будет. Можно собранные деньги реинвестировать в репрессивно-надзорный механизм по соблюдению порядка в городе.

Хотите жить, как в хлеву? Платите тем, кто будет за вами убирать.

Траву летом — стричь! Снег зимой — убирать.

И да, платные парковки — от них никуда не деться. Запретить большегрузам заезжать в центр, а центр существенно расширить от проспекта Ленина во все направления. Пусть ритейлеры строят себе логистические центры на окраинах.

Тут мы уже в серьезные дебри забираемся, но помечтать, прикрыв один глаз, ведь можно?

Нынешние действия городской администрации вызывают мое горячее одобрение — при условии, что начатая работа действительно старт, а не фальстарт. Тогда и помечтать не грех, поскольку на поверхностном наведении порядка глупо останавливаться, надо будет идти дальше, до конца.

При этом я совершенно не уверен в мотивах нынешних начинаний: возможно, дело в том, что регионам-донорам обещаны немалые средства на «городскую среду», и мы видим развертывание соцсоревнования за попадание в какие-нибудь целевые списки. Пусть так, это неплохой, кстати, стимул. А может быть, городская власть внезапно поняла, что дальше — путь в никуда, еще немного — и город превратиться в депрессивное облезлое нечто. С учетом перспектив по отчаливанию некоторых градообразующих предприятий картина будущего рисуется весьма печальной. Хорошо, если есть понимание, что город не умрет, если останется привлекательным! В том числе внешне. В первую очередь — внешне, а затем пойдем вглубь копать.

В общем, мне оптимистично кажется, что мы стоим на пороге грандиозного шухера. Если мой оптимизм избыточен — ну что ж, попытка тоже считается. За ней, возможно, будет вторая, третья. Надо хотя бы пытаться.