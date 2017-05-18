​Говорите с детьми!

В сургутской средней школе №27 была проведена лекция «О причинах, приводящих несовершеннолетних к совершению суицидальных попыток». Организаторами выступили городской департамент образования — отдел профилактики и здоровьесбережения.

Клинический психолог Сургутской клинической психоневрологической больницы Ольга Шелюк встретилась с родителями учеников, которые заинтересованы в подобных консультациях: она рассказала о самом понятии суицида, а также определила наиболее частые его причины, в разговоре коснулись и темы последствий.

Способы разрешения сложных ситуаций немаловажны: нужно научиться ценить свою и чужую индивидуальность, говорит специалист. Чаще всего суицидальная попытка — это крик помощи подростка, призыв, который адресован к близкому окружению. Дабы понять, что может произойти завтра с вашим ребенком, на лекции разбирали признаки суицидального поведения: например, говорили, отчего происходит потеря интересов к жизни, к учебе, почему возникает изоляция от друзей, семьи.

Одна из ключевых проблем в отношениях родителей и их детей кроется в том, что первые обеспечивают внешнюю, материальную сторону жизни своих чад. Но, несмотря на всю свою занятость, они должны понимать, что попытки лишить себя жизни носят импульсивный характер и говорят о том, что подросткам не хватает внимания, и таким страшным способом они ищут пути выхода из этой ситуации.

Формально посвященная теме суицида, лекция, однако обнаружила более глубокий пласт проблем: извечный вопрос отцов и детей, тему взаимоотношений в семье, психологический климат в каждом доме, отмечают слушатели. «Лекция была и о теме суицида, и о том, как нужно разговаривать и общаться со своими детьми, — прокомментировала заместитель директора по внеклассной внешкольной воспитательной работе Александра Копылова. — Уметь их слушать, понимать их проблемы, интересоваться их субкультурой. Я считаю, что данную лекцию может примерить на себе любой родитель, неважно есть проблемы в семье именно суицидального характера, нет таких проблем совершенно или родители их просто не видят. Лекция была очень интересная, были практические советы, которые помогут любой семье».

Суицид является последним действием в жизни, непоправимой ошибкой, и чтобы предотвратить ее, родители должны понимать, как обстановка в семье влияет на психологическое здоровье ребенка, а также не забывать, что именно родители — самые близкие люди подростку. Важно решать проблемы, а не создавать барьеры, преодолевать которые ребенок решает самым страшным способом.