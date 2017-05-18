​Болеем за работу — и на работе // ИНФОГРАФИКА

Неласковый май в Сургуте — отличный повод подхватить какую-нибудь заразу, простудиться, слечь в постель и… заняться самолечением. Именно так: судя по опросу на сайте siapress.ru, к услугам медиков многие наши читатели прибегать лишний раз не хотят, поэтому подавляющее большинство заявило, что не выходит на больничные. А большинство из этого большинства признается, что дело тут не в железном здоровье, а в героизме на рабочем месте.

Мы же хотим напомнить, что, конечно, простуда, если ее лечить, проходит за неделю, а если не лечить — за семь дней; однако, выходя на рабочее место, вы не только делаете хуже своему организму, требующему расслабленного лежания в постели, но и подвергаете опасности своих пока еще здоровых коллег. Болейте дома, как это делает лишь пятая часть нашей аудитории. А лучше, как четверть аудитории, будьте здоровы!