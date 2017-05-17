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​В Тюмени готовы оказывать все виды высокотехнологичной медпомощи

Фото: infovoronezh.ru
Фото: infovoronezh.ru

В Тюменской области готовятся начать практиковать пересадку органов от человека человеку. Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова.

По ее словам, сегодня в регионе оказывается 20 видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМТ) из 21-го, находящегося в перечне Минздрава РФ. Трансплантология — последний вид. В этом году запланировано около 30 операций по пересадке почки — трансплантация этого органа наиболее изучена медицинской наукой.

Тюменский центр трансплантологии будут развивать на базе Областной клинической больницы №1 в Патрушево. Уже назначен главный внештатный специалист по трансплантологии - известный врач Сергей Семченко, который 14 лет назад он основал трансплантологическую службу в Омске. Приступить к работе мешает только отсутствие нормативного документа. «Последний шаг зависит от Министерства здравоохранения. Есть проект приказа, где тюменская больница включена в перечень учреждений, оказывающих эти услуги. Документ вынесен на обсуждение, а мы ждем его выхода», – объяснила директор департамента. Сегодня около 400 жителей Тюменской области нуждаются в подобной операции.

Развитие ВМТ в регионе стало возможным во многом благодаря проекту «Медицинский город», который в области планомерно развивается с 2011 года. Объединив в себе областную клиническую больницу № 1 в Патрушево, медико-санитарную часть «Нефтяник», Федеральный центр нейрохирургии, радиологический центр Тюменского областного онкологического диспансера и другие медучреждения, «Медицинский город» зарекомендовал себя как место проведения совершенно новых высокотехнологичных операций.

Так, в марте 2017 года в радиологическом центре была проведена эндоартериальная сочетанная химиолучевая терапия рака шейки матки у молодой тюменки. «Этот метод лечения уникален. Как известно, химия и лучевая терапия – это ведущие методы в онкологии. Мы планируем, что в их сочетании – непосредственно подведении химиопрепарата к опухоли с одновременным проведением лучевого лечения – будет максимально эффективное воздействие на злокачественный процесс», – рассказала один из врачей Татьяна Григоренко.

Проект (кстати, уникальный для России) породил в регионе явление «медицинского туризма». По словам Инны Куликовой за высокими медицинскими технологиями в Тюмень приезжают пациенты не только из ХАМО-Югры и ЯНАО, но и из других регионов страны. В последние годы возможности «Медицинского города» все чаще привлекают жителей соседнего с Тюмеснкой областью Казахстана.

Впрочем, главный показатель эффективности проекта — здоровье людей. Как рассказала первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, курирующая социальную политику, в последние годвы в регионе фиксируется снижение смертности по всем видам основных медицинских факторов. Во многом благодаря внедрению медицины высоких технологий, малотравматичной медицины.

Интересно, что высокие технологии привлекают в Тюмень не только «медицинских туристов». Во время недавнего визита в областной центр председатель координационного совета уполномоченных по правам человека в УрФО Татьяна Мерзлякова, отвечающая в том числе и за защиту прав прав пациентов, сообщила, что в последнее время многие урологи и нейрохирурги переехали из Екатеринбурга в Тюмень. «Причем речь идет о ведущих специалистах», - подчеркнула она.


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Сегодня в 18:03, просмотров: 164, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 20:28
Нюню. Щас Сотрудничество губерша прикроет, Ханты-Мансийскую область забацает - посмотрим как вы в своей столичной деревне запоёте

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Мнения

​В Тюмени готовы оказывать все виды высокотехнологичной медпомощи

​В Тюмени готовы оказывать все виды высокотехнологичной медпомощи
Развитие ВМТ в регионе стало возможным во многом благодаря проекту «Медицинский город», который в области планомерно развивается с 2011 года
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