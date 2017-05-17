Статья дня. «Расскажу о самой циничной схеме обмана пенсионеров...»

Почему в России невозможно отсудить у «Макдоналдса» миллион долларов за пролитый кофе? Почему шоу Елены Летучей – это «ужас» с точки зрения защиты прав потребителей? В чем заключается самый циничный способ обмана больных пенсионеров? Об этом и многом другом в интервью Anews рассказал председатель Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Михаил Аншаков.
Михаил Аншаков — юрист, автор книг и статей о защите прав потребителей. В 2003 году учредил и возглавил ОЗПП «Общественный контроль», которое судилось с самыми разными институциями: от компании, обслуживающей подмосковные электрички до Фонда Храма Христа Спасителя.
Потребителю кажется, что в России можно отсудить миллион долларов у “Макдоналдса”
– Как обстоит дело с правами потребителей в России? Может ли человек добиться справедливости?
– У наших потребителей есть очень характерные заблуждения. Многие черпают свои правовые знания из популярных телепередач вроде «Часа суда», из западных фильмов и сериалов о судопроизводстве, из желтой прессы. В результате у людей, никогда не сталкивавшихся с нашей судебной системой, складывается ошибочное представление о том, что в ходе процесса можно отсудить какие-то крупные суммы, о том, что процесс происходит так, как, например, в «Часе суда».
Потребителю кажется, что если американка, облившаяся кофе в «Макдоналдсе», отсудила у корпорации свыше миллиона долларов, то в России можно сделать то же самое. К сожалению, нельзя. Потому что наша судебная практика совершенно другая. У нас суды выстроили систему, в которой по искам, связанным с защитой прав потребителей, решения выносятся в чисто символическом размере. Наши моральные страдания суды оценивают неадекватно низко. Они как бы говорят нам: «Не ходите в суд, не перегружайте судебную cистему!»
– Тем не менее, говорят, что права потребителя в России защищены в целом неплохо...
– На момент принятия закона «О защите прав потребителей» 20 лет назад они действительно были защищены неплохо. Это был прогрессивный закон. Но там содержалась одна лукавая норма. Говорилось о том, что отдельные правоотношения, возникающие в разных областях, могут регулироваться специальным законодательством, то есть их фактически изымали из закона. За прошедшие 20 лет было достаточно много таких изъятий.
Сухого молока у нас ввозятся миллионы тонн. И куда оно девается?
Еще сильнее ситуация ухудшилась в 2003 году, когда ГОСТы стали необязательными в связи с принятием закона о техническом регулировании. Все эксперты тогда говорили, что отменять ГОСТы нельзя, ведь технические регламенты элементарно некому разрабатывать. ГОСТов в Советском Союзе было 75 тысяч, над ними трудились крупнейшие научно-исследовательские институты, это была огромная работа. Сейчас на месте всех этих НИИ офисные центры, банки, закусочные.
– Как отмена ГОСТов отразилась на потребителях?
– Этот провал в нормативной базе сильно сказывается на наших с вами правах. Вы можете прийти в магазин и встретить на полках колбасу, сделанную из соевого белка, усилителей вкуса, крахмала, всевозможных наполнителей, в которой не будет и грамма мяса. При этом она будет иметь цвет, запах, вкус натуральной колбасы. Вы, как потребитель, не отличите. Вполне можно выпускать такую колбасу, называть ее колбасой, сделать для нее какой-нибудь товарный знак, скажем, «Колбаса деликатесная мясная». В России это законно.
Один из немногих принятых технических регламентов — на молочную продукцию. По этому регламенту продукт, в составе которого есть хотя бы один процент разведенного сухого молока, должен называться «молочным напитком». Вы видели где-нибудь «молочный напиток»?
– Нет, не видел.
– А сухого молока у нас при этом ввозятся миллионы тонн. И куда оно девается? Может быть, его сливают в канавы? Технический регламент принят, но он повсеместно нарушается. Потому что никто не будет покупать «молочный напиток».
Ну заняты люди, не любят судиться... В итоге их обкрадывают
– В какой отрасли права потребителей нарушаются наиболее нагло?
– В первую очередь нужно назвать ЖКХ. Это завышенные тарифы, разные приписки в счетах, неправильное исчисление стоимости услуг, плата за услуги, которые не оказываются, например, за пресловутые радиоточки в Москве, за домофоны, за антенны, которыми никто не пользуется.
В сфере страхования все запущено очень сильно. Там много навязанного, абсолютно не нужного. Кроме того, сложилась практика, с которой на правительственном уровне никто не борется. Это постоянное, целенаправленное снижение страховых выплат. Во многих страховых компаниях есть инструкция для внутреннего пользования, в соответствии с которой, если человек приходит за страховой выплатой, например, по ДТП, страховой комиссар обязан первым делом предложить сумму в два-два с половиной раза меньше реально причитающейся.
Страховщики прекрасно знают, что из десяти обратившихся до суда дойдет максимум один. Ну, заняты люди, не любят судиться, для них это целая неприятная история. В итоге страховые компании их обкрадывают. Такой корпоративный стандарт: пришел к тебе человек за выплатой — нарушай закон, нарушай его права.
Расскажу о самой циничной схеме обмана пенсионера…
– Обоснована ли тревога по поводу поддельных или некачественных лекарств?
– Проблема с лекарствами скорее надуманная. На аптеки — буквально единичные жалобы. Поддельных лекарств очень мало.
Проблема скорее с недоказательной медициной, с пресловутой гомеопатией, «суперновейшими методиками лечения всех болезней», чуть ли не с услугами экстрасенсов – в общем, с околомедицинской сферой на грани шарлатанства.
Расскажу о самой циничной схеме обмана пенсионера. Скан его медицинской карты из поликлиники стоит на черном рынке 10 долларов. Нечистоплотные работники регистратур очень хорошо на этом наживаются. Мошенники получают данные пенсионера, узнают какими болезнями он страдает, фамилию его лечащего врача, историю его болезни — где лечился, куда обращался. А потом человек, часто в тяжелом состоянии, хватается за соломинку.
Ему звонят, называют фамилии лечащих врачей, упоминают что-нибудь вроде «бесплатной программы Минздрава», мол, к вам придет наш специалист, и нужно обязательно купить средство, выпущенное «Кремлевской больницей» — какие-нибудь чудо-пилюли, всего-то за 300 тысяч рублей. Схема срабатывает очень часто.
Фото: РИА Новости / Константин Чалабов
Что касается телепроектов Елены Летучей, то это ужас, и вот почему…
– Как вы относитесь к медиа-проектам в сфере борьбы за права потребителей, например, к передачам «Контрольная закупка» и «Ревизорро»?
– Более-менее адекватно можно оценивать только «Контрольную закупку», потому что они хотя бы проводят экспертизу товаров, которые к ним поступают. Мы с ними сотрудничали. Другое дело, что методики отбора проб и прочее — это довольно сложная тема. Сложно со стопроцентной уверенностью говорить, что их результаты соответствуют действительности. А вот органолептические тесты там постановочные, открою вам секрет.
Что касается телепроектов Елены Летучей, то это ужас, и вот почему. В ее передачах сама идея защиты прав потребителей подается в том русле, что потребитель должен скандалить, должен нарушать сам, например, лезть на кухню, не имея медицинской книжки. Извините меня, неизвестно, у Елены Летучей вообще какие-то заразные болезни есть? Она вообще проверялась у врачей? А ее съемочная группа? По санитарным правилам их нельзя пускать на кухню, но она лезет, то есть провоцирует конфликт.
Здесь как бы проводится мысль: чтобы защитить свои права, нужно устраивать скандал, надо нарушать, надо провоцировать продавца. С адекватной защитой прав потребителей это ничего общего не имеет.
Мы наоборот советуем людям не скандалить, даже устных разговоров не вести — они все равно ни к чему не приводят. Зафиксировали нарушение, собрали документы, чеки, заручились показаниями свидетелей, проконсультировались с юристом? Все, дальше общаться нужно письменно.
А «Ревизорро» учит потребителя такому поведению, которое скорее помешает, чем поможет защитить свои права.
В Роспотребнадзоре кормится 100 тысяч сотрудников. Это восемь армейских дивизий
– Насколько эффективно работают государственные ведомства, призванные защищать права потребителей? Что вы можете сказать о Роспотребнадзоре?
– У Роспотребнадзора очень солидный бюджет. Там кормится 100 тысяч сотрудников. Это восемь армейских дивизий! И вся эта армия сотрудников по своей эффективности на одном из последних мест среди всех российских государственных ведомств. Роспотребнадзор старается не раздражать свое прямое начальство, то есть правительство. Именно поэтому по многим вопросам они занимают не сторону потребителя, а сторону недобросовестного продавца.
Вспомним знаменитые фильтры Петрика. Мы боролись с этим псевдоизобретателем, выиграли суд и доказали, что его фильтры не очищают, а загрязняют воду. Суд запретил их производство. А в это время Роспотребнадзор под руководством Геннадия Онищенко выступал в защиту Петрика! Он выдавал Петрику какие-то липовые сертификаты о том, что его фильтры эффективные.
С радиоточками была похожая история. Мы пытались бороться с взиманием платы за их отключение, а Роспотребнадзор давал противоположное заключение, то есть опять выступал не на стороне потребителя, а на стороне ГУПа, предоставляющего услуги связи.
Мы судились с РЖД из-за “билетов на выход”
– За всю историю Общества защиты прав потребителей какие дела вы считаете самыми важными, где удалось добиться успеха?
– Мы считаем успешными не только те дела, где нам удалось выиграть в суде, но и те, где добиться цели получилось за счет общественной кампании.
В 2010 году мы подавали иск по поводу платного входа в Парк Горького, доказывали что это незаконно, ведь парк — муниципальная земля, и что это за услуга такая — вход на огороженную территорию? К тому же, была огорожена набережная, что прямо запрещено Водным кодексом. Ну, в Москве невозможно выиграть у московских властей. Естественно, в иске нам отказали. Но поскольку был поднят ажиотаж, возмущались потребители, шли публикации в СМИ, а определенные группы во власти чувствительны к общественному мнению, через несколько месяцев вход в парк сделали бесплатным.
Нам удалось добиться отмены платы за выход с перронов пригородного сообщения. Это касалась не только зайцев, но и добропорядочных граждан, которые часто просто не могли купить билет из-за того, что на станции не работала касса. В любом случае на вокзале ты должен был приобрести «билет на выход», стоимость которого варьировалась от 50 до 200 рублей. Мы судились с РЖД и с «Центральной пригородной пассажирской компанией», которая обслуживает движение электричек в Подмосковье. Суд признал нашу правоту. Нам удалось хотя бы частично решить эту проблему — стоимость билета на выход была приравнена к минимальной цене поездки.
Никто из критиков памятки про Крым даже не пытался возражать нам по существу
– Последнее время о ОЗПП много говорят в связи с вашими радикальными политическими заявлениями. В 2015 году вы опубликовали памятку для русских туристов, в которой советовали въезжать в Крым только через территорию Украины во избежание негативных правовых последствий. Совсем недавно вы советовали российским гражданам закупаться продуктами первой необходимости, предсказывая перебои в снабжении из-за забастовки дальнобойщиков. Зачем вы делаете эти заявления?
– Я бы не назвал эти заявления политическими. Та же «Памятка» была выпущена в ответ на обращения граждан. В ней был дан анализ украинского законодательства, которое действительно предусматривает административную и уголовную ответственность за посещение Крыма. Никто из критиков «Памятки» даже не пытался возражать нам по существу. Нас упрекали в том, что она политически неверная, политически неграмотная. Но мы считаем, что соображения политической целесообразности второстепенны. Хотя понятно, что сама ситуация — Крым, отношения с Украиной — очень болезненная, и эта тема многими воспринимается эмоционально.
А с дальнобойщиками - ну какая политика? Нам приходят обращения от потребителей из регионов о повсеместном сокращении ассортимента. Речь идет в первую очередь о маленьких городках. Естественно, мы связываем это с забастовкой.
Скажем, в одном из районов Иркутской области свинину нельзя было купить. У нас что, все свинофермы закрылись? Нет, свинины достаточно. Понятно, что проблемы связаны с доставкой.
Блоги, соцсети, форумы — всем рекомендуем пользоваться этим рычагом давления
– Многие люди предпочитают ничего не предпринимать, даже если им навязали ненужную услугу, продали некачественный товар. Принято считать, что защита своих прав отнимет больше времени, сил и денег. В каких случаях имеет смысл связываться, а когда и правда лучше махнуть рукой?
– Все индивидуально. Мы всегда советуем в первую очередь консультироваться со специалистом. Не принимать ответственное решение самостоятельно, если вы не юрист и не разбираетесь в вопросе. Бесплатная консультация может быть вполне адекватной. Если не устраивает бесплатная, всегда можно записаться на платную. Есть масса юристов и профессиональных организаций, которые за 500 рублей помогут вам оценить ситуацию.
Кстати, не стоит пренебрегать и такой процедурой как простое предание огласке. Скажем, у нас на форуме многие крупные компании имеют своих представителей. Когда создается тема «МТС обманывает потребителей», в ней очень быстро появляется представитель МТС, который приложит все усилия для решения вашей проблемы. То же самое касается блогов, социальных сетей, форумов, особенно специализированных — всем рекомендуем пользоваться этим рычагом давления.
– Можно ли говорить о росте потребительской культуры в России и если да, то в чем он проявляется?
– К сожалению, говорить о каком-то заметном росте не приходится. Да, грамотность растет, но незначительными темпами.
Тем не менее, появляется такая категория потребителей как сутяжники — в хорошем смысле слова. Они готовы из-за копеечного нарушения вступать в отчаянную борьбу. Люди, часто даже не являясь юристами, исследуют практику, изучают законодательство, заваливают все инстанции письмами, жалобами, обращениями, идут в суды. И мы всячески это поощряем! Ведь когда нечистоплотным предпринимателям сходят с рук нарушения, это поощряет их и дальше действовать точно так же.
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