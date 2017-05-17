Статья дня. «Расскажу о самой циничной схеме обмана пенсионеров...»

Почему в России невозможно отсудить у «Макдоналдса» миллион долларов за пролитый кофе? Почему шоу Елены Летучей – это «ужас» с точки зрения защиты прав потребителей? В чем заключается самый циничный способ обмана больных пенсионеров? Об этом и многом другом в интервью Anews рассказал председатель Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Михаил Аншаков.

Михаил Аншаков — юрист, автор книг и статей о защите прав потребителей. В 2003 году учредил и возглавил ОЗПП «Общественный контроль», которое судилось с самыми разными институциями: от компании, обслуживающей подмосковные электрички до Фонда Храма Христа Спасителя.

Потребителю кажется, что в России можно отсудить миллион долларов у “Макдоналдса”

– Как обстоит дело с правами потребителей в России? Может ли человек добиться справедливости?

– У наших потребителей есть очень характерные заблуждения. Многие черпают свои правовые знания из популярных телепередач вроде «Часа суда», из западных фильмов и сериалов о судопроизводстве, из желтой прессы. В результате у людей, никогда не сталкивавшихся с нашей судебной системой, складывается ошибочное представление о том, что в ходе процесса можно отсудить какие-то крупные суммы, о том, что процесс происходит так, как, например, в «Часе суда».

Потребителю кажется, что если американка, облившаяся кофе в «Макдоналдсе», отсудила у корпорации свыше миллиона долларов, то в России можно сделать то же самое. К сожалению, нельзя. Потому что наша судебная практика совершенно другая. У нас суды выстроили систему, в которой по искам, связанным с защитой прав потребителей, решения выносятся в чисто символическом размере. Наши моральные страдания суды оценивают неадекватно низко. Они как бы говорят нам: «Не ходите в суд, не перегружайте судебную cистему!»

– Тем не менее, говорят, что права потребителя в России защищены в целом неплохо...

– На момент принятия закона «О защите прав потребителей» 20 лет назад они действительно были защищены неплохо. Это был прогрессивный закон. Но там содержалась одна лукавая норма. Говорилось о том, что отдельные правоотношения, возникающие в разных областях, могут регулироваться специальным законодательством, то есть их фактически изымали из закона. За прошедшие 20 лет было достаточно много таких изъятий.

Сухого молока у нас ввозятся миллионы тонн. И куда оно девается?

Еще сильнее ситуация ухудшилась в 2003 году, когда ГОСТы стали необязательными в связи с принятием закона о техническом регулировании. Все эксперты тогда говорили, что отменять ГОСТы нельзя, ведь технические регламенты элементарно некому разрабатывать. ГОСТов в Советском Союзе было 75 тысяч, над ними трудились крупнейшие научно-исследовательские институты, это была огромная работа. Сейчас на месте всех этих НИИ офисные центры, банки, закусочные.

– Как отмена ГОСТов отразилась на потребителях?

– Этот провал в нормативной базе сильно сказывается на наших с вами правах. Вы можете прийти в магазин и встретить на полках колбасу, сделанную из соевого белка, усилителей вкуса, крахмала, всевозможных наполнителей, в которой не будет и грамма мяса. При этом она будет иметь цвет, запах, вкус натуральной колбасы. Вы, как потребитель, не отличите. Вполне можно выпускать такую колбасу, называть ее колбасой, сделать для нее какой-нибудь товарный знак, скажем, «Колбаса деликатесная мясная». В России это законно.

Один из немногих принятых технических регламентов — на молочную продукцию. По этому регламенту продукт, в составе которого есть хотя бы один процент разведенного сухого молока, должен называться «молочным напитком». Вы видели где-нибудь «молочный напиток»?

– Нет, не видел.

– А сухого молока у нас при этом ввозятся миллионы тонн. И куда оно девается? Может быть, его сливают в канавы? Технический регламент принят, но он повсеместно нарушается. Потому что никто не будет покупать «молочный напиток».